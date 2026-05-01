Braga victorieux ++ La Nati humiliée

Johan Manzambi et le SC Fribourg piégés à Braga Une soirée difficile pour Image: KEYSTONE/EPA/JOSE COELHO Johan Manzambi et le SC Fribourg sont encore loin de la finale de l’Europa League à Istanbul. Battus 2-1 à Braga sur un but concédé à la... 92e, ils devront livrer une grande performance au retour.

Héros de la première mi-temps avec son arrêt sur un penalty de Rodrigo Zalazar, Noah Atubolu a commis une erreur fatale sur le 2-1, avec un mauvais renvoi qui a fait le bonheur de l’Ivoirien Mario Dorgeles. Un peu trop passif sur cette action fatidique de la 92e, Johan Manzambi a été très discret. A lui d’élever le curseur jeudi prochain.

Dans l’autre demi-finale, Nottingham Forest, sans Dan Ndoye blessé, a battu Aston Villa 1-0. Chris Wood a donné la victoire à ses couleurs sur un penalty provoqué par Lucas Digne.

En Conférence League, Crystal Palace a pratiquement assuré sa place en finale après son succès 3-1 devant le Shakhtar Donetsk à Cracovie. Dans l’autre demi-finale à Madrod, le Rayo Vallecano s’est imposé 1-0 face à Strasbourg. Le match retour en Alsace s’annonce bien indécis.



Lucas Wallmark offre le titre à Fribourg-Gottéron La joie des Fribourgeois après le but de Lucas Wallmark. le but pour le titre. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fribourg a conquis son premier titre de champion de Suisse jeudi soir à Davos lors de l'acte VII de la finale. Un succès 3-2 après prolongation grâce à un but de Wallmark.

Lucas Wallmark a joué le rôle de Morgan Samuelsson. En 2001, l'attaquant suédois (un signe?) avait offert le titre en prolongation à Zurich dans cette même situation. Jusqu'à maintenant, c'était la seule fois où le titre s'était joué dans le temps supplémentaire. Ce but décisif est tombé à la 66e en power-play. Un homme va longtemps se remémorer l'action qui a suivi, c'est Calle Andersson. Le défenseur a en effet provoqué la supériorité numérique fribourgeoise en envoyant le puck hors de la surface de glace. Et dire que le jeu de puissance des Dragons était l'une des grandes faiblesses de ces play-off...

Avant cette issue heureuse, Fribourg avait ouvert les hostilités dès la 3e sur son premier power-play. Bien servi par Kapla, Borgström a trouvé le fond du but d'Aeschlimann. Davos a ensuite eu quelques occasions d'égaliser, mais Berra a dit non. Puis à la 14e, sur une passe entre les jambes de Nemeth, c'est le jeune Jamiro Reber qui a pu inscrire le deuxième but de Gottéron.

A l'instar de l'acte V, Davos a répondu. Pas en toute fin de période, mais à la 17e via Dahlbeck. Le défenseur a pu s'avancer pour battre Berra d'un très bon lancer des poignets et relancer les actions grisonnes.

Comme ce fut le cas lors du dernier match dans les montagnes, Fribourg a eu passablement de peine au tiers médian. A la 25e, Zadina s'est créé une immense occasion. Tout comme Chris Egli à la 31e. Reto Berra a aussi eu un peu de chance quelques instants plus tard lorsqu'un puck parti dans les airs est retombé sur ses jambières sans qu'il s'y attende. Davos aurait pu mettre davantage de pression sur le but fribourgeois, mais ils ont accumulé les pénalités stupides, au contraire d'un Gottéron plutôt discipliné.

Le troisième tiers commença par une grosse occasion pour Sprunger, mais le capitaine des Dragons n'a pas trouvé la faille pour son 1186e et dernier match. Non, ce que les Fribourgeois redoutaient se produisit à la 49e. A la toute fin d'une pénalité de Nemeth, c'est Zadina, le meilleur Davosien, qui a égalisé d'un maître tir.

Les Fribourgeois ont bien failli tout perdre à la 58e lorsque les Davosiens ont pu se présenter en deux contre un, mais l'envoi de Kessler a été renvoyé par la transversale de Berra. Mais comme durant toute cette saison un peu magique, Gottéron a eu ce brin de chance avec lui. Peut-être que les cierges allumés à Bouguillon méritent une part de ce titre.



