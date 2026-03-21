Le Slovène (en blanc) a été héroïque. Keystone

Tadej Pogacar réalise un numéro sur Milan-Sanremo

Le champion du monde slovène, pourtant tombé à 32 km de l'arrivée, a battu l'Anglais Tom Pidcock au sprint au terme des 298 km.

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La «Primavera» a donc enfin souri à l'ogre du cyclisme mondial. Ses espoirs ont failli s'envoler dans une chute avant la montée de la Cipressa. «J'ai cru que tout était fini sur le moment. Mais mon équipe a fait un travail extraordinaire pour me ramener devant», a déclaré le vainqueur.



Marqué sur le côté gauche, le Slovène est revenu aux avant-postes en six km. Il a fait le vide dans la Cipressa, où seuls Pidcock et le Néerlandais Mathieu van der Poel ont pu prendre son sillage.

Pogacar (27 ans) a ensuite fait craquer Van des Poel, vainqueur sortant, dans l'ascension du Poggio. Mais Pidcock a résisté jusqu'au bout. Le sprint pour la victoire a été très serré, le champion du monde prenant l'avantage pour une demi-roue.

Il a ainsi enlevé le 11e Monument de sa carrière, égalant le Belge Roger De Vlaeminck. Seul un autre Belge, le légendaire Eddy Merckx, a fait mieux avec 19 succès.

Pogacar avait été rapidement privé d'un de ses lieutenants. L'Argovien Jan Christen, en forme en ce début de saison, a été pris dans une chute après 55 km et il a été contraint à l'abandon. (ats)

