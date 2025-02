Fribourg-Gottéron jouera-t-il la Coupe Spengler en 2025? Image: keystone

Pourquoi Gottéron n’a toujours pas validé sa participation à la Spengler

Fribourg, tenant du titre, est invité à la prochaine Coupe Spengler. Mais les Dragons n'ont pas encore confirmé leur présence. Et ils ont une bonne raison.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Le président de Gottéron déclare:

«Nous ne voulons pas faire attendre les Davosiens plus longtemps pour une réponse. Cette semaine, nous aurons une nouvelle réunion et nous prendrons une décision»

Hubert Waeber ne confirme donc pas encore que les Dragons se lanceront dans la défense de leur titre à la Coupe Spengler (26 au 31 décembre 2025). Pourtant, tout le monde veut retenter l'aventure: le nouvel entraîneur (Roger Rönnberg), le coach actuel qui sera assistant la saison prochaine (Lars Leuenberger), les joueurs, les supporters, l'évêque, la ville, tous les districts administratifs et le canton.

Hubert Waeber, président de Fribourg-Gottéron. Image: keystone

Alors pourquoi n'y a-t-il toujours pas de réponse des Fribourgeois? Le président affirme que cela concerne le surplus de travail que représente la Coupe Spengler pour l'ensemble du club. «Nous devons en plus nous occuper du Mondial 2026». Fribourg sera le deuxième site, avec Zurich, pour ce Championnat du monde de hockey sur glace, qui se déroulera du 15 au 31 mai 2026. Gottéron aura donc beaucoup de travail.

Mais la raison profonde pour laquelle les Dragons retardent encore un peu la validation de leur présence à la prochaine Coupe Spengler est autre: le sens des affaires que l'on prête aux Singinois. Ils sont les habitants du seul district 100% germanophone du canton de Fribourg, la Singine.

Or, Hubert Waeber est Singinois jusqu'au bout des ongles. Du coup, il précise:

«Une participation à la Coupe Spengler est justement liée à des coûts. Nous voulons faire les choses correctement et exploiter à nouveau un chalet près de la patinoire de Davos pendant le tournoi»

Le «Chalet fribourgeois» a en effet été un succès lors de la dernière édition et la meilleure publicité pour le tourisme dans le canton de Fribourg. «Si nous participons à nouveau à la Coupe Spengler, ce serait une très bonne occasion de faire de la publicité pour le Championnat du monde avec notre chalet», anticipe Hubert Waeber.

Le Chalet fribourgeois durant la Coupe Spengler 2024.

image: instagram

Hubert Waeber fait remarquer que Gottéron doit payer lui-même le montage et le démontage du chalet. Toute l'opération a donc un coût.

«Environ 40'000 francs. Nous sommes encore en discussion avec les organisateurs du Championnat du monde» Hubert Waeber

Pour le président des Dragons, la donne semble donc claire: si son club fait de la publicité pour le Mondial 2026 lors de la Coupe Spengler, il est normal que le comité d'organisation du Mondial 2026 participe aux frais.

Hubert Waeber, garagiste à succès, a raison. Et, à sa place, on demanderait même au comité d'organisation du Mondial 2026 une participation bien plus grande que 40'000 francs: au moins 250'000 francs. Car il y aura certainement d'autres frais en plus du montage et du démontage du chalet. Pensons seulement au long voyage entre Fribourg et Davos de 300 kilomètres (aller-retour, ça fait 600) pour le staff du chalet et le transport des caisses de vin et de gruyère!

Le Chalet fribourgeois a été un succès auprès des visiteurs de la Coupe Spengler 2024. Image: KEYSTONE

La saison dernière, la patinoire des Dragons était pleine à craquer à chaque match, et il en va de même cette année. Nous pouvons partir du principe qu'en cas de nouvelle participation à la Coupe Spengler, Gottéron gagnera beaucoup d'argent grâce à un «capitalisme de chalet» intelligemment mis en place.

Apprendre de Gottéron, c'est apprendre à faire des affaires. Les Davosiens ne sont pas les seuls à savoir comment gagner beaucoup d'argent avec la Coupe Spengler.

