Le hockey suisse jette l’argent par les fenêtres
La question est adressée au service de communication de la Fédération suisse de hockey sur glace: est-il vrai que de nouveaux logos ont été créés? Oui, c’est exact, nous répond-on.
Bien sûr, de nouveaux logos ne sont nécessaires ni d’un point de vue tactique, ni stratégique, ni d’aucune autre manière. Dans le hockey nord-américain, où l’on s’y connaît plutôt bien en la matière, ils sont même presque proscrits. Un logo incarne une identité que l’on essaie de modifier le moins possible. La National League, qui ne fait plus partie de la fédération, s’inscrit dans la même logique que la NHL. Elle n’a pas de nouveau logo en préparation et ne prévoit pas d’en introduire un.
L’agence Hug & Dorfmüller est réputée pour la qualité de son travail. Elle constitue la meilleure adresse possible pour une modification de logo.
Les coûts de l’ensemble de l’opération devraient s’élever entre 200 000 et 300 000 francs. D’une part, l’agence devrait percevoir un montant à six chiffres. D’autre part, tous les articles portant les anciens logos devront être remplacés. A partir de juin, seuls des produits arborant les nouveaux logos pourront être utilisés. Or les stocks sont encore remplis d’articles sur lesquels figurent les anciens logos.
Le logo de la fédération est utilisé par les différentes équipes nationales ainsi que par les arbitres. De nouveaux logos sont également conçus pour les trois principales ligues sous l’égide de Swiss Ice Hockey: la Swiss League, la Women’s League et la MyHockey League.
Reste à savoir ce qu’il faut penser de ces créations. Les réactions sont élogieuses: des logos sobres, factuels et sans fioritures, qui correspondent bien à la fédération et aux trois ligues. Bref, de très, très bons logos.
Cependant, les anciens logos étaient eux aussi sobres, factuels et sans fioritures: ils correspondaient parfaitement à la fédération et aux trois ligues. De nouveaux logos n’étaient donc pas nécessaires. Pour le dire clairement: il s’agit ici d’un pur gaspillage d’argent.