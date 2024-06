Chaos général dans le stade de Dortmund

L’avant-match Turquie-Géorgie a été marqué par des affrontements entre supporters au sein même du stade accueillant la rencontre, le Signal Iduna Park mis à mal par de violentes précipitations.

Plus de «Sport»

C’est sans doute l’avant-match le plus chaotique de ce début d'Euro. Une heure avant le coup d'envoi de Turquie-Géorgie, prévu mardi à 18h, une pluie diluvienne s'est abattue sur Dortmund, la ville accueillant cette rencontre du groupe F du Championnat d'Europe des nations.

A tel point que des cascades formées depuis le toit de l’enceinte étaient perceptibles. Les spectateurs assis aux premiers rangs des tribunes ont sans doute eu les fesses mouillées.

Le stade où réside habituellement le Borussia Dortmund était sous l'eau avant le début du match. image: Keystone

Des images qui rappellent forcément celles d'Old Trafford à Manchester il y a quelques semaines, où un phénomène similaire avait eu lieu.

Nous en avions parlé ici ⬇️ Ce stade mythique est dans un triste état

Beaucoup plus grave, il y a eu une violente altercation entre supporters turcs et géorgiens, au sein même du stade, 40 minutes avant le début de la partie. Les échauffourées ont eu lieu à l'angle d'une tribune et ont impliqué quelques dizaines de supporters des deux nations. Les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir la situation.

Les tensions en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Le match a pu démarrer à l'heure. A la mi-temps, le score entre les deux équipes étaient de un partout. Mert Müldür a ouvert le score pour la Turquie à la 25e minute avant que l'inévitable Georges Mikautadze n'égalise sept minutes plus tard.

(roc)