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On sait comment Patrick Fischer s'est fait attraper par la justice

On sait comment Patrick Fischer s&#039;est fait attraper par la justice
Il y a du nouveau dans l'affaire Patrick Fischer.Image: KEYSTONE

On sait comment Patrick Fischer s'est fait attraper par la justice

Patrick Fischer a été condamné pour s’être procuré un faux certificat Covid. De nouveaux éléments montrent comment la justice a eu connaissance de cet achat.
09.05.2026, 12:1909.05.2026, 12:19

Il y a trois ans, Patrick Fischer a été condamné par le parquet de Lucerne pour avoir falsifié un certificat de vaccination afin de se rendre aux Jeux olympiques 2022. Deux jours après la révélation de cette affaire, le mois dernier, cet homme de 50 ans a été démis de ses fonctions. Il n’entraînera pas au Championnat du monde organisé dans son propre pays.

On sait désormais comment la justice a eu connaissance de cette falsification. En 2023, une descente de police a eu lieu dans les Grisons contre un groupe criminel, comme le révèle cette semaine le Klein Report. Ce groupe organisait des vaccinations pendant la pandémie, et falsifiait également des certificats. En bref, il répondait à toutes les demandes liées au Covid.

Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème

Lors de cette descente de police, le nom de Patrick Fischer figurait sur les listes de l'organisation. Pour rappel, il avait pris contact avec ce groupe via la messagerie Telegram et avait réglé son document en bitcoins. Comme le désormais ex-sélectionneur réside dans le canton de Lucerne, l’affaire a été transmise au ministère public compétent de Suisse centrale. A la suite de cela, Fischer a été condamné à une amende d’environ 40 000 francs.

Cette affaire n’a été rendue publique que parce que Fischer s’est trahi lors d’un repas avec le journaliste de la SRF Pascal Schmitz. Ce dernier a ensuite enquêté et voulu révéler les faits, mais la Fédération de hockey sur glace et Fischer ont pris les devants en publiant un communiqué où le technicien s’expliquait.

Fischer, qui devait prendre sa retraite après le Championnat du monde à domicile, a été remplacé par Jan Cadieux. L’équipe nationale de hockey sur glace fera son entrée au Mondial dans une semaine. Les Suisses affronteront alors les Etats-Unis, tenants du titre, à Zurich.

(riz/roc)

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