Leonardo Genoni et la Suisse humiliés à Jönköping Un match catastrophique de Leonardo Genoni et de la Suisse... Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE La Suisse a coulé à Jönköping . La formation de Jan Cadieux s’est inclinée 8-1 devant la Suède dans une rencontre de l’Euro Hockey Tour qui a tourné au fiasco.

Même s’il n’a vraiment été protégé par sa défense, Leonardo Genoni a connu l’un des matches les plus difficiles de sa magnifique carrière. Après des play-off bien décevants, le portier zougois de 38 ans ne s’est pas vraiment relancé en Suède. Les lacunes qu’il n’a pas pu masquer lors de cette rencontre ouvriront-elles le débat sur le gardien appelé à défendre la cage helvétique lors du prochain Championnat du monde ?

La seule lueur dans cette rencontre fut le but de l’honneur inscrit par Tobias Geisser. En grande souffrance aux côtés de Simon Le Coultre face à la vivacité des attaquants suédois, le défenseur de Zoug a marqué alors que les Suédois menaient déjà... 7-0. Après cette septième réussite des Scandinaves qui a filé entre ses jambes, Leonardo Genoni a laissé sa place à Kevin Pasche.

Avant de lâcher prise, la Suisse avait livré un début de match convenable avec notamment une occasion en or à la 7e pour Pius Suter, le seul renfort de la NHL aligné jeudi par Jan Cadieux. Au fil des minutes, les Suisses ont été désarmés devant le culot des néophytes suédois qui ont inscrit sept des huit buts de leur équipe. Sascha Boumedienne (19 ans) a, ainsi, signé un doublé et trois joueurs de 18 ans – Viggo Bjöck, Anton Frondell et Ivan Stenberg - sont parvenus, eux aussi, à battre Leonardo Genoni.

Après cette défaite, la plus lourde concédée dans le cadre de l’Euro Hockey Tour, les Suissesses tenteront de rebondir ce week-end à Ceske Budejovice. Ils affronteront la Finlande samedi et la République tchèque dimanche.



TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi Yannis Voisard a tout tenté de pour tenter de s'imposer à Vucherens. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le maillot jaune Tadej Pogacar a remporté un 2e succès consécutif sur le Tour de Romandie jeudi. Le Jurassien Yannis Voisard a tenté de déstabiliser le Slovène à quelques encablures de l'arrivée.

Malgré son souffle encore court, Voisard ne s'est pas départi de sa bonne humeur contagieuse à l'heure de revenir sur son attaque à trois kilomètres de l'arrivée à Vucherens. "Je savais qu'avec mon poids et ma puissance, je n'avais aucune chance sur un sprint en faux plat descendant. C'était mission impossible", a résumé le grimpeur de la formation Tudor Pro Cycling, détendu.

Juste après une des nombreuses bosses qui ont rythmé les 173 km de l'étape, il a tenté l'impossible: "Lorsqu'il y a eu cette accalmie, je me suis dit que c'était le moment pour s'évader. Malheureusement, +Pogi+ voulait vraiment cette victoire et ne m'a pas laissé sortir."

Bilan contrasté pour la formation Tudor Une fois Voisard repris, Pogacar a fait parler sa puissance pour s'adjuger l'étape et conforter son avance au classement général. Reste le sentiment flatteur d'avoir dû faire réagir le grand dominateur du cyclisme mondial. "C'est un coureur d'exception, donc je n'ai rien à me reprocher", s'est réjoui le Jurassien, qui a terminé au huitième rang de l'étape.

Ses coéquipiers ont connu des destins contrastés. Joel Suter a dû abandonner en fin de journée, tandis que le Lucernois Roland Thalmann s'est emparé du maillot de meilleur grimpeur. "C'est jamais bon de perdre un équipier, surtout sur une course aussi difficile que le Tour de Romandie", a déploré le coureur de 27 ans. Il faut qu'on soit sept et en forme, mais là je suis déçu pour Joël surtout."

Pour la suite du TdR, le Jurassien espère conserver sa forme du jour. "Il faut que ça se passe bien comme aujourd'hui et pas comme hier", a ricané celui qui a connu un malaise durant la montée vers Ovronnaz mercredi. Dix-septième du général avec 2'17 de retard sur le maillot jaune après trois jours de course, le grimpeur encore trois étapes pour atteindre son objectif de top 10.



Un deuxième succès pour Tadej Pogacar Et - déjà - de deux pour le maillot jaune Tadej Pogacar. Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Tadej Pogacar est parti pour réussir un grand Tour de Romandie. Au lendemain de son succès à Martigny, le Slovène a récidivé à Vucherens.

