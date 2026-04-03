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Football: Neven Subotic met tout son argent dans sa fondation

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 21: Neven Subotic of Dortmund looks on after the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and Borussia Dortmund at Commerzbank-Arena on October 21, 2017 in Fra ...
Neven Subotic a un parcours de vie atypique pour un footballeur. image: getty

Finaliste de Champions League, il est ruiné à cause d'un choix inhabituel

Neven Subotic (37 ans) était une star au Borussia Dortmund. Désormais, sa vie se déroule loin des terrains et des paillettes.
03.04.2026, 16:0503.04.2026, 22:36
David Digili / t-online
Un article de
t-online

L’ancienne star du Borussia Dortmund, Neven Subotic (37 ans), s’est confié dans une intéressante interview au média allemand Sport Bild. Le Serbe (36 sélections, dont le Mondial 2010) s'est exprimé sans détour sur sa situation financière:

«En réalité, ma fortune est bientôt épuisée, oui»

Mais il y a une bonne et noble raison: son engagement humanitaire avec sa fondation, la well:fair foundation.

«J’ai fait don d’environ quatre millions d’euros et je travaille bénévolement»
Bildnummer: 13692750 Datum: 25.05.2013 Copyright: imago/Bernd Müller Fussball, Herren, Männer, Champions League, Europapokal, Endspiel, Finale, Saison 2012 2013, Finale, 25.05.2013, Borussia Dortmund, ...
Subotic avait notamment affronté Arjen Robben lors de cette finale de Champions League 2013, à Wembley. image: imago

Le finaliste de la Ligue des champions 2013 avec le BvB (finale perdue 2-1 contre le Bayern Munich), passé également par Saint-Etienne, précise:

«J’ai joué 14 ans au football professionnel, mais mes salaires étaient bruts. Je n’ai pas eu tant d’années exceptionnelles avec un salaire de millionnaire. Cela a été le cas pendant un certain temps au Borussia Dortmund. Mon argent est limité. C’est pourquoi les partenariats avec des entreprises sont si importants: ils aident à couvrir avec moi les coûts de la fondation et donc à en assurer les bases.»


De l'eau potable pour plus de 400 000 personnes

Neven Subotic – qui a déploré plusieurs fois l'hyper-matérialisme des footballeurs pros et leur manque d'intérêt pour les enjeux sociétaux – a créé cette fondation en 2012, alors qu’il était au top de sa forme à Dortmund.

Il est très rare de voir des footballeurs aussi engagés socialement, pendant et après leur carrière, et qui font le choix de quitter entièrement le milieu pour faire de l'humanitaire. Avec sa structure, il contribue à garantir un meilleur approvisionnement aux populations d’Afrique de l’Est. L'ex-défenseur central détaille:

«A ce jour, nous avons notamment permis à 439 255 personnes d’accéder à l’eau potable»

D’ici 2030, ce chiffre devrait atteindre un million.

Neven Subotic travaille aussi sur le terrain, en Afrique de l'Est.
Neven Subotic travaille aussi sur le terrain, en Afrique de l'Est. image: instagram

Les recettes annuelles de la fondation sont, quant à elles, passées d’environ 76 000 euros l’année de la création à près de cinq millions d’euros aujourd’hui.

«On nous accorde davantage de confiance et de responsabilités, il existe des partenariats avec des entreprises, un programme d’ambassadeurs. Cela nous permet d’avoir plus d’impact et de continuer à tenir notre promesse de 100 %.»

Ce 100 %, c'est une référence à un engagement particulier de sa fondation: pour chaque euro donné, les 100 centimes atteignent intégralement leur destination.

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Neven Subotic a mis un terme à sa carrière en 2021, après une dernière pige au SCR Altach en Autriche. Avec le Borussia Dortmund, il a été sacré champion d’Allemagne en 2011 et 2012, et a remporté la Coupe en 2012 et 2017. Désormais, c'est loin des terrains et des paillettes qu'il vit sa vocation.

Adaptation en français: Yoann Graber

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