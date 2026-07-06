Portée par un Erling Haaland encore décisif, auteur d'un doublé, la Norvège a signé l'une des plus belles performances de son histoire en éliminant le Brésil. Keystone

Les Vikings célèbrent leur victoire

La Norvège continue de surfer sur son incroyable Coupe du monde. Après avoir éliminé le Brésil (2-1), les joueurs ont célébré leur qualification avec le désormais incontournable «Viking Row», devenu l'un des symboles de ce Mondial.

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Il y a encore quelques semaines, personne, ou presque, n'avait entendu parler du «Viking Row». Aujourd'hui, la célébration des supporters norvégiens est partout.

Dans les tribunes, dans les rues, dans le métro, sur des escalators, dans des écoles, des maisons de retraite... Et directement sur la pelouse.

Quelques instants après leur immense exploit contre le Brésil, dimanche soir à Miami, les joueurs norvégiens se sont regroupés devant leurs supporters pour reprendre, eux aussi, ce célèbre mouvement de rame façon drakkar imaginaire prêt à tout emporter sur son passage, qui accompagne désormais chacune de leurs victoires.



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Il faut dire que les Scandinaves avaient de quoi célébrer. Portée par un Erling Haaland encore décisif, auteur d'un doublé, la Norvège a signé l'une des plus belles performances de son histoire en éliminant le Brésil, quintuple vainqueur de la compétition. Une équipe qui peine à réitérer depuis sa victoire en finale en 2002 contre l'Allemagne. Comme le souligne L'Equipe, la Seleção n'a plus battu une nation européenne dans les phases à élimination directe depuis.

Du côté des Norvégiens, le gardien a longtemps multiplié les interventions décisives pour préserver l'avantage des siens. Le Brésil n'a finalement trouvé la faille qu'au bout du temps additionnel, grâce à un penalty transformé par Neymar. Trop tard pour empêcher les Scandinaves de poursuivre leur incroyable aventure.

Au coup de sifflet final, le contraste était saisissant. D'un côté, un Neymar en larmes. De l'autre, des milliers de supporters et toute une équipe en train de ramer à l'unisson devant les tribunes.