En terre vaudoise, Tadej Pogacar s’est à nouveau imposé au sprint pour rafler la mise dans cette deuxième étape longue de 173 km. Il a gagné d’un souffle devant le Champion de France Dorian Godon et le Néo-Zélandais Finn Fischer-Black.

Marquée par une longue échappée de quatre coureurs, le Suédois Jakob Söderqvist, le Champion d’Italie Filippo Conca, le Français Henri-François Renard-Haquin et le Lucernois Roland Thalmann, cette étape ne pouvait pas vraiment échapper au double Champion du monde. Malgré l’absence de ses coéquipiers à ses côtés dans le final, Tadej Pogacar a parfaitement contrôlé la course dans la dernière ascension de la côte vers Vulliens avant de faire parler sa pointe de vitesse. Oui, le maître du peloton s’avance aussi comme un as du sprint.

Yannis Voisard, sixième à l’arrivée, a tenté de partir seul dans le final sans nourrir le moindre complexe. Si le Jurassien a livré une belle performance, la journée des Suisses a été ternie par l’abandon de Mauro Schmid. Le Champion de Suisse était malade.

Vendredi, Tadej Pogacar tentera la passe de trois lors d’une étape en boucles autour d’Orbe. Sa principale difficulté sera l’ascension de col du Molendruz.



Mauro Schmid, le métronome zurichois qui monte Mauro Schmid roule depuis deux ans avec le maillot de champion de Suisse sur les 駱aules. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mauro Schmid réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. Le Suisse le plus en forme du moment espère concrétiser sa forme pour remporter une étape sur le Tour de Romandie.

Mardi à Villars-sur-Glâne, le puncheur de la formation Jayco AIUla affichait un large sourire. Après s'être aligné sur Liège-Bastogne-Liège dimanche, le Zurichois a décroché une belle quatrième place sur le prologue. "Je n'ai pas encore complètement récupéré, a admis le coureur de 26 ans. J'aurais préféré un prologue à peine plus long, mais je suis content de ma performance et j'ai pris du plaisir."

Un palmarès fourni Schmid présente déjà un solide palmarès sur les courses à étapes, enrichi cette année avec un deuxième succès au classement général de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali après celui glané en 2023. Il avait explosé aux yeux du grand public lors de sa première victoire sur le Giro en 2021 à Montalcino, au terme d'une étape vallonnée dont le profil n'est pas sans rappeler celle au programme du TdR entre Rue et Vucherens jeudi.

"Cette édition du Tour de Romandie est beaucoup trop montagneuse pour moi, notamment après ma préparation pour les classiques, et je suis un peu à la limite physiquement après mon début d'année. Si je parviens à m'immiscer dans la lutte pour une victoire d'étape, je serais très heureux", déclare toutefois le Zurichois.

Un excellent début de saison Depuis, le métronome a fait preuve d'une belle constance, remportant le classement général du Tour de Belgique en 2022, puis celui du Tour de Slovaquie en 2024 dans la foulée de son premier titre de champion de Suisse sur route. Le Zurichois a conservé son maillot rouge à croix blanche en 2025, le complétant avec celui du contre-la-montre.

Cette année, le puncheur a multiplié les places d'honneur, accrochant une deuxième place du classement général Tour Down Under, un sixième rang sur l'Amstel Gold Race et terminant deuxième de la Flèche Wallone mercredi dernier derrière le joyau français Paul Seixas.

En se présentant au départ du TdR avec déjà 24 jours de course en 2026, Schmid souhaite terminer en beauté cette première partie de saison. "Je suis en Romandie avant tout en soutien pour mon équipe, a indiqué le champion du monde de contre-la-montre par équipe 2023. Mais le fait de pouvoir arborer mon maillot de champion de Suisse à domicile rajoute une dimension supplémentaire."

Succédera-t-il à Marc Hirschi? Après le Romandie, le Suisse fera une pause, avant d'enchaîner avec le Tour de Suisse (17-21 juin) et les Championnats de Suisse. "La défense de mes maillots de champion de Suisse sera difficile, mais le tracé me convient, a-t-il avancé. Je ne me mets pas trop de pression, ça fait deux ans que je prends énormément de plaisir sur le vélo et je souhaite que ça continue."

