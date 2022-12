Odermatt, Kambundji et Gremaud sont en lice. Image: keystone/watson

Qui mérite les titres de sportif et sportive suisse de l'année? Votez

Le dimanche 11 décembre, les Sports Awards récompenseront la meilleure sportive et le meilleur sportif de l'année. De nombreux héros olympiques de Pékin figurent parmi les nominés. Sondage.

Douze finalistes (six chez les hommes et autant chez les femmes) se disputent la succession de Belinda Bencic et de Marco Odermatt, qui ont été récompensés en 2021 par l'Award de la Sportive suisse et du Sportif suisse de l'année.

Cette année encore, Odermatt fait partie des nominés. Outre le champion olympique de slalom géant, un deuxième skieur, Beat Feuz, champion olympique de descente, est en lice pour le prix.

Beat Feuz avec sa médaille lors des derniers Jeux. Image: KEYSTONE

L'as de l'athlétisme Simon Ehammer, le champion de natation Noè Ponti, le champion du monde de VTT Nino Schurter et le roi de la lutte Joel Wicki figurent également parmi les candidats.

Chez les femmes, pas moins de trois skieuses sont nominées: les championnes olympiques Michelle Gisin (combiné), Lara Gut-Behrami (super-G) et Corinne Suter (descente).

Le trio sera notamment défié par la skieuse freestyle Mathilde Gremaud (également championne olympique).

La championne de ski big air avait été accueillie par ses jeunes supporters à La Roche (FR) le 18 février. Image: KEYSTONE

La cycliste Marlen Reusser et Mujinga Kambundji, la sprinteuse la plus rapide d'Europe, sont également en lice pour la récompense.

Les prix seront décernés dans le cadre d'un gala télévisé dans les studios de la radio et de la télévision suisses à Zurich. Lors de l'émission (à partir de 20h05 sur SRF 1, RTS 2 et RSI LA 2), les téléspectateurs pourront voter pour leurs préférés.

Lors de l'émission en direct animée par Rainer-Maria Salzgeber et, désormais, Fabienne Gyr, les lauréats d'autres catégories seront également célébrés.

Voici les nominés:

Equipe de l'année : Nina Brunner/Tanja Hüberli (Beachvolleyball), Equipe de Suisse de football, Relais mixte de VTT

: Nina Brunner/Tanja Hüberli (Beachvolleyball), Equipe de Suisse de football, Relais mixte de VTT Sportif paralympique de l'année : Catherine Debrunner (Athlétisme en fauteuil roulant), Marcel Hug (Athlétisme en fauteuil roulant), Manuela Schär (Athlétisme en fauteuil roulant).

: Catherine Debrunner (Athlétisme en fauteuil roulant), Marcel Hug (Athlétisme en fauteuil roulant), Manuela Schär (Athlétisme en fauteuil roulant). Entraîneur de l'année : Urs Fischer (Football), Nicolas Siegenthaler (VTT), René Wyler (Athlétisme).

: Urs Fischer (Football), Nicolas Siegenthaler (VTT), René Wyler (Athlétisme). MVP de l'année: Roman Josi (Hockey sur glace), Kerstin Kündig (Handball), Alina Müller (Hockey sur glace), Noel Ott (Beachsoccer), Lia Wälti (Football), Granit Xhaka (Football).

(sda/abu/jcz)