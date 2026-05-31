Le prix des billets pour la finale Suisse-Finlande explose. image: shutterstock/keystone ; montage: watson

Les billets pour la finale de la Nati s'arrachent à prix d'or

De nombreux billets pour la finale de hockey Suisse-Finlande sont en vente sur Ricardo.ch à des prix exorbitants, et ils semblent trouver preneurs.

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Il restait encore des places, ce dimanche matin, sur la billetterie officielle du Championnat du monde de hockey sur glace 2026 en Suisse. Mais uniquement pour la petite finale entre la Norvège et le Canada, à 15h30. Des billets premium (232,90 francs), ainsi que des tickets en catégorie 1 (182,90 francs) et catégorie 2 (131,90 francs).

Le match phare de la journée, la finale entre la Suisse et la Finlande à 20h20, affiche quant à lui complet, bien évidemment. Il n’y a pas non plus l’ombre d’un billet remis en vente sur la plateforme officielle d’échange, qui permet aux supporters de revendre leur place au prix d’achat et de manière sécurisée s’ils ne peuvent pas assister à la rencontre. Ceux qui détiennent le précieux sésame semblent donc décidés à le garder… ou à ne s’en séparer qu’en réalisant un joli bénéfice.

Sur la plateforme Ricardo.ch, de nombreux billets pour la finale sont proposés en achat direct ou aux enchères, à des prix qui affolent les compteurs. Il faut compter au minimum 1000 francs pour en obtenir un, et jusqu’à près de 3000 francs pour une place en conditions VIP.

L’une des enchères en cours concerne un lot de deux places en catégorie 1. Et, à l’heure où ces lignes sont écrites, elle atteint 2987 francs, avec déjà 267 enchères. Une autre enchère a déjà dépassé les 250 mises.

Des billets sont également proposés pour le match pour la troisième place, mais à des prix plus bas, allant de 150 à 400 francs.

(roc)