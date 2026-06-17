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La SSR ne diffusera plus les matches de la Ligue des champions

Les téléspectateurs suisses devront se passer de la Ligue des champions

La SSR ne se portera plus candidate pour obtenir les droits de diffusion de la Ligue des champions dès la saison 2027/28. En cause: de fortes pressions économiques.
17.06.2026, 17:3817.06.2026, 17:38

A partir de la saison 2027/28, les téléspectateurs des télévisions nationales devront se passer des matches de la Ligue des champions. La SSR ne se portera plus candidate pour obtenir les droits de diffusion de la Ligue des champions, comme l'indique un communiqué.

La SSR subit une forte pression en matière d’économies, notamment en raison de la réduction de la redevance prévue à partir de 2029. Il y a déjà un an, le département Sport avait adopté de premières mesures, notamment concernant la production d'événements sportifs (à ne pas confondre avec les droits de diffusion) dans le hockey et le football.

Voici comment la SSR va économiser 80 millions

De manière générale, la SSR se concentrera à l’avenir encore davantage, dans le domaine du sport, sur la production des matches et des disciplines dont elle détient les droits de diffusion. (ag/ats)

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