À Fribourg-Gottéron, le géant oublié est devenu le joueur de l'année

A Fribourg-Gottéron, le géant oublié est devenu le joueur de l'année

C'est l'histoire la plus folle d'une saison déjà mouvementée: Gottéron est meilleur sans Reto Berra. Parce que Christian Dubé n'a pas perdu son sang-froid et qu'il a décidé de faire confiance à Connor Hughes.

Que serait Gottéron sans Reto Berra? C'est la question angoissante que les fans se posaient depuis cinq ans. Le héros des Mondiaux de 2013 et 2018 avait disputé au moins 43 matches chaque saison depuis son arrivée à Fribourg. Début octobre, Gottéron sans Reto Berra, c'était aussi inimaginable que Zoug sans Leonardo Genoni.

Mais la fin du monde semble proche: la saison de Reto Berra pourrait être déjà terminée puisque le gardien vient de subir une opération du dos. Une réévaluation de ses possibilités aura lieu au plus tôt en janvier. Seul le grand chapelet peut désormais aider les fidèles de Gottéron dans la Basse-Ville. Face à cette situation difficile, le petit rosaire ne suffit plus.

On rappelle ici que le grand chapelet consiste à boire dix Cardinal en Basse-Ville d'un seul trait (et cinq pour le petit rosaire). C'est en tout cas ce que dit la légende.

Gottéron avait disputé huit matches avant le forfait de Reto Berra et cela n'avait pas vraiment fonctionné. Le club fribourgeois ne s'était imposé que trois fois (contre les Lakers, Kloten et Davos). Toutes les trois avec Reto Berra, bien sûr.

Connor Hughes, lui, n'était entré en jeu qu'à deux reprises. Lors de la honteuse défaite contre Ajoie (2-4), il avait affiché une statistique lamentable de 84,21% d'arrêts. Contre Ajoie! Et lors de sa deuxième intervention contre Langnau, il avait fait certes mieux (90% d'arrêts) mais le match s'était tout de même soldé par une défaite en prolongation (1-2). Contre Langnau! Apparemment, lui aussi était malchanceux. Patron, dix Cardinal, s'il vous plaît!

Mais maintenant, tout est différent. Les fidèles de Gottéron se réjouissent d'un miracle. Gottéron est meilleur sans Reto Berra. L'oublié, le géant méconnu Connor Hughes a entre-temps disputé 13 matches et devinez quoi? Il est statistiquement le meilleur gardien de la ligue. Avec lui, Gottéron a gagné huit de ses onze dernières parties. Hughes vient même d'offrir la victoire aux Dragons dans une patinoire de Berne pleine à craquer (3-1) grâce à un pourcentage d'arrêts fabuleux de 96%.

La logique aurait pourtant voulu que le club compense le forfait de Reto Berra par l'engagement d'un gardien étranger. En effet, dans un championnat aussi équilibré, aucun directeur sportif sain d'esprit ne mise pendant des semaines sur un gardien qui n'a jamais été numéro 1. Mais Christian Dubé n'a pas réagi comme il l'aurait dû. Il a misé sur Connor Hughes. Mon Dieu, Christian! Dix Cardinal, s'il te plaît!

Pire encore: s'il n'a pas engagé un gardien étranger, il a recruté un attaquant étranger supplémentaire, Viktor Rask, à la mi-octobre, en raison de la blessure de Marcus Sörensen. Mon Dieu Christian! Comment cela va-t-il finir?

Pourquoi avoir renoncé à un mercenaire dans les buts? Il n'y a plus de budget? Ou fais-tu confiance à Connor Hughes?

«Un mélange des deux. Nous avons sondé le marché et il y avait quelques options. Mais après mûre réflexion, nous avons décidé de donner une chance à Connor. Il l'a méritée» Christian Dubé

Avec l'entraîneur des gardiens David Aebischer, Connor Hughes a un mentor depuis trois ans. Pourquoi tant de travail, tant d'énergie ont-ils été investis dans la formation du deuxième gardien? Pour lui donner une chance maintenant. Le fait que l'entraîneur de Gottéron soit aussi directeur sportif a sans doute aidé. Si Christian Dubé n'était qu'entraîneur, il aurait sans doute exigé avec véhémence un gardien étranger auprès du directeur sportif. Avec son sens de l'autodérision, il admet:

«C'est bien possible, mais ensuite j'ai discuté avec mon directeur sportif et nous sommes arrivés ensemble à la conclusion que nous donnerions une chance à Connor» Christian Dubé

Christian Dubé vante le professionnalisme de son ancien numéro 2, sa volonté de s'améliorer jour après jour. Une chose que le directeur sportif d'Ambri Paolo Duca avait déjà remarquée il y a quelques années. Connor Hughes était arrivé à Ambri en été 2017 pour un entraînement d'essai; il n'était plus reparti. Depuis, le double national canadien et suisse joue en Suisse. Jusqu'en 2019 chez les Rockets, puis une saison à Langenthal (comme numéro deux derrière Philip Wüthrich) et depuis 2020 pour Gottéron. Il était autrefois un géant oublié chez les Rockets; le voici désormais «joueur de l'année» chez Gottéron. Comment cela est-il possible?

Connor Hughes est un géant calme, voire doux (193 cm/102 kg). La posture parfaite pour le hockey moderne, face aux attaquants qui tirent de plus en plus précisément, de manière forte et soudaine. C'est un gardien cool, qui réduit habilement les angles et couvre une grande surface, tout cela sans l'agressivité qui caractérise habituellement les gardiens de but issus de l'école nord-américaine. Connor Hughes exaspère les attaquants avec calme et sérénité. Il s'intègre ainsi parfaitement dans l'organisation défensive d'une équipe.

Christian Dubé voit deux facteurs à la réussite de son équipe: d'une part les performances exceptionnelles de son gardien, d'autre part la très bonne défense. Or depuis la nuit des temps, l'histoire de Gottéron est faite d'éloges concernant le spectacle offensif. Que la défense soit louée, c'est vraiment nouveau.

Le timing est parfait pour Connor Hughes. Son contrat expire à la fin de la saison. À 26 ans, il est dans la force de l'âge. Son objectif est de devenir un numéro un. Ou du moins de partager le travail avec un deuxième gardien, à égalité avec lui. Cela ne sera guère possible à Gottéron. Si Reto Berra revient, il sera à nouveau le numéro 1.

Mais toute la question est de savoir quel sera le niveau de Reto Berra à son retour. Il aura 36 ans en janvier et son contrat court encore jusqu'en 2024. Il est bien possible qu'il ait besoin d'être déchargé. Qu'il partage à l'avenir le travail avec Connor Hughes et qu'il joue un peu moins que ses 40 matchs et plus par saison.

L'affaire est très délicate pour Christian Dubé. Connor Hughes peut maintenant, après avoir réussi son examen de maturité, obtenir le meilleur contrat de sa carrière. Il peut espérer que son salaire soit au moins doublé. Mais Gottéron a-t-il le budget pour deux gardiens coûteux?

Hugues pourrait aussi rebondir à Langnau. Le directeur sportif des Tigres, Pascal Müller, cherche un gardien qui partagerait le travail avec Luca Boltshauser la saison prochaine. Il avoue d'ailleurs: «Connor Hughes est sur notre liste.»

Les fidèles de Gottéron devraient continuer à commander assidûment dix Cardinal en Basse-Ville. Car Gottéron a besoin de l'aide des dieux du hockey. Pour que Connor Hughes puisse continuer à être meilleur que Reto Berra et que Gottéron, un jour peut-être, devienne champion de Suisse.

