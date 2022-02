L'équipe masculine de curling norvégienne avait fait sensation lors des précédents Jeux Olympiques d'hiver avec des pantalons au style, disons, très «funky». Mais pas cette année! Image: twitter

Les nouveaux pantalons des Norvégiens déçoivent énormément les fans de curling

L'équipe masculine de curling norvégienne avait fait sensation lors des précédents Jeux Olympiques d'hiver avec des pantalons au style, disons, très «funky». Mais pas cette année!

Une grande tradition des Jeux olympiques d'hiver s'est effondrée après que l'équipe masculine de curling de Norvège est entrée sur la glace mercredi pour son match d'ouverture à Pékin en portant un simple pantalon... bleu foncé.

Au cours des dernières éditions des Jeux, les motifs élaborés sur les pantalons étaient devenus un point fort de la compétition de curling. En gros, à Pékin, la Norvège déçoit les amateurs de la discipline, par sa simplicité vestimentaire.

Le pantalon que l'équipe porte actuellement, un «crime» pour certains: Image: twitter

Et le pire, c'est que l'équipe avait même taquiné les supporters avec un message sur les réseaux sociaux en janvier dernier, disant: «Nous comptons les jours, et notre garde-robe aussi, semble-t-il», avec une vidéo d'eux à l'entraînement portant des uniformes plutôt quelconques, comme le rapporte The Guardian.

D'ailleurs, voici une vidéo de leurs plus beaux pantalons portés jusqu'ici: Vidéo: YouTube/Olympics

Certains avaient interprété cette phrase comme un indice annonçant une révélation spectaculaire du pantalon de l'équipe lors de l'ouverture de la compétition, qui a d'ailleurs débuté par un match contre la Suisse (oui, notre belle équipe de Suisse!) à Pékin. Mais que nenni.

Au fil des ans, ce pantalon excentrique a rencontré un tel succès auprès des fans qu'il existe même une page Facebook dédiée, avec près d'un demi-million de «followers». Au vu de la pression des fans, l'équipe de Norvège va très probablement se racheter en portant une sacrée tenue, lors des prochains JO d'hiver... Vivement 2026 à Milan et à Cortina d'Ampezzo (qui auront donc lieu en Italie, le berceau de la mode, en plus)!