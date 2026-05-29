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Cette photo de Nadal avec Federer inquiète les fans

Cette photo de Nadal avec Federer inquiète les fans

Rafael Nadal est apparu cette semaine aux côtés de Roger Federer. Des retrouvailles qui ont réjoui les fans, mais aussi suscité une vague d’inquiétude.
29.05.2026, 12:0229.05.2026, 12:02

Jeudi, Roger Federer a assisté au quart de finale de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, à Zurich face à la Suède. Peu avant, le Bâlois se trouvait visiblement à Madrid, Rafael Nadal ayant publié mercredi une photo de lui à ses côtés, accompagnée de la légende: «Regardez qui j’ai trouvé à Madrid».

Le motif exact de ces retrouvailles n’est pas connu. Elles pourraient toutefois être liées à la sortie de la série documentaire «Rafa», disponible dès ce vendredi sur Netflix, dans laquelle Nadal revient sur son combat contre son corps, dévoilant par exemple l’état de son pied déformé par le syndrome de Müller-Weiss.

Le pied de Rafael Nadal.
Le pied de Rafael Nadal.image: Netflix

Si cette image a beaucoup fait réagir, ce n’est rien à côté de la photo publiée par Rafael Nadal aux côtés de Roger Federer, qui n’a pas seulement réjoui les internautes, comme c’est le cas habituellement.

L’ancien joueur espagnol apparaît sur celle-ci particulièrement amaigri, ce qui inquiète les fans, certains y voyant le signe d’une maladie. D’autres estiment au contraire qu’il s’agit d’un simple retour à une silhouette plus naturelle, après des années consacrées à développer un physique puissant. Il n’est pas non plus exclu que ses médecins lui aient recommandé de réduire sa masse musculaire afin de soulager son pied et ses articulations.

Quoi qu’il en soit, le changement physique est drastique, voire «choquant» pour ceux qui gardaient en mémoire un athlète à la forte musculature. Ses bras massifs et ses larges cuisses ont longtemps fait parler sur le circuit.

(roc)

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