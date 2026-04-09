Tyler Higgins s'est amusé avec la coupe de Jonas Julen. image: Keystone

Ce fan du HC Sierre se lance dans un nouveau défi insensé

A peine son pari de ne plus se couper les cheveux jusqu’au titre de Sierre est-il terminé, que Jonas Julen s’est déjà lancé dans un autre défi fou.

Ralf Meile Suivez-moi

Plus de «Sport»

Supporter inconditionnel du HC Sierre, Jonas Julen avait décidé de laisser pousser ses cheveux jusqu’à ce que son club redevienne champion. Jamais il n’a trahi son pari. Désormais, il arbore une coupe très courte.

Au 183e jour de son défi personnel, soit après six mois de pousse effrénée, le moment tant attendu est enfin arrivé: Sierre a triomphé en Swiss League, ce qui a conduit le défenseur Tyler Higgins à sortir la tondeuse pour lui raser les cheveux de près lors des célébrations du titre.

La scène en vidéo ⬇️ Vidéo: instagram

Une vidéo par jour

Au micro de la radio locale Radio Rottu, cet homme de 31 ans a déjà annoncé son prochain pari: «Je vais laisser pousser mes cheveux jusqu’à ce que la Valais Arena soit terminée». Parviendra-t-il à mener à bien ce projet? Après tout, la nouvelle patinoire ne devrait ouvrir ses portes que dans plus de quatre ans, à l’automne 2030.

Originaire de Zermatt, Jonas Julen a publié chaque jour pendant plus de six mois une vidéo où il se présentait, montrait ses cheveux pousser et racontait son pari. Il s'est forgé une certaine notoriété dans le milieu du hockey sur glace suisse, et désormais, plus de 3000 personnes le suivent sur Instagram.

Il soutenait autrefois le grand rival

C’est à cause d’un très bon ami qu’il s’est retrouvé dans cette situation. «Il m’a mis dans le pétrin», a déclaré Julen dans les colonnes du Nouvelliste. «Mais je l’assume. On ne vit qu’une fois, et un peu de folie fait du bien dans ce monde.»

Le parcours de Jonas Julen pour devenir supporter du HC Sierre est lui aussi inhabituel. En effet, il soutenait auparavant le rival de toujours, l’EHC Viège. Il ne souhaite pas trop entrer dans les détails concernant ce changement de camp, mais précise qu’il a été exclu du club de supporters viégeois. «Mais j’ai fait le bon choix, je préfère l’ambiance dans les tribunes», explique-t-il. Même s'il faut rajouter une heure de route aller-retour, cela en vaut la peine.

Le pari de Jonas Julen rappelle celui de Frank Ilett, un supporter de Manchester United. Ce dernier s'est promis de ne pas se couper les cheveux tant que son équipe n’aura pas remporté cinq matchs consécutifs.

Ilett en est désormais à plus de 550 jours de pari. Jonas Julen, lui, devra patienter environ 1600 jours avant de se faire couper les cheveux, du moins s'il respecte sa nouvelle promesse.