Niklas Schlegel ne prend pas beaucoup de place dans son but (il pèse 75 kilos et mesure 178cm) mais ses qualités le rendent redoutable. Image: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron face à un mur

S'ils veulent éliminer Lugano lors du 7e match des quarts de finale des play-off ce jeudi soir, les Dragons devront battre un très grand Niklas Schlegel.

Après avoir perdu les deux premiers matches de ces quarts de finale avec un score cumulé de 3-10, le HC Lugano a réussi à remonter la pente pour s'offrir un match 7 dans l'antre du Dragon, ce jeudi soir à Fribourg (20h). Une prouesse qu'il doit notamment à un homme: Niklas Schlegel.

«Il nous a maintenus dans le match. Sans lui, la victoire n'aurait pas été possible» Calvin Thurkauf après le succès de Lugano (4-2) dans l'acte VI mardi.

Lors des deux premiers matchs de ce quart de finale, c'était pourtant encore le Finlandais Mikko Koskinen qui gardait les buts luganais, avant que Schlegel ne prenne le relais. Avec 94,92% d'arrêts, le Canado-Suisse de 29 ans fait forte impression. C'est d'autant plus remarquable qu'il s'était blessé à la cuisse gauche le 23 janvier face à Genève et qu'il n'a fait son retour que lors du 3e match de la série contre Fribourg. Il n'a donc eu le droit à aucune période de rodage.

«Après d'autres blessures, j'étais content d'avoir un ou deux matches pour reprendre pied. Je n'ai tout simplement pas eu ce temps cette fois. Je me suis donc dit: "Ne réfléchis pas trop, prends un tir à la fois".»

Niklas Schlegel peut réussir le plus grand exploit de sa carrière si son équipe élimine Gottéron. Keystone

Est-ce que lorsque tout va si bien, on se sent imbattable? «J'ai l'impression que si l'on pense comme ça, on va tout de suite encaisser un but, répond Schlegel. Je suis plutôt quelqu'un qui aime garder les pieds sur terre et qui préfère être prudent. En particulier dans les play-off, il ne faut jamais voler trop haut, mais il ne faut jamais non plus descendre trop bas.»

94,9% C'est le pourcentage d'arrêts de Schlegel en play-off.

Le portier tessinois commence à trotter dans la tête des Dragons. «On n'ira pas jusqu'à parler de "complexe Schlegel". Reste que ce dernier a pris un ascendant psychologique sur nombre de ses adversaires, écrit La Liberté dans son édition de jeudi. Notamment Christoph Bertschy, frustré à 12 reprises par le héros luganais.»

Le HCL peut se qualifier pour la première fois depuis 2018 pour les demi-finales des play-off de National League. Depuis l'arrivée de Luca Gianinazzi sur le banc, le 16e entraîneur depuis le dernier titre des bianconeri en 2006, un changement de mentalité semble avoir été opéré au HC Lugano. Le club peut-il redevenir «grande»? Le coach de 31 ans a en tout cas amené un vent de fraîcheur au sud du Tessin, où Calvin Thürkauf, 26 ans, a terminé 2e meilleur pointeur de la saison régulière derrière le Suédois de Fribourg-Gottéron Marcus Sörensen.

Il manque toutefois aux Luganais une certaine forme de constance, raison pour laquelle l'équipe a dû se contenter d'un 7e rang en saison régulière. Cela ne les empêche pas de donner du fil à retordre à Fribourg, notamment grâce aux prouesses d'un héros qu'il n'attendait pas: Niklas Schlegel.

(jcz/ats)