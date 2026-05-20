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La Nati écrase l’Autriche avec un festival offensif

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La Suisse a battu l'Autriche 9-0.image: Keystone

La Nati écrase l’Autriche avec un festival offensif

L’équipe de Suisse a battu l’Autriche sur le score flatteur de 9 à 0, mercredi à Zurich. C’est la quatrième victoire en quatre matchs de la Nati dans ce Mondial à domicile.
20.05.2026, 18:4020.05.2026, 18:49

Des buts à la pelle, un power-play qui fonctionne: le public zurichois s'est régalé lors de la victoire 9-0 de la Suisse contre l'Autriche, mercredi à Zurich.

Pour ce quatrième match du Championnat du monde, Jan Cadieux avait procédé à quelques ajustements. Il a maintenu Attilio Biasca avec les deux Devils Hischier et Meier, mais a placé Théo Rochette avec les Zurichois Malgin et Andrighetto.

Cette introduction s'est faite parce que Pius Suter est légèrement blessé. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que le Lausannois a parfaitement su s'adapter, puisqu'à la 6e, c'est lui qui a ouvert le score et son compteur avec l'équipe nationale en transformant un caviar de Malgin.

Théo Rochette a signé des débuts convaincants dans un Mondial
Théo Rochette a brillé ce mercredi.image: Keystone

La sélection à croix blanche ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, déferlant telle une vague sur le but autrichien pour ajouter trois autres réussites entre la 10e et la 14e grâce à Meier, Hischier et Riat en power-play.

Victorieuse de ses trois premiers matchs, comme la Suisse, l'Autriche a d'un coup été rattrapée par la réalité. Dépassée dans tous les secteurs de jeu, elle a semblé à chaque fois en retard d'un ou deux coups. Scénario identique au cours d'un tiers médian qui a vu la troupe de Cadieux continuer d'agresser le but autrichien. Et autour de la mi-match, Hischier (30e), Thürkauf (31e) et Rochette (33e) ont ajouté trois buts pour faire bien.

Sur l'autre banc, Roger Bader s'est retrouvé bien démuni. Il a simplement remplacé son gardien après le 6-0, mais n'a pu que constater la différence entre sa sélection et celle de Cadieux. Durant la troisième période, le jeu de puissance helvétique a frappé une troisième fois pour une efficacité maximale. Les Lausannois Rochette et Riat ont combiné pour le 8-0 (51e), Bertschy a trouvé la toile d'araignée pour le neuvième.

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Jeudi à 20h20, la bande à Cadieux affrontera la Grande-Bretagne, dernier du groupe avec trois défaites et un goal-average de 3-15. Les Britanniques ont pris 5-2, 5-1 et 5-0 face à l'Autriche, les Etats-Unis et la Hongrie. Les Helvètes ne les ont rencontrés que deux fois au Mondial dans l'ère moderne: en 2021 (victoire 6-3) et en 2024 (succès 3-0).

Malgré son bilan parfait, la Suisse n'est pas encore mathématiquement qualifiée pour les quarts de finale. Elle le sera jeudi soir en cas de victoire.

Notre live ci-dessous ⬇️

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