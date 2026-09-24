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Hockey sur glace: Bienne inflige une correction à Kloten

Gaetan Haas (EHCB), 2. rechts, jubelt mit Teamkollegen nach seinem Tor zum 0:2 im Eishockeyspiel der National League zwischen dem EHC Kloten und dem EHC Biel-Bienne, EHCB, am Donnerstag, 24. September ...
Gaetan Haas après avoir marqué un but lors du match opposant l'EHC Kloten à l'EHC Biel-Bienne (EHCB), jeudi 24 septembre 2026 à la Swiss Arena de Kloten.Image: KEYSTONE

Bienne inflige une correction à Kloten

Les Seelandais se sont imposés 6-0 en National League dans la banlieue zurichoise. Bienne retrouve ainsi la victoire après avoir concédé deux défaites de rang. Le club affiche 7 points après quatre rencontres de championnat.
24.09.2026, 23:0924.09.2026, 23:09

Bienne a infligé une véritable correction à Kloten jeudi en National League. Auteurs d'un excellent début de partie, les Seelandais se sont imposés 6-0 dans la banlieue zurichoise.

Privés de leurs deux meilleurs atouts

Pourtant privés de leurs deux meilleurs atouts offensifs, Jeff Skinner et Lias Andersson, blessés, les hommes de Christian Dubé ont surclassé les Aviateurs dès le premier tiers. Victor Söderström (29''), Gaëtan Haas (11'13), Toni Rajala (11'35) et Aleksandr Iakovenko (17e) ont défilé devant la cage de Reto Berra pour mener 4-0 après 20 minutes.

Fribourg est encore vainqueur à Davos
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L'affront était tel que celui qui était devenu champion de Suisse avec Fribourg ce printemps a dû céder sa place dans les buts à sa doublure Santo Simmchen dès l'entame de la période médiane. Malgré ce changement, le 5-0 est tombé à la 28e, lorsque Yanick Sablatnig a marqué après avoir récupéré la rondelle suite à un engagement.

Impeccables en infériorité numérique, les Biennois ont encore salé la note par Martin Sylvegard à 5 contre 4. Leur gardien Harri Säteri a fêté son premier blanchissage de la saison, tandis que Kloten est désormais la pire défense de la ligue, avec 19 buts encaissés en cinq matches.

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Bienne retrouve ainsi la victoire après avoir concédé deux défaites de rang. Le club de la cité bilingue affiche 7 points après quatre rencontres de championnat. (ag/ats)

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