Voici comment sont faites les bandes claires et sombres des terrains de foot

Ce Romand se rêvait plus en Didier Cuche qu'en champion de vélo

Alisha Lehmann mérite plus de respect

Voici ce qui arrive si un gardien est expulsé durant les tirs au but

Sion s'est métamorphosé et est prêt à gagner la Coupe

Voici comment fonctionne l'appareil le plus controversé du peloton

Ces formats encore plus absurdes que celui de la Super League suisse

Cette perchiste suisse ne se déplace plus sans ce petit objet

Dans la vidéo, on apprend enfin que les bandes ont plusieurs rôles. «Esthétique, mais aussi pratique, notamment pour les joueurs mais aussi les arbitres, qui peuvent s'aider des bandes de tonte pour par exemple une situation de hors-jeu.»

Certaines pelouses sont encore plus complexes puisqu'elles sont réalisées en damier.

En résumé: quand une personne marche sur une bande dans un sens, il la voit foncée, et s'il se retourne, il la voit claire.

«C'est tout simplement la réflexion de la lumière sur la pelouse qui crée cet effet de vert clair d'un côté et foncé de l'autre»

Pour réussir ce marquage, il faut d'abord posséder un équipement adéquat. « La tondeuse a des lames à l'avant qui viennent couper le gazon. A l'arrière, elle a un rouleau qui est assez lourd et qui vient coucher le gazon dans un sens ». Ainsi, quand le jardinier traverse la pelouse avec son outil, les herbes vont se coucher dans un sens, et lorsqu'il fait le trajet inverse sur la bande d'à côté, elles vont se coucher dans un autre sens.

Vous vous êtes peut-être aussi demandé comment les jardiniers parvenaient à zébrer ainsi la pelouse. Eh bien, le jardinier du stade de France a décidé de répondre à cette question dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et intitulée "Voici la réponse au mystère des différentes couleurs de pelouse".

Si vous aimez le football, vous avez forcément déjà vu des pelouses composées de bandes successivement claires et sombres.

Plus de «Sport»

Voici comment fonctionne l'appareil le plus controversé du peloton

Les plus lus

Contre Sion, ce Luganais a eu un geste de grande classe

Lugano, vainqueur de Sion (2-0) samedi en 1/2 finale de Coupe de Suisse, a ouvert le score sur une superbe action. Elle comprend une remise en aile de pigeon de Žan Celar, une inspiration lumineuse au nom pourtant pas très sexy.

Disons-le franchement, cette demi-finale de Coupe entre Sion et Lugano (0-2) n'a de loin pas été la rencontre la plus enthousiasmante de l'histoire du foot suisse. Mais elle a connu un moment magique grâce aux Luganais, sur leur ouverture du score (45e minute). Un splendide goal comme on en voit très rarement dans notre pays. L'inspiration géniale de trois joueurs au même moment.