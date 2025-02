Gabriel Bortoleto pilotera pour Sauber en 2025. image: shutterstock/sauber

Le Brésil se prend de passion pour l'écurie suisse Sauber

En offrant un volant au jeune Gabriel Bortoleto, Sauber s'est attiré la sympathie des Brésiliens, qui attendaient un successeur à Felipe Massa depuis maintenant sept ans.

Plus de «Sport»

Terre de football par excellence, le Brésil partage aussi une longue histoire d'amour avec la Formule 1. Interlagos est intégré au Championnat du monde depuis les années 70, et le pays a produit des pilotes emblématiques: Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Nelson Piquet ou encore Felipe Messa.

Or il n'avait plus de titulaire en F1 depuis la saison 2017 de Massa pour Williams. Le Brésil n'était toutefois pas trop éloigné du paddock. Pietro Fittipaldi a couru deux Grands Prix en 2020 et a souvent été réserviste ces dernières années, à l'instar de Felipe Drugovich et Sérgio Sette Camara.

La nation auriverde a cependant retrouvé la place qu'elle mérite, depuis que l'écurie Sauber a offert un volant à Gabriel Bortoleto, 20 ans. Il découvrira en 2025 la Formule 1, après avoir gravi les échelons à toute vitesse. Le jeune homme n'est en effet resté qu'une saison en Formule 3. Même chose l'an passé en Formule 2. Mieux, il a été titré champion du monde dans chacune de ces deux catégories.

Gabriel Bortoleto (à droite) fera équipe avec l'expérimenté Nico Hülkenberg en 2025. Image: getty

Véritable talent, sa nomination chez Sauber reste malgré tout une surprise, en raison de son âge. Force est de constater que Sauber mise sur l'avenir et voit en cette dernière saison sous l'appellation «Kick» un moyen d'offrir à Bortoleto de l'expérience, à un an de l'entrée d'Audi dans la catégorie reine.

Les attentes au Brésil sont toutefois immenses, avant même la saison 2026. Tout un pays est derrière Gabriel Bortoleto et soutient par conséquent Sauber. D'ailleurs, lors de la récente présentation des livrées à Londres, le Pauliste a appelé les Auriverde – qui n'ont eu d'yeux que pour la monoplace noire et verte de l'écurie helvétique – à supporter l'équipe.

Son compatriote Lucas Di Grassi, ancien pilote de F1 (Virgin Racing) et champion du monde de Formule E en 2016/2017, a toutefois tenu à freiner les ardeurs brésiliennes, en rappelant que Sauber a été très peu compétitif ces dernières saisons, tout en précisant que Bortoleto reste un pilote inexpérimenté.

«Oui, c'est un grand talent. Mais je crois que l'enthousiasme des Brésiliens devrait être davantage contenu. Car il n'aura pas la meilleure voiture, du moins durant sa première année. Il pourra peut-être lutter avec son coéquipier. Il pourra peut-être signer des résultats ici et là, mais la voiture ne sera pas compétitive et elle ne permettra pas aux gens de l'applaudir. Je pense qu'il a le potentiel pour devenir un jour champion du monde, mais cela prendra du temps. Le Brésil doit être patient avec lui. Gabriel doit devenir suffisamment mature et montrer qu'il peut encore apprendre.» Lucas Di Grassi auprès de RacingNews365

S'il ne deviendra pas champion du monde dès sa première année en F1, il se pourrait que Gabriel Bortoleto fasse mieux que Zhou Guanyu et Valtteri Bottas, qui pilotaient l'an passé pour Sauber. Le premier cité a dû attendre l'avant dernier Grand Prix de la saison pour marquer ses premiers points en championnat. Le Finlandais, lui, a fait un zéro pointé, le seul parmi les pilotes ayant disputé toutes les courses du calendrier.

Les tests en cours à Bahreïn devraient vite permettre au Brésilien de savoir ce qu'il peut réellement espérer au volant de sa C45.