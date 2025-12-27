Granit Xhaka a réconforté un supporter des Black Cats. image: Getty

Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé



Capitaine exemplaire sur le terrain et dans le vestiaire, Granit Xhaka excelle aussi dans ses rapports avec les supporters, comme en témoigne le message touchant qu’il a adressé à l’un d’entre eux.

S’il est vrai que le football a souvent mauvaise réputation, il regorge aussi de belles anecdotes, comme ces supporters algériens qui ont nettoyé les tribunes du stade Moulay Hassan après le premier match des Fennecs à la CAN, ou cette histoire impliquant un certain Granit Xhaka.

Tout commence par une publication TikTok d’un supporter de Sunderland, le club que le Suisse a rejoint cet été et qu’il porte cette saison en Premier League, tant par ses qualités sur le terrain que par son leadership assumé dans le vestiaire.

Le fan en question adresse un message à son père décédé. A travers plusieurs images, où l’on aperçoit les deux hommes au stade mais aussi à l’hôpital, il lui écrit: «Papa, Sunderland est enfin de retour en Premier League et ils cartonnent». Cela fait évidemment référence à la sixième place actuelle du promu en Premier League, une performance aussi exceptionnelle qu'inattendue. Dans son post, l'homme ajoute:

«Tu me manques tellement»

Cette publication n’a pas échappé à Granit Xhaka, qui l’a commentée, fidèle à ses responsabilités de capitaine. «Nous nous battrons pour lui à chaque match», a-t-il écrit, dans un commentaire massivement «liké» et largement relayé.

L’auteur du post ne s’attendait pas à ce qu’un joueur de la trempe du Suisse prenne le temps de commenter sa publication et de lui adresser un message aussi touchant. «Je n'ai aucun mot... Merci capitaine», a-t-il sobrement répondu en retour.

Il revient désormais à Xhaka et à ses coéquipiers de tenir la promesse faite au supporter ayant perdu son père, alors que les Black Cats font face à un calendrier redoutable en cette période des fêtes de fin d'année.

La formation managée par Régis Le Bris reçoit Leeds United ce dimanche à 15h, avant de défier Manchester City le jour de l’An au Stadium of Light, puis de se rendre à Tottenham trois jours plus tard. Le moment pour Sunderland de confirmer son excellent début de saison ou de connaître un vrai coup d’arrêt.

(roc)