beau temps21°
DE | FR
burger
Sport
Football

La Belgique remporte son groupe et peut voir loin

Belgium&#039;s Leandro Trossard (10) celebrates after scoring against New Zealand during their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Ca ...
Trossard et ses coéquipiers affronteront un 3e de groupe en 16e.Keystone

La Belgique remporte son groupe et peut voir loin

Grâce à leur large victoire contre la Nouvelle-Zélande (5-1), les Diables Rouges peuvent envisager la suite de la Coupe du monde avec sérénité et ambition.
27.06.2026, 07:3227.06.2026, 07:34

La Belgique s'est finalement qualifiée sans trembler pour les 16es de finale du Mondial en écrasant la Nouvelle-Zélande 5-1 dans la dernière journée du groupe G. Les Diables Rouges terminent même au 1er rang de cette poule devant l'Egypte (2e), qui a fait match nul (1-1) face à une équipe d'Iran toujours en course.

Les statistiques ne disent pas tout. Mais cette fois-ci, elles illustrent parfaitement la domination des Belges: ils ont armé pas moins de 34 tirs - dont 9 cadrés - vendredi contre seulement 6 pour les «All Whites». Thibaut Courtois a dû patienter jusqu'à la 55e pour effectuer sa première parade. A ce moment-là, ses coéquipiers avaient fait le plus dur en prenant deux longueurs d'avance grâce à un doublé de Leandro Trossard.

La Belgique à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

L'attaquant d'Arsenal a ouvert la marque à la 28e en récupérant un ballon qui traînait dans les cinq mètres après un corner, avant de réussir une volée imparable à la 50e. Trossard avait pourtant vécu un début de match cauchemardesque à Vancouver. Alors que son tir de la 11e minute avait heurté le poteau gauche du but néo-zélandais avant d'être repoussé sur la ligne par Tyler Bindon, il a vu la VAR annuler un penalty qu'il pensait avoir obtenu à la suite d'une faute de main (21e).

Menée 2-0, la Nouvelle-Zélande s'est ruée à l'attaque. Ses minces espoirs se sont toutefois envolés lorsque Kevin De Bruyne a marqué le 3-0 (66e). Elijah Just a sauvé l'honneur à la 84e pour les Néo-Zélandais, mais Romelu Lukaku (86e, 4-1) et Alexis Saelemaekers (94e, 5-1) ont pu saler l'addition.

epa13068253 Romelu Lukaku of Belgium celebrates after scoring his team&#039;s 4th goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match New Zealand against Belgium, in Vancouver, Canada, 26 June 2026. ...
Lukaku revient en forme au bon moment.Keystone

Ces deux derniers buts ne sont d'ailleurs pas anodins. Ils permettent à la troupe de Rudi Garcia, au bénéfice d'une meilleure différence de buts, de devancer l'Egypte qui avait pour sa part validé son ticket de 16e de finale une heure avant le début de son match grâce aux éliminations de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite.

La Belgique jouera son 16e de finale mercredi, à Seattle, face à un troisième de groupe qui reste à déterminer. Les résultats de la 3e journée de cette poule G ont par ailleurs permis au Sénégal de s'assurer l'un des huit tickets de 16e de finaliste réservés aux troisièmes de groupe. Une neuvième affiche des 16es de finale est en outre connue, le Panama devant défier l'Allemagne lundi à 22h30.

(jcz/ats)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Qui est Kaytranada, le DJ qui va transformer Pully en dancefloor?
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Canada imite la Norvège et se fait dégommer
Après le «Viking Row» des supporters norvégiens, les Canadiens ont tenté de lancer leur propre célébration. Une histoire de canoë imaginaire, de coups de pagaie... et d'un soutien assez peu solide sur les réseaux sociaux.
Il y a des phénomènes auxquels personne ne semble pouvoir échapper pendant cette Coupe du monde. Comme avec les supporters norvégiens et leur désormais célèbre Viking Row. Envieux d'un tel succès, les Canadiens?
L’article