Robert Mayer hütet neu für Lugano das Tor. Keystone

Genève-Servette et Lugano réalisent un échange surprenant

Le gardien des Aigles, Robert Mayer, est échangé avec effet immédiat avec son homologue tessinois Joren van Pottelberghe. Une page se tourne aux Vernets.

Plus de «Sport»

Un échange de gardiens a lieu en National League: Robert Mayer, jusqu'ici portier remplaçant à Genève-Servette, rejoint le HC Lugano. Joren van Pottelberghe, qui n'a disputé qu'un seul match avec les Tessinois cette saison, fait le chemin inverse. Le HC Lugano l'a annoncé sur Instagram ce jeudi.

Robert Mayer (36 ans) avait mené Genève-Servette au premier titre de champion de son histoire en 2023, grâce à des performances exceptionnelles lors des play-off. Il avait d'ailleurs été désigné meilleur gardien du championnat. Un an plus tard, il avait également remporté la Ligue des champions avec le club genevois. Mais le binational helvético-tchèque n'a ensuite jamais retrouvé ce niveau. La saison dernière, il n'avait disputé que onze matchs de saison régulière avec les Grenat, affichant un taux d'arrêts de 86,8%. Lors de l'exercice actuel, il a joué deux rencontres, avec des statistiques honorables (91,4% d'arrêts).

Robert Mayer, légende de Genève-Servette, quitte les Vernets. IMAGE: Keystone

Joren van Pottelberghe avait perdu la finale des play-off 2023 avec le HC Bienne face à Genève-Servette et Robert Mayer. Mais comme il ne parvenait pas à déloger le Finlandais Harri Säteri chez les Seelandais, il avait rejoint le HC Lugano un an plus tard.

Sa première saison au Tessin avait été perturbée par une blessure compliquée au pied et il n'avait pas non plus réussi à détrôner Niklas Schlegel de son poste de numéro un la saison dernière.

Les deux gardiens sont encore sous contrat jusqu'à la fin de la saison actuelle et termineront donc leur engagement dans leurs nouveaux clubs.

(abu/yog)