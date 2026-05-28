L'Italien a montré des signes de douleurs. Keystone

Sinner éliminé au 2e tour à Roland-Garros

Après avoir été finaliste à Roland-Garros l’an dernier, Jannik Sinner est sorti dès le 2e tour.

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L’Italien, actuel numéro 1 mondial à l’ATP et tête de série numéro 1 à Roland-Garos, a été éliminé dès le 2e tour du Grand Chelem parisien face à l’Argentin Juan Manuel Cerúndolo.

L’Italien a montré des signes de douleurs, et malgré un break médical, Sinner a perdu en 5e sets sur le score de 6-3 6-2 5-7 1-6 1-6. (max)