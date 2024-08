Vidéo: twitter

LeBron James vertement critiqué pour son attitude

La superstar du basket US, championne olympique avec son équipe, est prise à partie sur les réseaux sociaux.

LeBron James a été exceptionnel, samedi en finale des JO. Lui et Stephen Curry se sont mis à deux pour écoeurer les Bleus (98-87) et offrir ainsi un cinquième titre olympique consécutif à leur pays. Mais ce qui fait beaucoup parler depuis plusieurs jours, c'est l'attitude du patron des basketteurs US une fois sa médaille autour du cou.

La star des Lakers avait décidé de célébrer son titre en boîte de nuit. Lorsque des passants ont reconnu King James, ils se sont logiquement approchés. Un très jeune fan lui a même demandé une photo, ce qui n'a pas du tout plu à l'intéressé.

La preuve en vidéo: Vidéo: twitter

Le basketteur s'est arrêté net devant l'adolescent en lui opposant sa main et en disant: «Stop, stop, stop, stop, don't do that (ne fais pas ça)». Le supporter est ensuite resté penaud dans la rue, sans avoir pu prendre une photo avec la star américaine.

L'attitude de LeBron James a été vertement critiquée sur les réseaux sociaux. Tout le contraire de celle de Léon Marchand. Le nageur français avait snobé une jeune supportrice prénommée Apolline qui lui demandait un autographe lors des Jeux olympiques, mais il s'était excusé poliment auprès d'elle: «Je suis désolé, je n’ai pas le temps.» Il avait ensuite lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de retrouver cette petite fille pour lui faire un cadeau, et ça avait marché.

Léon Marchand et Apolline avaient pu discuter par appel vidéo. Le nageur, quadruple champion olympique dans le bassin parisien, lui avait ensuite envoyé un de ses bonnets de bain.

(jcz)