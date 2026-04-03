Finaliste de Champions League, il est ruiné à cause d'un choix inhabituel
L’ancienne star du Borussia Dortmund, Neven Subotic (37 ans), s’est confié dans une intéressante interview au média allemand Sport Bild. Le Serbe (36 sélections, dont le Mondial 2010) s'est exprimé sans détour sur sa situation financière:
Mais il y a une bonne et noble raison: son engagement humanitaire avec sa fondation, la well:fair foundation.
Le finaliste de la Ligue des champions 2013 avec le BvB (finale perdue 2-1 contre le Bayern Munich), passé également par Saint-Etienne, précise:
De l'eau potable pour plus de 400 000 personnes
Neven Subotic – qui a déploré plusieurs fois l'hyper-matérialisme des footballeurs pros et leur manque d'intérêt pour les enjeux sociétaux – a créé cette fondation en 2012, alors qu’il était au top de sa forme à Dortmund.
Il est très rare de voir des footballeurs aussi engagés socialement, pendant et après leur carrière, et qui font le choix de quitter entièrement le milieu pour faire de l'humanitaire. Avec sa structure, il contribue à garantir un meilleur approvisionnement aux populations d’Afrique de l’Est. L'ex-défenseur central détaille:
D’ici 2030, ce chiffre devrait atteindre un million.
Les recettes annuelles de la fondation sont, quant à elles, passées d’environ 76 000 euros l’année de la création à près de cinq millions d’euros aujourd’hui.
Ce 100 %, c'est une référence à un engagement particulier de sa fondation: pour chaque euro donné, les 100 centimes atteignent intégralement leur destination.
Neven Subotic a mis un terme à sa carrière en 2021, après une dernière pige au SCR Altach en Autriche. Avec le Borussia Dortmund, il a été sacré champion d’Allemagne en 2011 et 2012, et a remporté la Coupe en 2012 et 2017. Désormais, c'est loin des terrains et des paillettes qu'il vit sa vocation.
Adaptation en français: Yoann Graber