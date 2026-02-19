ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: Eileen Gu recadre un journaliste

epa12748237 Silver medalist Ailing Eileen Gu from China reacts after the Women&#039;s Freestyle Skiing Big Air finals at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livigno, Italy, 16 February 20 ...
Eileen Gu a pour l'instant remporté deux médailles d'argent au JO de Milan Cortina.Keystone

La star du ski acrobatique recadre un journaliste

Interrogée sur ses résultats actuels à Milan Cortina, la superstar chinoise Eileen Gu n'a pas perdu contenance lundi en conférence de presse. La séquence fait depuis le tour des réseaux sociaux.
19.02.2026, 14:1419.02.2026, 14:14

Aux Jeux olympiques de Milan Cortina, la notoriété de l'athlète chinoise Eileen Gu transcende les sports d'hiver, en témoigne sa réponse à un journaliste, devenue virale.

Eileen Gu, 22 ans, était la vedette des Jeux olympiques de Pékin il y a quatre ans, où elle a remporté deux médailles d'or et une d'argent, devenant ainsi la première skieuse acrobatique à décrocher trois médailles lors d'une seule édition des Jeux d'hiver. Elle s'est ainsi rendue à Livigno, dans les Alpes italiennes, avec l'intention de rafler tous les titres olympiques, mais n'a pour l'heure remporté que deux médailles d'argent, en slopestyle et en big air.

Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente

A l'issue de sa deuxième place à l'épreuve de big air lundi, un journaliste de l'AFP l'a interrogée: considère-t-elle ces résultats comme «deux médailles d'argent gagnées, ou deux médailles d'or perdues?» Après un éclat de rire, Eileen Gu a rétorqué:

«Je suis la femme la plus décorée de l'histoire du ski acrobatique, je pense que cela répond à la question!»

«Comment dire...» poursuit-elle en se reprenant, «remporter une médaille aux Jeux olympiques est une expérience qui change la vie de chaque athlète. Le faire cinq fois est exponentiellement plus dur, car chaque nouvelle médaille est tout aussi difficile à gagner pour moi, mais les attentes des gens autour augmentent».

Cette skieuse a vécu une improbable mésaventure

Et la skieuse superstar de conclure:

«Pour être tout à fait honnête, je pense que considérer cela comme deux médailles perdues est une approche quelque peu ridicule»

La séquence 👇

Vidéo: x

Quatrième sportive la mieux payée au monde

L'extrait de cet échange est devenu viral sur les réseaux sociaux, recueillant des millions de vues, commentaires et réactions. John Weaver, le journaliste de l'AFP à Livigno, explique avoir posé cette question afin d'essayer de comprendre les émotions d'Eileen Gu après avoir perdu son titre.

«Les athlètes de haut niveau, tous sports confondus, ont une mentalité de gagnant très forte et il est fascinant d'observer leurs réactions lorsqu'ils échouent de peu», a-t-il déclaré après l'échange.

«J'ai été surpris par le ton de sa réaction, mais j'ai pensé que c'était une question légitime et elle m'a donné une réponse ferme»

Née en Californie d'un père américain et d'une mère chinoise, Eileen Gu a décidé en 2019 de représenter la Chine. Preuve de sa notoriété mondiale, elle était la quatrième sportive la mieux payée au monde en 2025, selon Forbes, la grande majorité de ses revenus provenant d'activités hors des pistes, notamment de contrats publicitaires. (jzs/afp)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Aoste: une immense avalanche dévale du Mont Blanc vers une piste de ski
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Nati a une faiblesse cachée
La Suisse affronte la Finlande mercredi (18h10) en quart du tournoi olympique. Elle marque peu. La faute, notamment, à une blessure invisible de l'un de ses leaders.
Les Italiens, battus par la Nati ce mardi en barrage (3-0), sont coachés par Jukka Jalonen. L’orfèvre de l'or olympique finlandais de 2022. A l'époque, à Pékin, il avait balayé les Suisses sur le score de 5-1.
L’article