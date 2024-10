Rumeurs, polémiques, méforme: l'énigme Marcel Hirscher

«Les footballeurs se blessent plus souvent avec un coach autoritaire»

La Turquie crache sur l'UEFA et érige une statue provocante

Comme LeBron James et Bronny, ces duos père/fils ont joué ensemble

Wendy Holdener a une mission bien plus importante que le ski

Comment un pilote peut-il tomber en panne d'essence en pleine course?

«Plus c'est difficile, mieux c'est»: on a causé avec la reine de l'appli Strava

Nadal possédait une qualité que n'auront jamais Federer et Djokovic

Et si ce come-back n'était qu'un au revoir? «Je n'ai pas eu d'année d'adieu», confessait-il sur Servus TV. Difficile à croire qu'il revient dans un portillon de Coupe du monde pour saluer ses fans et soigner sa sortie.

Comprenez que son divin talent ne pourrait pas suffire en slalom. Ses pieds extraordinaires n'auraient plus le même dynamisme qu'auparavant. A contrario, en géant, son feeling pourrait lui ouvrir les portes d'une deuxième manche. «Un top 15 serait déjà bien pour lui», confirme Joris.

Le fantastique skieur d'Annaberg n'a sûrement pas signé pour faire de la figuration. Il s'est d'ailleurs exprimé sur son désir de s'aligner en géant et en slalom. Mais son retour avec les skis courts pourrait être compliqué. «En slalom, tout est à la limite, analyse Matteo Joris, alors qu'en géant il y a plus d'espace.»

«La vie d’athlète est quand même cool: on est bichonnés pour être au top de notre forme. Marcel a peut-être découvert des aspects moins sympathiques lors de son après carrière»

Si d'autres parlent encore d'un coup de comm' pour mettre en lumière sa marque de ski Van Deer, voire d'une opération marketing de Red Bull, Daniel Yule se veut plus logique dans sa réflexion:

L'ex étoile de la Wunderteam assure qu'il ne s'agit plus de gagner. Selon Matteo Joris, ces discours sont à prendre avec des pincettes: «Je suis sûr que s’il est au départ, il va laisser sortir la bête qui sommeille en lui. Marcel, c’est comme Valentino Rossi: il va tout donner».

«Il peut prendre la qualif' et claquer un résultat de tout premier rang»

Des paroles, de l'intox? Il n'y a qu'une réalité: le chronomètre. Mais le laps de temps où Hirscher est resté loin des pistes pourrait lui demander une période d'adaptation. Le Vaudois met le doigt «sur le temps qui a passé et l'évolution du matériel». A 35 ans, les années ont entamé son organisme et sa faculté à tailler des courbes proche de la perfection. Mais aujourd'hui, la cadence serait trop soutenue: «Je pense qu’il va avoir de la peine à être régulier», analyse Marc Rochat.

A force de sonder les skieurs, les coachs, de lire de multiples avis et infos provenant de Nouvelle-Zélande, Marcel Hirscher serait largué après des entraînements décevants. Pas de panique, l'Autrichien assure, dans l'émission «Sport und Talk im Hangar 7» sur Servus TV, «qu'il lui manque près de 4 secondes pour accrocher un top 15», il reste confiant quant à sa progression.

«S'il y a bien un skieur qui peut régater, c'est Marcel Hirscher». Cette phrase est signée Daniel Yule, conscient que l'Autrichien et ses huit globes au classement général de la Coupe du monde sait où il met les spatules.

Plus de «Sport»

Les plus lus

Le LHC espère battre un record très particulier contre Fribourg-Gottéron

Lausanne propose depuis 13 mois un programme de match digital à ses fans. Une offre qui pourrait encore dépasser les attentes, ce vendredi face aux Dragons, et qui est unique en Suisse romande, même si Genève-Servette et Ajoie ont décidé de s'y mettre aussi.

Le LHC a marqué les esprits contre Zoug, la semaine dernière à domicile. D'abord parce qu'il a battu un candidat au titre (6-3), ensuite parce que lors de cette soirée, ses supporters ont téléchargé plus de 3500 fois le programme de match digital. «Un record», savoure Antoine Gauci, spécialiste du marketing digital au sein du club. Et puisque les records sont faits pour être battus, il se pourrait bien que les fans lausannois soient plus nombreux encore à lire le programme du match contre Fribourg-Gottéron, ce vendredi dans une Vaudoise aréna comble.