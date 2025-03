Lewis Hamilton lors des essais hivernaux à Bahreïn. Keystone

Lewis Hamilton a fait un choix inattendu chez Ferrari

Le septuple champion du monde de F1 a décidé d'arborer un casque dont la couleur tranche avec celle de la marque italienne. Voici pourquoi.

Les premières sorties de Lewis Hamilton chez Ferrari ont suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les fans et les suiveurs du sport automobile. Mais un détail a surpris beaucoup de monde: contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, le pilote britannique a choisi de rouler avec un casque jaune et non rouge, la couleur officielle chez Ferrari. «Un crime de lèse-majesté?», s'est même demandé le media L'Automobile.

Or Lewis Hamilton avait de bonnes raisons de choisir ce jaune qui détonne. Comme le rappelle L'Equipe, la star des circuits avait déjà un casque de cette couleur lorsqu'en 1993, alors âgé de 8 ans, il a effectué ses premiers tours de karting. C'est son père qui l'avait choisi pour pouvoir le repérer sur la piste. «Il était nerveux à l'idée de me voir débouler dans les virages avec 40 ou 50 karts et voulait me reconnaître clairement», a expliqué le Britannique un jour.

Le petit Lewis en karting. Image: Instagram

Hamilton, dont l'idole a toujours été le pilote au casque jaune le plus célèbre (Ayrton Senna), avait encore un casque doré lorsqu'il a rejoint McLaren en 2007 ainsi qu'à d'autres moments de sa carrière, si bien qu'il est devenu très attaché à ce signe distinctif au fil du temps.

«Même si j'aime le violet et le noir, le jaune est mon histoire» Lewis Hamilton en 2022

Si certains tifosi de la Scuderia auraient aimé que leur nouvelle star ait un équipement entièrement rouge, L'Automobile rappelle que le jaune est «une couleur dominante pour Ferrari», puisque c'est la deuxième choisie par les clients de la marque après le rouge. «Enfin, le jaune est la couleur officielle de la ville de Modène, berceau de Ferrari où naquit un certain Enzo Ferrari», ajoute le magazine.

C'est donc avec un casque qui n'est pas sans rappeler son histoire, mais aussi celle de sa nouvelle écurie, que Lewis Hamilton débutera la saison, ce vendredi à Melbourne.