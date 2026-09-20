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Le match Lyon-Rennes arrêté: voici ce qu'il s'est passé

Le match Lyon-Rennes arrêté: voici ce qu'il s'est passé

La partie de Ligue 1, disputée samedi au Groupama Stadium, a été interrompue pendant 13 minutes. Les joueurs sont rentrés aux vestiaires avant que le jeu ne puisse reprendre.
20.09.2026, 11:5720.09.2026, 11:57

Le score était de 2-0 pour l'Olympique lyonnais peu après la demi-heure de jeu, au moment de l'interruption. Durant celle-ci, l'entraîneur Paulo Fonseca et les joueurs de l'OL sont allés parlementer avec le groupe situé dans le virage nord.

«Après un premier avertissement du délégué au micro à la lecture d’une banderole insultante contre Saint-Étienne (réd: «l'ennemi» de l'OL) en espagnol, l’arbitre a pris la décision de mettre le match sur pause», rapporte le média So Foot. Sur cette banderole, on pouvait lire: «Saint-Étienne, la concha de tu madre» (la ch*tte à ta mère).

L'arrêt du match a fortement déplu aux fans lyonnais, qui ont ensuite adressé des chants insultants envers le club de Saint-Etienne, mais aussi la Ligue et le délégué. Les joueurs sont alors rentrés brièvement aux vestiaires avant que le jeu ne puisse reprendre.

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Avant ce retour aux vestiaires, le capitaine de l'OL, Corentin Tolisso s'est entretenu avec le délégué principal, Jean-Marc Roybier.

«Je trouvais qu'il y a des chants et des banderoles toutes les semaines dans les stades. C'est bien d'arrêter des matches mais il faut le faire à tous les matches et pas forcément quand c'est l'OL qui gagne 2-0 et qu'il y a une banderole»

«Je suis contre cela, c'est sûr, mais il faut le faire partout, a ajouté le milieu lyonnais. Le délégué m'a répondu qu'il faisait comme ça. C'est dommage car cela nous a imposé une pause dans notre match, ce que nous ne voulions surtout pas.» Cette brève pause n'a finalement pas eu de conséquence sur la performance de l'OL, qui s'est imposé 4-0.

(afp)

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