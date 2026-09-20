Le match Lyon-Rennes arrêté: voici ce qu'il s'est passé

La partie de Ligue 1, disputée samedi au Groupama Stadium, a été interrompue pendant 13 minutes. Les joueurs sont rentrés aux vestiaires avant que le jeu ne puisse reprendre.

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Le score était de 2-0 pour l'Olympique lyonnais peu après la demi-heure de jeu, au moment de l'interruption. Durant celle-ci, l'entraîneur Paulo Fonseca et les joueurs de l'OL sont allés parlementer avec le groupe situé dans le virage nord.

«Après un premier avertissement du délégué au micro à la lecture d’une banderole insultante contre Saint-Étienne (réd: «l'ennemi» de l'OL) en espagnol, l’arbitre a pris la décision de mettre le match sur pause», rapporte le média So Foot. Sur cette banderole, on pouvait lire: «Saint-Étienne, la concha de tu madre» (la ch*tte à ta mère).

L'arrêt du match a fortement déplu aux fans lyonnais, qui ont ensuite adressé des chants insultants envers le club de Saint-Etienne, mais aussi la Ligue et le délégué. Les joueurs sont alors rentrés brièvement aux vestiaires avant que le jeu ne puisse reprendre.

Avant ce retour aux vestiaires, le capitaine de l'OL, Corentin Tolisso s'est entretenu avec le délégué principal, Jean-Marc Roybier.

«Je trouvais qu'il y a des chants et des banderoles toutes les semaines dans les stades. C'est bien d'arrêter des matches mais il faut le faire à tous les matches et pas forcément quand c'est l'OL qui gagne 2-0 et qu'il y a une banderole»

«Je suis contre cela, c'est sûr, mais il faut le faire partout, a ajouté le milieu lyonnais. Le délégué m'a répondu qu'il faisait comme ça. C'est dommage car cela nous a imposé une pause dans notre match, ce que nous ne voulions surtout pas.» Cette brève pause n'a finalement pas eu de conséquence sur la performance de l'OL, qui s'est imposé 4-0.

(afp)