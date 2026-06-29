Le gardien de Nyon pourrait faire ses grands débuts en Coupe du monde. image: Keystone

L'Algérie doit-elle mettre son 3e gardien? Débat pour-contre

Vladimir Petkovic pourrait aligner le portier du Stade nyonnais, vendredi face à la Suisse. Une bonne idée? Deux experts répondent et ils ne sont pas d'accord.

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C'est un débat qui agite la presse algérienne depuis plusieurs heures. Déçu par les prestations de Luca Zidane lors des deux premiers matchs du Mondial, Vladimir Petkovic a titularisé Oussama Benbot face à l'Autriche. Mais là encore, le remplaçant n’a pas été bon, ne réalisant aucun arrêt et encaissant trois buts sur trois tirs. «Petko» songerait donc à titulariser le troisième gardien algérien face à la Suisse en 16e de finale du Mondial, vendredi matin (5h, heure suisse). Or il s'agit d'un portier connu dans notre pays puisque Melvin Mastil évolue au Stade nyonnais.

Le gardien de 26 ans peut-il être performant dans un match aussi important et un tournoi aussi prestigieux malgré son manque d'expérience (il ne compte que deux sélections jusqu'ici) et le fait qu'il joue en 2e division suisse? L'entraîneur des gardiens du Stade nyonnais pense que oui, tandis que l'expert du poste Thierry Barnerat en doute. Voici leurs arguments.

Les deux Thierry (Baur et Barnerat) ne sont pas d'accord. Image: asf/watson

«Melvin est prêt»

Quand on lui demande si l'Algérie doit mettre Melvin Mastil dans ses buts vendredi, Thierry Baur répond sans hésiter: «Absolument!» Puis il développe:

«La raison est simple: l’Algérie affronte la Suisse, et Melvin connaît très bien le style de jeu suisse. C’est un avantage non négligeable. Même si plusieurs internationaux de la Nati évoluent à l’étranger, beaucoup ont été formés en Suisse, dans une culture de jeu plutôt verticale, avec une forte présence dans la surface et des profils que Melvin sait analyser.»

Thierry Baur rappelle que son protégé «sort d’une saison pleine, marquée par des performances au-dessus de la moyenne. C’est un gardien très fort sur sa ligne, qui impose aussi une vraie présence grâce à son envergure (1,94 m). Sa sélection pour le Mondial lui a permis de franchir un nouveau cap, et il est prêt à entrer dans l’arène.»

«J’échange avec lui depuis le début du tournoi: il est serein, bien intégré au groupe. C’est quelqu’un qui travaille dur pour l’équipe et qui possède une grande force mentale.»

Melvin Mastil a disputé 34 matchs la saison dernière avec Nyon. Keystone

Thierry Baur conclut en soulignant le point fort de Melvin Mastil: la confiance qu'il dégage. «Or, pour un gardien, surtout dans un tournoi de cette envergure, c’est primordial. Tous les ingrédients sont réunis: c’est le moment, son heure est venue.»

«Il n'a pas le niveau»

Expert du poste et entraîneur de Thibaut Courtois, Thierry Barnerat se montre, pour sa part, plus prudent à l’idée de voir le gardien du Stade nyonnais disputer un 16e de finale de Coupe du monde pour ce qui ne serait que sa troisième sélection avec les Fennecs.

«Si Mastil a été appelé en équipe nationale, c’est aussi parce que le niveau au poste de gardien n’est pas particulièrement relevé», estime Thierry Barnerat, avant de développer son propos:

«Le numéro 1 (Zidane) évolue en deuxième division espagnole, le numéro 2 (Benbot) joue en Algérie, et Mastil en Challenge League suisse. Or, la Challenge League n’offre pas un niveau très élevé. Les exigences du très haut niveau, tant en matière de vitesse d’action que de rapidité d’exécution et de qualité technique, sont aujourd’hui encore supérieures à ce que Mastil est habitué à rencontrer. Le niveau de Zidane en D2 espagnole est nettement supérieur à ce que l’on trouve en Suisse.»

L'Algérie doit-elle titulariser Melvin Mastil? Oui, il a les capacités pour faire un bon match contre la Suisse Non, il n'a pas le niveau et l'expérience pour jouer au Mondial Voter Au total, 9 personnes ont participé à ce sondage.

L'expert genevois insiste: «Quand un joueur de Super League découvre la Ligue des champions, il constate toujours que tout va plus vite en face: la vitesse du geste, mais aussi celle du collectif. Pour un gardien, c’est déterminant. En Suisse, un joueur dispose parfois de huit dixièmes de seconde pour contrôler et frapper. Face à un joueur de très haut niveau, ce délai tombe à trois ou quatre dixièmes. Autrement dit, tout va presque deux fois plus vite.»

Thierry Barnerat sait que Vozinha, le gardien du Cap-Vert, évolue en 3e division portugaise (GD Chaves) et que cela ne l'a pas empêché d'éblouir la planète par ses performances. Mais il estime que la comparaison avec Melvin Mastil n'a pas lieu d'être: