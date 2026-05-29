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Ce détail passé inaperçu a fait basculer Suisse-Suède

La Nati de hockey a bénéficié d'un gros coup de chance pour égaliser, jeudi soir lors de son quart de finale du Mondial. Voici ce qu'il s'est passé.

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Le quart de finale du Championnat du monde de hockey entre la Suisse et la Suède a scotché beaucoup de monde devant son poste de télévision jeudi soir. On était évidemment au rendez-vous et lors d'une action de la première période, un fait de jeu apparemment anodin nous a surpris. Il se trouve qu'il a complètement changé le visage du match.

On jouait la 13e minute et les hommes de Jan Cadieux étaient bien mal embarqués. Pris à froid par leurs adversaires, ils venaient de s'en sorti à quatre contre cinq pendant cinq minutes et poussaient désormais pour tenter de revenir dans la partie. Le puck était alors derrière la cage suisse et un Suédois allait s'en emparer lorsque le bout de caoutchouc a eu un rebond étrange (il a percuté la jointure de deux bandes assemblées, ce qui a modifié sa trajectoire).

La scène en vidéo: Vidéo: srf

Cela a permis à la Nati de récupérer la rondelle, d'aller mettre du danger devant le filet adverse et d'égaliser...24 secondes plus tard! Car juste après ce faux-rebond, la Suède n'a jamais récupéré le puck. Elle a été acculée dans sa zone de défense jusqu'à ce que Roman Josi n'inscrive le 1-1 d'un très joli tir des poignets.

L'équipe de Suisse a donc bénéficié d'un petit coup de pouce du destin pour revenir dans le match. Si vous en doutez, regardez la vidéo ci-dessous: c'est encore plus flagrant en gros plan.

La scène en gros plan: Vidéo: srf

La Nati a profité de cette égalisation pour éviter de cogiter trop longtemps et s'installer dans la partie. Elle a ensuite déroulé pour s'imposer 3-1 et se qualifier pour les demi-finales de «son» tournoi. Bien sûr, elle aurait peut-être battu la Suède sans l'aide de la bande, et il n'est pas question ici de mettre en doute les qualités d'une équipe exceptionnelle depuis le premier match du tournoi, mais simplement de souligner qu'un match, même de très haut niveau, se joue parfois sur des détails. Une expression souvent galvaudée, mais pas jeudi soir.