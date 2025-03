Lewis Hamilton a été disqualifié du Grand Prix de Chine. Son coéquipier Charles Leclerc aussi. Image: NurPhoto

Pourquoi les deux monoplaces Ferrari ont été disqualifiées

Coup de tonnerre à Shanghai: Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont tous les deux été disqualifiés à l'issue du Grand Prix de Chine. C'est un début de saison catastrophique pour la Scuderia.

Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Lewis Hamilton n'ont pas brillé ce dimanche matin en Chine. Non seulement ils se sont accrochés entre eux au départ, mais en plus, ils n'ont pris respectivement que les cinquième et sixième place du deuxième Grand Prix de la saison.

Enfin, c'est ce que l'on pensait à l'arrivée. Car les deux pilotes de la Scuderia ont été disqualifiés plusieurs heures après le GP, les monoplaces de la marque au Cheval cabré ayant été jugées non conformes par les commissaires, à l'issue des contrôles d'après-course effectués par la FIA.

Le poids de la monoplace de Leclerc s'est révélé inférieur à la limite de 800 kg pour 1 kg lors de la traditionnelle pesée. A noter que Pierre Gasly (Alpine) a été disqualifié pour la même raison. Dans le cas d'Hamilton, c'est l'épaisseur de la «planche» placée sous la voiture qui s'est montrée non conforme. «L'assemblage des planches sous la voiture 44 a été mesuré et s'est avéré être de 8,6 mm (côté gauche), 8,6 mm (axe de la voiture) et 8,5 mm (côté droit). Cette épaisseur est inférieure à l'épaisseur minimale de 9 mm spécifiée dans l'article 3.5.9 du règlement technique», ont détaillé les commissaires de course.

Leclerc et Hamilton perdent donc les précieux points marqués à l'issue du Grand Prix de Chine. Pierre Gasly n'en avait inscrit aucun. Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) rentrent du coup dans les points, respectivement aux neuvième et dixième places. Leclerc et Hamilton chutent au classement des pilotes, tout comme Ferrari à celui des constructeurs. Le Britannique, qui avait remporté la course sprint à Shanghai samedi, est désormais 9e avec 9 points et le Monégasque 10e avec 8 points en deux courses. Ferrari n'est plus que 5e au classement constructeurs avec 17 unités.

La course sprint remportée par Hamilton samedi est bien la seule éclaircie de ce début de saison pour l'écurie italienne. Pour rappel, Charles Leclerc a terminé huitième du Grand Prix inaugural en Australie, quand Lewis Hamilton s'est contenté de la dixième place.

Mais à Melbourne, la Scuderia a surtout été critiquée suite à sa stratégie catastrophique en course, qui a ruiné les chances de Lewis Hamilton, maintenu avec des pneus slicks alors que la pluie a finalement redoublé sur le circuit de l'Albert Park. Tout cela sur fond de problèmes de communication radio entre le septuple champion du monde et Riccardo Adami.

Charles Leclerc a également fait l'objet d'un échange lunaire avec son ingénieur à propos de la pluie, ce qui a valu quelques moqueries à Ferrari, déjà régulièrement raillée par le passé. Cela devrait continuer avec ce début de saison quelque peu chaotique.

(roc/afp)