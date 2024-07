Des Australiennes inarrêtables, Katie Ledecky battue

Les Australiennes sont décidément inarrêtables. Elles se sont une fois de plus imposées dans la discipline du 4x100 mètres nage libre aux Jeux olympiques. Et c'est allé vite puisqu'elles ont signé ce samedi à La Défense Arena un nouveau record olympique en 3:28:92.

Un senior, une ado et un canton au top: les Suisses aux JO en chiffres

62 Suisses et 66 Suissesses participent aux Jeux de Paris. Nos graphiques et nos cartes montrent qui est le plus âgé, la plus jeune, le plus grand ou encore quelles sont les communes et les cantons les mieux représentés.

La délégation olympique suisse n'a jamais été aussi importante: 128 sportives et sportifs représenteront notre pays à partir de vendredi à Paris, dont 75 participeront pour la première fois à des Jeux d'été. La délégation de Swiss Olympic couvrira 24 des 47 sports durant la quinzaine. 67% de tous les participants sont originaires de Suisse alémanique, 28% de Suisse romande et 5% de Suisse italienne.