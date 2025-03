Max Verstappen pilotera-t-il pour Mercedes la saison prochaine? Image: getty

La folle rumeur Max Verstappen reprend de plus belle

Déjà annoncé chez Mercedes ou Aston Martin ces derniers mois, le pilote néerlandais Max Verstappen est de nouveau exposé à la rumeur sur son avenir, depuis les déclarations fracassantes du patron de l’écurie McLaren.

Max Verstappen a connu une intersaison mouvementée. Le pilote a d'abord été envoyé chez Mercedes et il est vrai que Toto Wolff a approché le Néerlandais, pour qu'il court en 2025 au sein de l'écurie allemande. «Je ne mens pas sur le fait que nous nous sommes assis ensemble», avait admis «Super Max» en décembre dans des propos notamment rapportés par Marca.

En début d'année, les rumeurs de transfert ont ensuite lié Verstappen à Aston Martin, quand bien même le pilote est sous contrat avec Red Bull jusqu'à la fin de l'année 2028. Cette fois, la piste Mercedes est à nouveau réactivée et fait grand bruit en Chine où le grand Cirque de la F1 fait étape cette semaine.



Tout est reparti des déclarations la semaine dernière du patron de l’écurie McLaren dans les colonnes du Telegraph. «Oh, je pense qu’il partira à la fin de l’année», a lancé Zak Brown. «Probablement chez Mercedes. On parle aussi d’Aston Martin, avec l’arrivée d’Adrian Newey. Mais aussi formidable qu’Adrian soit – et c’est le meilleur de tous les temps – il faut toute une équipe autour de soi. Il faut une culture d’entreprise. Cela prend du temps. Si je devais parier, je miserais sur Mercedes», a-t-il ajouté.

«Ces dix dernières années, ils ont remporté le championnat sept ou huit fois. L’an dernier, ils ont gagné cinq courses. Ils ont une certaine stabilité. On sait que Toto (réd: Toto Wolff, patron de Mercedes) l’apprécie. Et je pense que nous sommes tous convaincus que HPP (réd: Mercedes High Performance Powertrains) est le mieux équipé côté groupes motopropulseurs avant la nouvelle réglementation moteur l’an prochain» Zak Brown

Depuis, les spéculations vont bon train et tout le monde ou presque y va de son intervention. Si Jos Verstappen, le père du champion, s'est montré irrité par les propos de Brown, le conseiller historique de l'écurie Red Bull Helmut Marko, lui, a semblé pessimiste à propos de l'aptitude de l'équipe autrichienne à conserver le Néerlandais.

«Max aimerait avoir une voiture avec laquelle il peut gagner, ce qui, bien sûr, est lié à la performance. Si nous n'y parvenons pas, alors ce sera difficile. Mais, bien sûr, ce n'est que la deuxième course. A Melbourne, nous avons eu, peut-être avec un peu de chance, la deuxième place. Ce n'est pas aussi noir et blanc que le voit Zak» Helmut Marko auprès de Sky Germany

Max Verstappen a été battu par Lando Norris lors du week-end d'ouverture du championnat du monde de F1. image: Keystone

Il est vrai que toutes les rumeurs entourant Verstappen sont apparues depuis que Red Bull ne domine plus la F1. Pour rappel, même si «Max» a remporté le championnat du monde l'an passé, son équipe ne s'est classée que troisième au classement constructeurs, largement battue par McLaren et Ferrari.

Deuxième du grand prix d'ouverture la semaine dernière en Australie, derrière Lando Norris, le Néerlandais s'est contenté samedi matin de la troisième place de la course sprint du GP de Chine et a jugé sa voiture «trop lente». La victoire est revenue à Lewis Hamilton devant un autre pilote McLaren: Oscar Piastri, qui s'élancera dimanche en pole position suivi de George Russell, dont le contrat chez Mercedes expire en fin de saison..., et Lando Norris.

Max Verstappen, lui, n'a pris que la quatrième place de la séance de qualifications. Tout porte à croire qu'il sera régulièrement battu par les McLaren cette saison, ce qui n'a pas fini de faire accroître les fabulations sur son avenir chez Red Bull.

(roc)