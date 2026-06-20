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CdM 2026: le beau geste des fans japonais fait grincer des dents

Japan fans clean up trash in the stadium following the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Japan in Arlington, Texas, near Dallas, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Jessica Tobia ...
Des fans japonais nettoyant le stade de Dallas après Pays-Bas-Japon.image: Keystone

Le beau geste des fans nippons fait grincer des dents au Japon

Les supporters nippons sont salués à travers le monde pour leur habitude de nettoyer les stades après les matchs. Mais au Japon, une publication devenue virale se plaint que les hommes le font rarement chez eux, laissant les tâches ménagères aux femmes.
20.06.2026, 06:1820.06.2026, 06:18

Les images des supporters des «Samurai Blue» nettoyant les stades de la Coupe du monde avant de partir leur ont valu de nombreux éloges.

La Fédération internationale de football (Fifa) a ainsi salué cette semaine sur X «les manières impeccables» des supporters japonais, qui ramassent scrupuleusement leurs déchets en tribunes après les matchs, photos d'hommes en bleu à l'action et à l'appui.

Des images similaires se sont multipliées en ligne, mais un message nuançant cette vision a beaucoup circulé sur X, publiée par le compte Atsuko Tamada (@atsukotamada), suivi par 11 000 followers.

«Faites-le aussi à la maison», assure le post vu 1,9 million de fois, accompagné d'une illustration satirique montrant un supporter qui nettoie fièrement le stade mais qui, chez lui, se prélasse sur un canapé, indifférent à la pile de linge et à sa femme ou sa mère, en train de faire la vaisselle.

«Il semble que le ramassage des déchets dans les stades de football par des hommes japonais soit en train d'attirer l'attention, mais le temps (qu'ils) consacrent aux tâches domestiques reste extrêmement faible par rapport aux standards internationaux. J'aimerais d'abord qu'ils se partagent les tâches de soin au sein du foyer», ajoute la publication.

Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets

Selon des données 2021 de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), les Japonaises consacrent 5,5 fois plus de temps que les Japonais au «travail non salarié» comme les courses, les travaux ménagers et les enfants.

L'écart est bien plus important qu'au Royaume-Uni, en France et aux Etats-Unis, où les femmes passent respectivement 1,8 fois, 1,7 fois et 1,6 fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères.

Voici combien rapportent ces «pauses fraîcheur»

Si les partisans de cette pratique présentent le nettoyage du stade comme la preuve de l'altruisme culturel du Japon, d'autres y voient aussi un geste quelque peu performatif.

Les avis sont d'ailleurs divisés au sujet de cette publication virale. «Les épouses qui peinent avec des maris qui ne nettoient jamais devraient leur faire porter aussi à la maison les maillots des Samurai Blue», commente un internaute. «C'est une généralisation excessive: tous les hommes japonais ne sont pas comme ça», écrit un autre internaute.

(afp/roc)

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