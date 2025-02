Le triple champion olympique Matthias Mayer est ouvreur à Saalbach. Image: keystone

Les Mondiaux de Saalbach tiennent un ouvreur de luxe

Ambassadeur des Championnats du monde dans son pays, l'Autrichien Matthias Mayer, retraité des pistes depuis décembre 2022, fait partie des skieurs qui ouvriront ces prochains jours les entraînements ainsi que les courses salzbourgeoises. Avant un retour en Coupe du monde la saison prochaine, celle des Jeux olympiques de Milan-Cortina?

Plus de «Sport»

Il y aura du beau monde dans le portillon de départ, à Saalbach ces prochains jours, et ce, avant même que les stars du ski ne s'élancent, pour la simple et bonne raison que le triple champion olympique Matthias Mayer est ouvreur aux Mondiaux de ski en Autriche.

L'idée, partie d'une simple blague, a mûri à l'automne, alors que l'ancien skieur allait mieux, après cette passe difficile qu'il a vécue, autant au moment de sa retraite surprise en décembre 2022 à Bormio qu'à Kitzbühel l'an passé, où il a dérapé lors d'une réception officielle, aux prises avec des «problèmes de santé».

A propos de «Kitz» ⬇️ Kitzbühel s'excuse auprès du Suisse Stefan Rogentin

Jamais très loin du ski, puisqu'il a entraîné des jeunes dans son land de Carinthie et accompagné l'équipe de vitesse autrichienne après avoir quitté la Coupe du monde, Mayer a pris soin dès décembre dernier de se préparer comme il se doit, pour briguer en plus de son statut d'ambassadeur aux Mondiaux, un rôle sur la piste.

Aperçu cet hiver à l'entraînement à Saalbach en compagnie des cadres d'une «Wunderteam» qui ne fait plus véritablement rêver, le vainqueur des descentes de Kitzbühel et Bormio a aussi testé du matériel pour son ancien équipementier Head du côté de Val Gardena. Mieux, il ouvrait avec plaisir les courses féminines de Coupe d'Europe à Zauchensee mi-janvier, pour se mettre au banc d'essai à quelques semaines des Championnats du monde.

Son implication plutôt sérieuse skis aux pieds a bien sûr alimenté les rumeurs. Sera-t-il la prochaine star à reprendre du service, après les comebacks de Marcel Hirscher et Lindsey Vonn? Matthias Mayer n'a jamais totalement fermé la porte à un retour, que ce soit déjà en 2023, le mois dernier au micro de l'ORF ou mardi dans les colonnes de la Kronen Zeitung.

Matthias Mayer lundi à Saalbach. Image: keystone

Dans une longue interview, le Carinthien a déclaré qu'il voyait «Saalbach comme un projet», et que le reste deviendra ensuite beaucoup plus clair. «Il y aura des discussions après les Championnats du monde, puis nous verrons comment les choses évoluent. En tout cas, j'aimerais prendre une décision définitive d'ici la fin de l'hiver ou le début du printemps», a ajouté Mayer semblant donc réfléchir activement à un éventuel comeback, pour retrouver non seulement ses collègues et l'esprit d'équipe, mais aussi «la course et ses frissons», même si, s'en éloigner lui a fait «du bien».

«J'apprécie en tant qu'ouvreur de courir libéré, sans aucune pression. Si je reviens, je devrai être conscient que des choses possiblement pesantes s'ajouteront» Matthias Mayer

Matthias Mayer, qui avoue être «une seconde derrière sur une course d'une minute», serait accueilli avec enthousiasme par les Autrichiens s'il choisissait de revenir à la compétition. «La porte est ouverte», a d'ailleurs déclaré l’entraîneur Marko Pfeifer auprès de l'ORF mi-janvier au sujet d'un possible retour. Parce que l'équipe de vitesse de l'ÖSV est cruellement en manque de résultats, mais aussi et surtout parce qu'à 34 ans, et avec une coupure de seulement deux saisons, le champion olympique de super-G à Pékin en 2022 a peut-être encore de belles choses à livrer, notamment dans un an aux Jeux, un événement lors duquel il n'est jamais passé à travers.