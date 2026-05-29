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Evan Bouchard mis K.O. par une charge de Ryan Lindgren

Vidéo: twitter

Un coup «salaud» le met K.O.

Le Canadien Evan Bouchard a été victime d'une charge violente, jeudi en quarts de finale du Mondial contre les Etats-Unis. Un geste qui a outré le public et les médias canadiens.
29.05.2026, 16:5229.05.2026, 16:52
Yoann Graber
Yoann Graber

Une scène qui fait froid dans le dos. Elle a eu lieu à la fin du premier tiers-temps du quart de finale du Mondial opposant le Canada aux Etats-Unis, jeudi à Fribourg.

Le défenseur canadien Evan Bouchard fait une percée dans le camp américain. Mais il est brutalement stoppé par le numéro 55 du Team USA, Ryan Lindgren. Et c'est un euphémisme! Avec son épaule, le défenseur américain – les deux patins décollés de la glace – charge à la tête le malheureux Bouchard. Le Canadien gicle littéralement et retombe très lourdement sur le flanc, avec sa tête qui heurte ensuite la glace.

La charge en vidéo, sous plusieurs angles

Vidéo: twitter

Evan Bouchard reste allongé par terre, les bras écartés. Il «semble avoir perdu connaissance pendant quelques instants», détaille Le Journal de Montréal. Le hockeyeur à la feuille d'érable n'a pas pu rejouer après ce choc.

Ryan Lindgren, quant à lui, a écopé d'une pénalité de match et a contraint ses coéquipiers à jouer en infériorité numérique pendant cinq minutes. Une décision prise par les arbitres après avoir consulté la vidéo. Alors que les images de cette charge affreuse passaient sur les écrans géants de la BCF Arena, le public, outré par cette charge, a sifflé.

Comme le rapporte le média canadien Noovo Info, ce geste a aussi choqué le commentateur de la chaîne TV québécoise Réseau des sports (RDS):

«Le descripteur de RDS Pierre Houde ne s’est pas gêné pour qualifier le coup de Lindgren d’"antisportif" et de "salaud"»

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Pour parachever son œuvre, le défenseur américain a encore échangé quelques mots doux avec le banc canadien en rentrant au vestiaire.

Les Canadiens ont répondu sur la glace, avec une victoire 4-0. Ils ont ainsi pris leur revanche sur les Américains après la finale perdue aux derniers JO et se sont qualifiés pour les demi-finales de ce Mondial. Ils défieront la Finlande, samedi soir (20h00) à Zurich. Reste à savoir si Evan Bouchard aura récupéré d'ici là.

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