En 2025, lors de sa première participation au Tour de France, il avait manqué de peu la victoire d'étape à Toulouse, seulement battu au sprint par Jonas Abrahamsen. De quoi l'inspirer en vue du mois de juillet, et pourquoi pas d'apporter à la Suisse un premier succès sur les routes du TdF depuis Marc Hirschi en 2020.



Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten Lauri Marjamäki va changer de banc. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Valse des entraîneurs en National League. Lauri Marjämaki quitte Kloten pour Zoug, alors que l'ex-coach de l'EVZ Michael Liniger entraînera les Aviateurs, ont annoncé les deux clubs jeudi.

Marjämaki était à la barre de Kloten lors des deux dernières saisons. Le Finlandais avait réussi à qualifier le club pour les play-off lors de la première année (élimination en quart contre Zurich), mais pas lors du présent exercice (12e de la saison régulière).

Le technicien de 48 ans, ancien sélectionneur de la Finlande, était encore sous contrat pour la saison 2026/27 avec Kloten, mais il rejoint Zoug dès maintenant.

Michael Liniger fait le voyage en sens inverse dans le cadre de cet accord entre les deux clubs, trois mois après avoir été licencié par l'EVZ alors qu'il avait encore un contrat valable jusqu'en 2027.

Le technicien suisse avait succédé à Dan Tangnes en février 2025 sur le banc des Taureaux, mais son aventure en tant qu'entraîneur en chef n'avait duré que quelques mois. Il a désormais l'occasion de rebondir à Kloten, club pour lequel il a joué de 2007 à 2016.



Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart Alperen Sengun (au centre) et les Rockets instillent le doute dans la t黎e des Lakers. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Houston et Clint Capela continuent leur remontée au 1er tour des play-off NBA. Les Rockets se sont imposés 99-93 sur le parquet des Los Angeles Lakers et ne sont plus menés que 3-2 dans la série.

La pression commence à monter sur les Californiens, alors qu'aucune franchise NBA n'a jamais réussi à renverser une série après avoir été menée 3-0, en 159 occurences.

Après avoir pris 11 points d'avance en début de rencontre, les locaux ont vu les Rockets de Jabari Smith Jr. (22 points) prendre un avantage de 13 points dans le 4e quart-temps, sans Kevin Durant, de nouveau forfait (cheville gauche).

Un panier de LeBron James (25 points, 7 passes) a ramené les Lakers à trois points à 3 minutes de la sirène, mais le "King" a ensuite perdu un ballon crucial au profit de Reed Sheppard puis manqué le panier de la dernière chance de loin (0 sur 6 derrière l'arc sur la rencontre) à 12 secondes du buzzer.

Clint Capela n'a quant à lui pas disputé une seule minute. Le pivot genevois avait déjà été laissé sur le banc lors du match no 4. L'acte VI aura lieu vendredi au Texas.

Detroit revient aussi à 3-2 A l'Est, Detroit a peut-être fait le plus dur en enlevant l'acte V contre Orlando (116-109) au terme d'un immense duel entre les deux stars Cade Cunningham et Paolo Banchero (45 points chacun). Les Pistons reviennent à 3-2 avant le sixième match prévu en Floride.

Le score est également de 3-2 en faveur des Cleveland Cavaliers, opposés aux Toronto Raptors. Les Cavs se sont imposés 125-120 sur leur parquet et ont deux occasions de rallier le 2e tour.



Janis Moser et Tampa dos au mur Janis Moser et Tampa sont en f稍heuse posture face au Canadien. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Le Lightning de Tampa Bay est le dos au mur au 1er tour des play-off de NHL. L'équipe de Janis Moser a perdu l'acte V contre Montréal mercredi en Floride et se retrouve mené 3-2 dans cette série.

Le défenseur seelandais et ses coéquipiers se sont inclinés sur une réussite du Français Alexandre Texier tombée en tout début de troisième période. La domination du Lightning jusqu'à la fin du match ne lui a pas permis d'inverser la tendance.

Avec 20'33 de temps de glace, Moser a été le deuxième défenseur le plus utilisé par son entraîneur Jon Cooper. Il n'a pas inscrit son nom sur la feuille des compteurs mais a terminé avec un bilan de +1.

Mené 3-2, Tampa Bay a également perdu l'avantage de la glace et Montréal aura l'occasion de conclure l'affaire vendredi devant ses partisans. Le CH cherche à rallier le 2e tour des play-off pour la première fois depuis 2021.

