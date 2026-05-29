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La Suisse accueillera le Mondial féminin de hockey en 2028

GIOCHI OLIMPICI - Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Women s Ice hockey, Eishockey - Bronze Medal - Switzerland vs Sweden Suisse Team all together before the start of the game during Women s Ic ...
La Nati féminine lors des jeux olympiques de Milan-Cortina en février dernier. Image: www.imago-images.de

La Suisse va accueillir un nouveau Championnat du monde

Alors que l'équipe masculine vient de se hisser en demi-finale de son Mondial, en 2028, ce sera au tour des femmes de s'illustrer sur leurs terres.
29.05.2026, 12:5829.05.2026, 12:58

La Suisse accueillera à nouveau un Championnat du monde dans deux ans. Après les messieurs, l'élite mondiale féminine s'y affrontera en novembre 2028, a annoncé la fédération suisse vendredi.

Selon un communiqué de Swiss Ice Hockey, l'organisation du tournoi de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a été attribuée à la Suisse. Les lieux de compétition seront annoncés à l'automne.

La Nati a battu sa bête noire avec un porte-bonheur très spécial

La fédération suisse se voit récompensée dans sa capacité à organiser des évènements d'ampleur. Après le Mondial M18 messieurs 2023 à Bâle et en Ajoie, le Mondial féminin M18 2024 à Zoug, et l'édition 2026 du Mondial des messieurs en cours à Zurich et Fribourg, la Suisse sera à nouveau hôtesse d'un Championnat du monde dans deux ans.

La fédération souhaite utiliser cette compétition comme une opportunité pour le sport. Selon elle, la médaille de bronze remportée par les Suissesses aux Jeux olympiques de Milan 2026 a donné une impulsion supplémentaire au hockey féminin, et ce Mondial 2028 doit permettre de conserver cet élan et augmenter l'attention du public. (jzs/ats)

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