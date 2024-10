Roger Federer sur Rafael Nadal: «Ce fut un immense honneur»

Roger Federer a rendu hommage à son meilleur ennemi. Ici au Cap, en Afrique du Sud, en 2020. Keystone

«Ce fut un immense honneur, Rafa», lâche Roger Federer

Les deux rivaux légendaires du tennis des années 2000 et 2010 ont pris ou annoncé leur retraite. Roger Federer rend hommage à Rafael Nadal.

Jeudi matin, Rafael Nadal annonçait qu'il allait prendre sa retraite au mois de novembre.

Les infos ici 👇🏻 Rafael Nadal annonce la fin de sa carrière

Roger Federer, 20 titres en Grand Chelem, a déclaré:

«Quelle carrière, Rafa! Ce fut un immense honneur. J'ai toujours souhaité que ce jour n'arrive jamais» Roger Federer

On se souvient de l'émotion entre les deux joueurs lors de leur match en double en 2022. Keystone

Il continue:

«Merci pour les souvenirs inoubliables et toutes tes performances incroyables dans le sport que nous chérissons» Roger Federer

Pendant quinze ans, Roger Federer et Rafael Nadal ont écrit le feuilleton le plus passionnant de l'histoire du tennis. Un duel entre deux joueurs aux styles totalement opposés que l'Espagnol a dominé grâce à sa suprématie sur terre battue.

Nadal est l'incontestable vainqueur aux points (24-16) de ce combat du siècle en 40 rounds qui s'est étendu de 2004, lorsque le tout jeune Majorquin alors âgé de 17 ans a créé la surprise en battant le nouveau numéro un mondial de cinq ans plus âgé, jusqu'à la demi-finale de Wimbledon gagnée par Federer en 2019.

Le dernier Roland-Garros n'a pas réussi à Nadal: Humeur Une partie de mon âme s'est brisée avec la défaite de Rafa

Son point d'orgue a été la finale de 2008 sur le gazon anglais, quand Nadal, battu l'année précédente dans un match déjà mémorable, a détrôné le quintuple tenant du titre à la nuit tombante après presque cinq heures d'un tennis de rêve des deux côtés. Cette rencontre est la plus célèbre de l'histoire du tennis avec le Borg-McEnroe de 1980, dans le même jardin.

L'affiche Nadal-Federer, vue neuf fois en finales de Grand Chelem, a été la plus fréquente de l'histoire à ce niveau, rattrapée par la Nadal-Djokovic et devant les sept Djokovic-Murray.

Opposition des styles

Ce n'est pas le nombre de matches mais l'opposition des styles, comme lors des quatre Borg-McEnroe, qui a enthousiasmé le public: légèreté et offensive côté suisse, puissance et défense côté espagnol, même si évidemment Federer avait aussi d'excellentes jambes et Nadal des coups d'attaque dévastateurs, surtout en coup droit.

Les deux champions ont été l'un pour l'autre (et Novak Djokovic pour les deux) le principal obstacle à une domination totale sur le circuit. Pourtant, il n'y a pas eu la moindre animosité, mais au contraire une amitié jamais démentie entre ces deux hommes qui se sont invités l'un chez l'autre et ont participé ensemble à des événements de promotion comme la «bataille des surfaces» (un côté en terre battue et l'autre en gazon) en 2007.

Jusqu'à présent, il était toujours revenu: Enterré 1000 fois à cause de ses blessures, Nadal a toujours ressuscité

L'Espagnol n'a jamais caché son admiration pour son rival. Admettant dans son livre «un décalage de talent» avec le Suisse, il se disait «sidéré par la qualité de son jeu» et avouait qu'il «n'en revenait pas d'avoir réussi à le battre», en partie parce que «Federer n'était pas tout à fait Federer» quand il jouait contre lui.

Le n°1 mondial réagit

Jannik Sinner, numéro un mondial, a également réagi:

«C'est une mauvaise nouvelle pour le monde du tennis. Rafa est une personne incroyable. Il nous a montré comment nous comporter sur le court, comment gérer les situations... Il nous a aussi appris à rester humbles, à ne pas changer avec le succès» Jannik Sinner

«Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer d'eux», a-t-il ajouté en faisant référence au «Big Three», composé de Federer, Nadal et Djokovic. «Nous ne pouvons pas nous comparer à eux. C'est impossible, surtout en ce moment. Je pense que nous avons tous eu beaucoup de chance de voir le «Big Three» jouer au tennis, et je me considère très chanceux d'avoir pu les connaître et apprendre d'eux.»

