On sait enfin pourquoi la Nati a foiré contre la Suède en 2018

Réveil musculaire

Le FC Bâle tient enfin son équipe et son proprio

Les joueurs rhénans se sont imposés avec la manière contre Lugano (2-0) quelques heures après avoir appris l'arrivée de David Degen à la tête du club. C'est peut-être le début de quelque chose.

Le FC Bâle a vécu une drôle de soirée au Parc Saint-Jacques mardi soir, dans les embruns des fumigènes allumés par ses supporters massés à l'extérieur et sous les yeux de son nouveau propriétaire David Degen.

Il s'est imposé 2-0 contre un FC Lugano étrangement bas, comme replié sur lui-même (les Tessinois ne marquent plus depuis quatre matches), et puni par un grand Valentin Stocker. Passeur décisif sur le premier but, l'artiste a marqué lui-même le second cinq minutes plus tard d'une …