Un club suisse introduit une mesure inédite pour les femmes

Cet été, le football féminin ne se limite pas à l’Euro: les clubs suisses veulent eux aussi faire bouger les lignes.

Young Boys introduit une mesure inédite pour soutenir les joueuses et entraîneuses de son équipe féminine: un congé maternité assorti d’une garantie contractuelle. Désormais, toute joueuse ou entraîneuse qui tombera enceinte durant sa dernière année de contrat bénéficiera automatiquement d’une prolongation d’un an, a annoncé le club bernois.



«Avec cette mesure, nous voulons non seulement soutenir nos joueuses et entraîneuses, mais aussi donner une impulsion en faveur d’une meilleure conciliation entre sport de haut niveau et projet familial dans le football féminin», déclare Franziska Schild, directrice générale de l’équipe féminine des Young Boys.



Le club bernois n’en est pas à sa première expérience en matière de maternité dans le sport professionnel. La saison dernière, l’entraîneuse Imke Wübbenhorst a donné naissance à son premier enfant et n’a fait son retour sur le banc qu’au printemps, juste avant les play-offs, après un congé maternité de quatorze semaines.



La mise en place de ce congé maternité constitue la première mesure concrète de la nouvelle initiative «Fortuna» lancée par les Young Boys. Avec ce programme, le club bernois entend promouvoir l’égalité des chances et les perspectives de développement des femmes dans le football, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.



Mi-juillet se tiendra le tout premier camp YB-Girls, qui accueillera plus de 200 participantes. Parallèlement, des programmes de soutien seront mis en place pour les entraîneuses, les arbitres et les dirigeantes. Le club prévoit également de nouer des partenariats afin de renforcer le football féminin à l’échelle régionale, d’organiser des événements de réseautage et de créer une plateforme dédiée à la coopération et à la progression des femmes dans le milieu du football.

L’initiative vise à accroître la visibilité et la reconnaissance du football féminin, à lutter contre la discrimination et le sexisme, à réduire les obstacles à l’entrée pour les filles et les jeunes femmes, ainsi qu’à développer les opportunités de carrière, les infrastructures et les ressources. (abu)