Granit Xhaka changera-t-il à nouveau de club après la Coupe du monde? Le capitaine de la Nati serait d'accord avec Chelsea. Image: keystone

«Une offre irrespectueuse»: le transfert de Xhaka se complique

Chelsea veut absolument recruter le capitaine de la Nati, qui serait d'accord. Mais ça coince chez son club actuel, Sunderland.

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Selon plusieurs médias, tout est réglé entre Granit Xhaka et Chelsea. Le capitaine de l'équipe de Suisse, âgé de 33 ans, souhaiterait rejoindre les Blues afin de retrouver Xabi Alonso. Le technicien basque est lui aussi un fervent partisan de retrouvailles avec le maître à jouer du milieu de terrain.

Ensemble, Alonso et Xhaka ont remporté le doublé Bundesliga-Coupe d'Allemagne avec Leverkusen en 2024. L'entraîneur a ensuite pris les rênes du Real Madrid l'été dernier, avant d'être licencié après un peu plus de six mois. De son côté, Xhaka a rejoint le promu de Premier League Sunderland, qu'il a mené à la septième place et à une qualification pour l'Europa League. Les retrouvailles entre l'entraîneur et son relais sur le terrain pourraient désormais avoir lieu.

Xhaka et Alonso, un duo gagnant. Image: imago

Le problème, c'est que Chelsea et Sunderland sont encore loin d'un accord. Les Black Cats avaient déboursé 15 millions d'euros l'été dernier pour racheter Xhaka à Leverkusen. Le Suisse est en outre lié au club jusqu'en 2028. Il paraît donc difficilement envisageable que Sunderland laisse partir son capitaine pour un montant inférieur. Or, Chelsea n'aurait proposé que huit millions de livres sterling (environ 9,3 millions d'euros).

Selon l'expert du mercato David Ornstein, de The Athletic, le club actuel de Xhaka juge cette offre inacceptable et y voit un manque de respect, tant envers le milieu de terrain qu'envers Sunderland. Le club du propriétaire suisse Kyril Louis-Dreyfus n'a aucune intention de vendre Xhaka et a fait savoir à Chelsea qu'aucune nouvelle offre ne serait examinée. Sunderland estime au contraire que toutes les parties doivent respecter la situation contractuelle actuelle.

Sunderland ne veut pas vendre son capitaine Granit Xhaka. Image: imago

Le discours est différent du côté de l'insider de Sky, Florian Plettenberg. Celui-ci affirme que de nouvelles discussions sont prévues ce lundi. Les dirigeants des deux clubs continueraient d'être en contact. Si un accord reste difficile à trouver, il n'est pas impossible. Cela s'explique sans doute aussi par le fait que Xhaka souhaite absolument évoluer sous les ordres d'Alonso à Chelsea. Dans le même temps, il conserverait un grand respect pour Sunderland et ferait preuve de patience.

Xhaka veut changer d'air

Depuis son arrivée en provenance de Leverkusen, Xhaka est rapidement devenu l'un des chouchous des supporters dans le nord-est de l'Angleterre. En tant que capitaine, il a joué un rôle majeur dans la saison réussie de son équipe, conclue à la septième place. Chelsea n'a terminé que dixième.

Contrairement aux Blues, Sunderland disputera donc une compétition européenne la saison prochaine. Malgré cela, Xhaka aimerait changer d'air. Reste à savoir si ce souhait se concrétisera. Une chose est certaine: Chelsea et Sunderland sont encore très éloignés dans leurs positions concernant les modalités d'un éventuel transfert. (nih/yog)