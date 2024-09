Marcel Hirscher, ouvreur de luxe à Kitzbühel en 2022. image: getty

Pourquoi Marcel Hirscher n'a pas reçu sa wild card saisonnière

La Fédération internationale de ski (FIS) a autorisé vendredi Marcel Hirscher à prendre le départ du géant d'ouverture de Sölden. Or cette invitation ne concerne que cette course, alors qu'une wild card pour la saison devait être initialement octroyée.

Zurich est décidément le centre du monde sportif. Outre les Mondiaux de cyclisme sur route, la ville a accueilli cette semaine les réunions des comités techniques de la Fédération internationale de ski. De nombreuses annonces ont été faites et l'une d'entre elles a concerné la wild card – en français, l'invitation – cédée à Marcel Hirscher.

Le détenteur du record de gros globes de cristal effectue cette saison son grand retour à la compétition. Il représentera non pas l'Autriche, mais bien les Pays-Bas, la patrie de sa mère. Marcel Hirscher a reçu vendredi une autorisation lui permettant de participer au géant d'ouverture de Sölden, dans un mois déjà.

«Il a été confirmé que la demande de la fédération néerlandaise pour une wildcard pour Marcel Hirscher, déposée au cours de l'été, est valide et conforme, ce qui signifie que Hirscher est éligible pour participer à la première compétition de la saison, à Sölden.» Communiqué de la Fédération internationale de ski

Cette invitation ne concerne que la première épreuve de la saison. Or cet été, Marcel Hirscher semblait en mesure de recevoir une wild card saisonnière, lui ouvrant les portes de toutes les courses de l'hiver. La Fédération internationale de ski a en effet modifié son règlement et ajouté dans celui-ci le point 3.2.1 spécifique aux invitations. Il est écrit:

«Une wild card peut être accordée aux athlètes qui ont remporté le classement général de la Coupe du monde, un globe de discipline (à condition de posséder cinq victoires en Coupe du monde), une médaille d'or olympique en individuel ou une médaille d'or aux Mondiaux en individuel. L'athlète qui en fait la demande doit être retiré du circuit depuis deux ans, mais ne doit pas excéder dix ans d'absence. La wild card est accordée pour toutes les épreuves dans le cas des vainqueurs du classement général (réd: c'est le cas de Marcel Hirscher, huit gros globes à son actif) et pour les disciplines respectives dans le cas des autres vainqueurs.»

Règlement de la FIS mis à jour le 29 juillet

Il a été précisé que cette wild card offre à son détenteur le dossard 31 à chaque course, pour peu qu'aucun athlète disposant de 500 points WCSL (World Cup Start List) ne décide de s'aligner. Un article ajouté de manière à faciliter le retour de Marcel Hirscher et ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Il n'a dès lors plus eu à batailler en Nouvelle-Zélande pour les points, et ne pas risquer de refermer le portillon de départ.

Marcel Hirscher en visite à Alta Badia en 2022. Getty Images Europe

Or l'ajout de ces lignes dans le règlement a fait du bruit dans le petit milieu du ski et la FIS s'est retrouvée sous pression. Les athlètes ont exprimé leur colère. Ils n'ont pas tous été consultés et ont regretté cette décision. Cela n'a pas été non plus au goût de l'Association autrichienne de ski (ÖSV). «Le comportement de la FIS équivaut à un affront absolu envers les fédérations membres», a déclaré Christian Scherer, directeur de l'instance voisine.

Les Autrichiens ont déploré un choix qui, selon eux, défavorise la relève et les skieurs prometteurs.

Il est ressorti des réunions du comité technique de ski alpin, en présence des représentants des athlètes, cette semaine à Zurich, que Marcel Hirscher était autorisé à prendre le départ de la première épreuve de la saison. Celle-ci et aucune autre. Adieu donc l'idée d'une wild card saisonnière, suite aux contestations d'une partie des acteurs du Cirque blanc. Une petite défaite pour la FIS qui, elle, a tout intérêt à voir d'anciens champions rechausser les skis.

Le Salzbourgeois se contente donc d'une première invitation lui ouvrant les portes de Sölden, dans des conditions relativement bonnes, qui n'anéantissent pas ses chances de deuxième manche. Or cela ne veut pas dire que Marcel Hirscher ne participera pas aux autres épreuves du calendrier ou qu'il s'élancera parmi les derniers tant que ses points ne sont pas suffisants. Cette modification de dernière minute ne change quasiment rien à la situation. Hirscher devra simplement rééditer sa demande de wild card auprès de la direction des courses de la FIS avant chaque départ qu'il compte prendre. Et il semble peu probable qu'une invitation lui soit refusée, compte tenu de son statut et de ce qu'il a fait pour le ski. Or selon les informations de Blick, le skieur pourrait être limité à un total de 20 wild cards cette saison.

Invitation saisonnière ou non, Marcel Hirscher sera bien un acteur du ski cet hiver. Il partira dossard 31 avant peut-être mieux, ou plus loin si des skieurs avec 500 points WCSL sont alignés. Ce devrait être le cas à Sölden avec le Français Cyprien Sarrazin selon Ski Chrono. Il faudra alors attendre encore un peu avant de rendre l'antenne, histoire de ne pas manquer le retour de Marcel «Cool, Cooler, Hirscher» et voir si ses problèmes de chaussures ont été résolus.