Sinner éliminé au 2e tour à Roland-Garros
Après avoir été finaliste à Roland-Garros l’an dernier, Jannik Sinner est sorti dès le 2e tour.
L’Italien, actuel numéro 1 mondial à l’ATP et tête de série numéro 1 à Roland-Garos, a été éliminé dès le 2e tour du Grand Chelem parisien face à l’Argentin Juan Manuel Cerúndolo.
Sinner and Cerundolo are heading to a fourth set, with the World No.1 struggling physically.#RolandGarros pic.twitter.com/VAKHVzKhIZ— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026
L’Italien a montré des signes de douleurs, et malgré un break médical, Sinner a perdu en 5e sets sur le score de 6-3 6-2 5-7 1-6 1-6. (max)
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