Accusé de viol, un joueur est refoulé à la frontière canadienne
Le Canada a refusé d'accorder son visa au footballeur ghanéen Thomas Partey, accusé de viol en Grande-Bretagne où il sera jugé en 2027. La FIFA l'a annoncé vendredi.
Le Canada a refusé d'accorder son visa au footballeur ghanéen Thomas Partey, accusé de viol en Grande-Bretagne où il sera jugé en 2027. La FIFA l'a annoncé vendredi.
«La FIFA peut confirmer que le joueur Thomas Partey ne pourra voyager de Boston, où est basée la sélection ghanéenne, au Canada pour le premier match contre le Panama mercredi 17 juin, car sa demande de visa a été refusée par le gouvernement canadien», a indiqué la FIFA dans un communiqué, précisant qu'elle n'était pas «impliquée dans les formalités d'immigration des pays-hôtes» de la Coupe du monde. (sda/ats/afp)
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