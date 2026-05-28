La statue de Messi en Inde va être démantelée, seulement quelques mois après son inauguration. image: imago

Il y a un gros problème avec la statue en or de Messi

Le monument à l’effigie du joueur, inauguré en grande pompe l’an dernier dans une métropole indienne, doit désormais être démantelé pour une raison bien particulière.

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La statue en or de Lionel Messi, haute de 21 mètres, située dans la ville indienne de Calcutta, doit être démontée, et ce, à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026, à laquelle participera le joueur.

Des ingénieurs ont jugé le monument dangereux: il oscille sous l’effet du vent, comme l'a expliqué un député de l’Etat du Bengale-Occidental, alors qu'il se trouve au-dessus d’une route très fréquentée. La date de démontage n’est pas encore connue. En attendant, des câbles de protection entourent l’œuvre.

Messi avait lui-même inauguré le monument en décembre dernier, dans le cadre de sa tournée de trois jours en Inde baptisée «Goat Tour». La statue le représente en or, brandissant le trophée de la Coupe du monde 2022.

Sur le plan sportif, le joueur de 38 ans cherchera à conserver son titre mondial avec l’Argentine. Il disputera du 11 juin au 19 juillet prochain sa sixième Coupe du monde en carrière. L’Albiceleste entrera en lice le 16 juin face à l’Algérie.

Lionel Messi souffre actuellement d’un «surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche», a annoncé lundi son club de l’Inter Miami, après la sortie de l’Argentin lors du match de MLS face à Philadelphie. Un diagnostic rassurant, qui ne compromet pas sa participation au Mondial.

(t-online/roc)