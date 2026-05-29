beau temps16°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Ce détail passé inaperçu a fait basculer Suisse-Suède

Vidéo: srf

Ce détail passé inaperçu a fait basculer Suisse-Suède

La Nati de hockey a bénéficié d'un gros coup de chance pour égaliser, jeudi soir lors de son quart de finale du Mondial. Voici ce qu'il s'est passé.
29.05.2026, 08:0429.05.2026, 08:39
Julien Caloz
Julien Caloz

Le quart de finale du Championnat du monde de hockey entre la Suisse et la Suède a scotché beaucoup de monde devant son poste de télévision jeudi soir. On était évidemment au rendez-vous et lors d'une action de la première période, un fait de jeu apparemment anodin nous a surpris. Il se trouve qu'il a complètement changé le visage du match.

On jouait la 13e minute et les hommes de Jan Cadieux étaient bien mal embarqués. Pris à froid par leurs adversaires, ils venaient de s'en sorti à quatre contre cinq pendant cinq minutes et poussaient désormais pour tenter de revenir dans la partie. Le puck était alors derrière la cage suisse et un Suédois allait s'en emparer lorsque le bout de caoutchouc a eu un rebond étrange (il a percuté la jointure de deux bandes assemblées, ce qui a modifié sa trajectoire).

La scène en vidéo:

Vidéo: srf

Cela a permis à la Nati de récupérer la rondelle, d'aller mettre du danger devant le filet adverse et d'égaliser...24 secondes plus tard! Car juste après ce faux-rebond, la Suède n'a jamais récupéré le puck. Elle a été acculée dans sa zone de défense jusqu'à ce que Roman Josi n'inscrive le 1-1 d'un très joli tir des poignets.

L'équipe de Suisse a donc bénéficié d'un petit coup de pouce du destin pour revenir dans le match. Si vous en doutez, regardez la vidéo ci-dessous: c'est encore plus flagrant en gros plan.

La scène en gros plan:

Vidéo: srf

La Nati a profité de cette égalisation pour éviter de cogiter trop longtemps et s'installer dans la partie. Elle a ensuite déroulé pour s'imposer 3-1 et se qualifier pour les demi-finales de «son» tournoi. Bien sûr, elle aurait peut-être battu la Suède sans l'aide de la bande, et il n'est pas question ici de mettre en doute les qualités d'une équipe exceptionnelle depuis le premier match du tournoi, mais simplement de souligner qu'un match, même de très haut niveau, se joue parfois sur des détails. Une expression souvent galvaudée, mais pas jeudi soir.

Plus d'articles sur le sport
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
de Etienne Wuillemin
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
de Claudia Carvalho
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
de Philipp Zurfluh
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
de Julien Caloz
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
de Alexandre Cudré
Il commet la faute la plus improbable au service
Il commet la faute la plus improbable au service
de Yoann Graber
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
de Romuald Cachod
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
de Christian bräder
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
1
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
La collection de Bad Bunny pour Zara, en images:
1 / 22
La collection de Bad Bunny pour Zara, en images:
partager sur Facebookpartager sur X
Une attaque au couteau à la gare de Winterthour fait trois bléssés.
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Wemby se rate: Oklahoma City aux portes de la finale
Le Thunder s'est imposé mardi face aux Spurs d'un Victor Wembanyama maladroit et se retrouve à une victoire d'une deuxième finale consécutive.
Oklahoma City est à un succès d'une deuxième finale consécutive en NBA. Le Thunder s'est imposé 127-114 mardi face aux San Antonio Spurs pour prendre l'avantage 3-2 en finale de la Conférence Ouest.
L’article