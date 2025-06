Le FC Lucerne adopte une nouveauté dans sa billetterie pour la saison 2025/26. image: keystone/fc luzern

Ce club suisse prend une mesure rare avec ses billets

Le FC Lucerne instaure une nouveauté dans sa billetterie pour la saison 2025/26, qui est peu fréquente dans le foot suisse.



Silvio Frei, Martin Messmer et René Meier / ch media

Le FC Lucerne a pris une mesure innovante dans le foot suisse pour la saison à venir: le prix de ses billets variera en fonction de l'adversaire. Autrement dit: les spectateurs – dans certaines tribunes – devront payer plus cher pour quelques matchs face à des équipes catégorisées comme particulièrement attractives («Topspiele», les «gros matchs» en français) que lors des autres rencontres.

Ces «Topspiele» concernent quatre équipes: Bâle, Young Boys, Saint-Gall et le FC Zurich. Tous les matchs du «Championship Group» au printemps prochain – pour autant que Lucerne se qualifie en figurant parmi les six meilleurs de Super League – entreront aussi dans cette catégorie.

Pour les spectateurs lucernois, voir Shaqiri et le FC Bâle coûtera plus cher qu'un match contre Servette, Lausanne ou Sion. image: keystone

Ainsi, le billet le plus cher en tribune A passe de 100 à 110 francs lors de ces «Topspiele», soit une hausse de 10%. En tribunes B1 et B4, la majoration atteint près de 30%: un billet pour une rencontre face à Lausanne, par exemple, coûte 35 francs, alors qu’il faut désormais débourser 45 francs si l’adversaire est YB.

Plusieurs secteurs du stade lucernois ne sont toutefois pas concernés par cette augmentation des prix en fonction de l'adversaire: les coins famille, l’ensemble des places debout ainsi que le secteur visiteurs.

Les places assises en tribunes latérales sont concernées par l'augmentation des prix. image: keystone

Pour justifier la hausse des prix lors de ces «Topspiele», le directeur général du FC Lucerne, Simon Laager, invoque une raison économique: générer de nouvelles recettes. Il précise:

«Au bout du compte, il s’agit d’augmenter les prix là où la demande est la plus forte, car nous ne voulions pas procéder à une hausse générale des tarifs.»

Simon Laager ajoute que ces augmentations rendent l’abonnement de saison encore plus attrayant, puisque son prix reste, lui, inchangé et ne dépend pas du prestige des adversaires.

S'il reste rare pour le football suisse, le modèle des «Topspiele» n’est pas une première. Le Servette FC, par exemple, instaure des billets plus chers pour les matchs dits «premium» (contre YB, Sion, Lausanne et Bâle).

Et le club de hockey EV Zoug a introduit dès la saison 2019/20 une tarification flexible. En saison régulière, les billets individuels sont soumis à une tarification dynamique, variant selon l’adversaire, le jour de la semaine et la date d’achat. Les réservations anticipées sont récompensées par des prix plus bas, tandis que les tarifs augmentent en cas de forte demande. Les abonnés saisonniers sont, eux, exemptés de ce système.

Le championnat de Super League commencera le 25 juillet. Le calendrier complet n’a pas encore été publié. Le FC Lucerne – 6e de la dernière saison – disputera un premier match amical contre Neuchâtel Xamax le 2 juillet.

Adaptation en français: Yoann Graber