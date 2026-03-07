Le hockey suisse jette l’argent par les fenêtres

Comment savoir si une fédération sportive se porte bien? Lorsqu’une somme conséquente est gaspillée pour créer de nouveaux logos, comme chez Swiss Ice Hockey.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

La question est adressée au service de communication de la Fédération suisse de hockey sur glace: est-il vrai que de nouveaux logos ont été créés? Oui, c’est exact, nous répond-on.

«En collaboration avec l’agence Hug & Dorfmüller, nous sommes actuellement en train de revoir l’identité visuelle et la charte graphique de Swiss Ice Hockey. Ce processus a été lancé il y a déjà un certain temps et s’avère nécessaire d’un point de vue stratégique. L’identité visuelle actuelle n’a pratiquement pas évolué depuis de nombreuses années et ne correspond plus aux exigences actuelles, notamment sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les supports vidéo. Elle n’est donc plus adaptée à son époque. La refonte comprend l’actualisation des logos, de la typographie et de la palette de couleurs. La nouvelle identité visuelle sera à l’avenir appliquée de manière uniforme sur l’ensemble des supports de communication. Nous ne faisons aucun commentaire concernant les coûts.»

Communiqué de la fédération

Un autre changement de logo ⬇️ Humeur Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse

Bien sûr, de nouveaux logos ne sont nécessaires ni d’un point de vue tactique, ni stratégique, ni d’aucune autre manière. Dans le hockey nord-américain, où l’on s’y connaît plutôt bien en la matière, ils sont même presque proscrits. Un logo incarne une identité que l’on essaie de modifier le moins possible. La National League, qui ne fait plus partie de la fédération, s’inscrit dans la même logique que la NHL. Elle n’a pas de nouveau logo en préparation et ne prévoit pas d’en introduire un.

L’agence Hug & Dorfmüller est réputée pour la qualité de son travail. Elle constitue la meilleure adresse possible pour une modification de logo.

Le logo actuel de la fédération. image: Swiss ice hockey

Les coûts de l’ensemble de l’opération devraient s’élever entre 200 000 et 300 000 francs. D’une part, l’agence devrait percevoir un montant à six chiffres. D’autre part, tous les articles portant les anciens logos devront être remplacés. A partir de juin, seuls des produits arborant les nouveaux logos pourront être utilisés. Or les stocks sont encore remplis d’articles sur lesquels figurent les anciens logos.

Le logo de la fédération est utilisé par les différentes équipes nationales ainsi que par les arbitres. De nouveaux logos sont également conçus pour les trois principales ligues sous l’égide de Swiss Ice Hockey: la Swiss League, la Women’s League et la MyHockey League.

Jusqu’à présent, ces nouveaux logos avaient été tenus secrets. image: dr

Reste à savoir ce qu’il faut penser de ces créations. Les réactions sont élogieuses: des logos sobres, factuels et sans fioritures, qui correspondent bien à la fédération et aux trois ligues. Bref, de très, très bons logos.

Cependant, les anciens logos étaient eux aussi sobres, factuels et sans fioritures: ils correspondaient parfaitement à la fédération et aux trois ligues. De nouveaux logos n’étaient donc pas nécessaires. Pour le dire clairement: il s’agit ici d’un pur gaspillage d’argent.