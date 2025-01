Le Grison Stefan Rogentin a été embêté par un drone au départ de la descente de Kitzbühel. image: getty

Kitzbühel s'excuse auprès du Suisse Stefan Rogentin

Les organisateurs des courses du Hahnenkamm ont présenté leurs excuses au Grison, après l'incident survenu samedi au départ de la mythique descente autrichienne.

Plus de «Sport»

Le Grison Stefan Rogentin a connu des hauts et des bas à Kitzbühel ce week-end. Troisième vendredi du super-G remporté par Marco Odermatt, son meilleur résultat de la saison (avec celui de Wengen), il a ensuite déchanté le lendemain, seulement 39e de la descente du Hahnenkamm, sa moins bonne performance de tout l'hiver.

C'est même son moins bon résultat en Coupe du monde depuis trois ans, et une autre 39e place obtenue, tiens, à l'occasion de la descente autrichienne de Kitzbühel. Stefan Rogentin et la Streif, ce n'est donc pas vraiment une grande histoire d'amour, qui plus est après ce qu'il s'est produit ce samedi.

Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la mythique piste tyrolienne, dossard 1 accolé au torse, Rogentin a vu débarquer d'un peu plus bas un drone. L'engin venait filmer le le départ officiel de la descente, et offrir aux téléspectateurs un peu de cette atmosphère si particulière, juste avant que le premier des 55 valeureux coureurs n'ose se jeter dans la gueule du loup. N'ose affronter la pente de départ de 51%, les premières portes très exigeantes, et la Mausefalle qui intervient après moins de 10 secondes.

Si la Streif demande une concentration de tous les instants, il faut comprendre qu'elle a aussi la particularité de placer les skieurs dans le vif du sujet, dès la mise en action. Pleinement focalisé sur son départ, Stefan Rogentin n'a donc pas apprécié – et c'est logique – ce drone au bruit strident venu le fixer de trop près, à un instant si important. Après l'avoir signifié d'un geste de la main, c'est avec son bâton que le grison a fait fuir l'engin loin d'être le bienvenu.

Ce qu'il s'est passé en vidéo ⬇️ Vidéo: instagram

Rogentin avait déjà connu pareille mésaventure mercredi, lors du deuxième entraînement de la descente, qu'il ouvrait dossard 2 suite au retrait de son compatriote Marco Kohler. Le Grison s'était alors plaint auprès des organisateurs à l'issue de cette séance visant à prendre ses marques, mais son retour n'a semble-t-il pas été entendu, comme il l'a lui même confié au 20 Minuten.

L'organisation a néanmoins reconnu son erreur après coup et a adressé ses excuses au coureur suisse, nous apprend la Kronen Zeitung. «Nous nous excusons auprès de Stefan Rogentin. Ce n'était pas dans le protocole et cela ne devrait pas arriver», a déclaré Mario Mittermayer-Weinhandl, directeur de course des épreuves du Hahnenkamm, lors de la réunion des capitaines d'équipe qui a suivi samedi la descente de Kitzbühel.

Les drones sont décidément sur le devant de la scène cet hiver, après celui tombé à Adelboden derrière l'Allemand Jonas Stockinger, et celui ayant frôlé le crash plus tôt cette semaine sur la Streif, presque percuté par le ski volant d'un ouvreur à terre dès la Mausefalle.