Les Flyers de Philadelphie ont quant à eux obtenu leur billet pour le 2e tour mercredi en écartant les Penguins de Pittbsurgh, au terme d'un sixième match remporté 1-0. L'unique but de cette partie est tombé après 17 minutes de prolongation, de la canne de Cam York.



"Jeudi à 20h, ce sera 0-0", rappelle Christoph Bertschy Jeudi soir (20h) à Davos, le championnat de National League se décidera lors d'un 7e acte entre Fribourg et les Grisons. Cette Finalissima fait donc place à l'irrationnel.

La saison 2025/26 de National League se jouera donc au bout du bout. Comme en 2022, 2023 et 2024. Mauvais présage pour les Dragons, les équipes à domicile se sont imposées à chaque fois. En revanche si les supporters de Gottéron veulent se mettre un peu de baume au coeur, ils peuvent prendre les neuf actes VII depuis l'introduction du best of 7 en 98 pour se dire que le score n'est "que" de 5-4 en faveur de l'équipe évoluant devant son public.

Et si l'on ajoute les deux actes V décisifs en 1989 et 1992 (perdu par Gottéron à Fribourg face à Berne), on obtient un 5-6 qui doit rassurer les plus pessimistes.

Mais on sait que ce qui est bien avec les statistiques, c'est qu'on peut leur faire dire ce que l'on veut. Il est toutefois intéressant d'ajouter que la seule formation qui est parvenue à remporter les deux derniers actes de la finale, et donc l'ultime match à l'extérieur, se nomme Zurich. En 2001 et en 2012, les Lions étaient menés 3-1 et avaient réussi l'exploit de renverser la vapeur pour aller cueillir le titre sur la glace de Lugano (but de Samuelsson en prolongation) puis sur celle de Berne (but de McCarthy à 2''5 de la fin du troisième tiers).

Construire sur cette victoire Mardi soir après le match, les Fribourgeois ont pris le temps de savourer pour le dernier match de la saison devant leur public. Pour Christoph Bertschy, la victoire acquise mardi à domicile en ayant été dominé peut donner de l'énergie supplémentaire: "On va analyser ce match mercredi et je pense qu'il y aura beaucoup de positif à retirer. Je pense qu'on peut construire dessus et s'en servir jeudi."

Le Singinois est d'ailleurs entré un peu plus dans les détails: "On peut être encore plus proche l'un de l'autre pour sortir le puck. On peut avoir davantage de support défensif pour sortir plus vite de notre zone. On peut garder le puck plus longtemps lorsque l'on se trouve en attaque, être plus confiant avec le puck, parce que je sais qu'il y a les joueurs qui en sont capables ou qui savent gagner les un contre un."

Voilà pour le côté technico-tactique. Mais un septième match de finale, cela ne se joue évidemment pas que sur la glace. C'est avant tout une question de mental. "Jeudi à 20h, ce sera 0-0, philosophe Bertschy. Et il y aura un titre à aller chercher."

Répéter le match V, sans les erreurs Passé tout proche de l'élimination en quarts de finale contre Rapperswil et sauvé par une réussite de Benoit Jecker, Fribourg veut aussi profiter de ce moment. Blessés juste avant ou durant ces play-off, Sandro Schmid et Andrea Glauser doivent suivre les rencontres depuis les tribunes. Et ça, Christoph Bertschy ne l'oublie pas: "Je suis content de pouvoir jouer ces matches, parce que si j'étais dans les tribunes, mon coeur battrait bien plus vite."

Pour le coach Roger Rönnberg, il n'y a pas 36'000 solutions. "On doit répéter le même match que dimanche à Davos lorsque l'on gagnait 3-0, sans commettre les erreurs derrière, explique-t-il. On doit être solide comme on a su être solide au cours de cet acte VI en donnant peu. Je pense que c'est du 50-50 entre les deux équipes. Je suis déjà très content que Reto (red: Berra) et Julien (red: Sprunger) aient pu avoir ce moment à la maison devant leurs fans. Maintenant, j'espère bien qu'ils auront un autre beau moment jeudi."



Gottéron pour écrire son histoire Pour la quatrième fois sur les cinq dernières saisons, le titre de champion de Suisse sera attribué à l'issue du septième match décisif de la finale.

Cette "finalissima" entre Davos et Fribourg-Gottéron, prévue dès 20h jeudi, s'annonce riche en émotions.

Les Grisons visent leur 32e titre, mais le premier depuis 2015. Impressionnante en saison régulière, la troupe de Josh Holden a trouvé à qui parler en finale: Fribourg s'est imposé deux fois en terre davosienne, alors que le HCD n'avait auparavant perdu que trois matches à la maison sur l'ensemble de la saison.

L'avantage d'évoluer à domicile lors de l'acte VII est statistiquement considéré comme non négligeable, avec dans ce contexte quelque 80% de réussite pour l'équipe évoluant devant son public. Mais si l'on se penche seulement sur les finales de play-off, le scénario est tout autre.

Depuis que le format du "best of 7" a été instauré en 1997/98, neuf finales se sont jouées lors d'un match 7. L'équipe receveuse n'a triomphé que cinq fois, et la tendance s'est inversée au cours des quatre saisons précédentes avec les sacres à domicile de Zoug (2022, 4-3 face aux Zurich Lions), de Genève-Servette (2023, 4-3 face à Bienne) et du "Z" (2024, 4-3 face au LHC).

Zurich s'est fait l'auteur de trois des quatre victoires obtenues à l'extérieur dans l'acte VII d'une finale, avec notamment le mémorable sacre de 2012 fêté grâce à un but inscrit par Steve McCarthy à 2''5 de la fin du temps réglementaire à Berne. Et c'est Davos qui a signé le quatrième succès en terre adverse dans une "Finalissima".

Les Grisons, qui ont aussi connu les joies d'un sacre à domicile au terme d'un match 7, savent parfaitement que tout est possible. Cette finale 2026 n'a qui plus est répondu à aucune logique jusqu'ici, les deux équipes n'ayant pas su profiter du fameux "momentum" pour enfoncer le clou lorsqu'elles en avaient l'occasion.

"Groggy" après un match 5 perdu en prolongation après avoir gâché un avantage de trois buts (3-0 à la 16e), Fribourg est ainsi passé par tous les états d'âme mardi encore. Le 1-1 concédé à 3'09 de la fin du temps réglementaire aurait pu mettre les Dragons K.O. Mais ils sont toujours bien en vie.

Un 2e acte VII Le Gottéron de Roger Rönnberg a d'ailleurs témoigné d'une énorme force de caractère dès le début des play-off. Nerveux, les Fribourgeois avaient ainsi perdu les deux premiers matches de leur quart de finale face à Rapperswil-Jona, se retrouvant notamment menés 4-0 dans l'acte I à St-Léonard.

Les Dragons avaient finalement maté les Lakers au bout du suspense, à la 77e minute du match 7. Libérés, ils sont rompus à cet exercice si particulier. Ils feront tout pour faire du 1186e et dernier match en National League de leur no 86 Julien Sprunger le plus beau d'entre tous, afin d'offrir enfin un premier titre attendu depuis si longtemps sur les bords de la Sarine.



TdR: Une 2e étape pour les puncheurs La 2e étape du Tour de Romandie présente un profil très accidenté, favorable aux puncheurs. Elle relie Rue et Vucherens sur 173,1 km jeudi.

La seule ascension comptant pour le Grand Prix de la montagne est celle de Vulliens (3,6 km, à 4,8 % de moyenne). Mais les coureurs devront l'effectuer à trois reprises, la dernière à moins de 6 km de l'arrivée. Les plus costauds auront donc certainement l'occasion de faire la différence dans l'ultime difficulté de cette journée.

A voir si Pogacar, nouveau maillot jaune après sa victoire à Martigny, va décider de la jouer à fond ou pas.



Bon nul d'Arsenal à Madrid Viktor Gyökeres célèbre son penalty Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Arsenal a obtenu un bon nul 1-1 à Madrid face à l'Atlético en match aller de la demi-finale de Ligue des Champions. Ce fut une histoire de penalties.

La VAR a tourné à plein régime pour ce choc des demi-finales entre les Gunners et les Colchoneros. Parce que ce duel fut une histoire de penalties.

Ce sont les Londoniens qui ont ouvert le score à la 44e par le Suédois Viktor Gyökeres. Les Espagnols ont répliqué à la 56e par l'Argentin Julian Alvarez. Mais les supporters madrilènes ont eu des sueurs froides à la 78e lorsque l'arbitre néerlandais Danny Makkelie a indiqué le point de penalty à la suite d'une faute de Hancko sur Eze. Mais après visionnage de la VAR, le directeur de jeu est revenu en arrière et a signifié qu'il n'y avait pas de penalty pour le plus grand soulagement des supporters espagnols.

Les joueurs de Diego Simeone ont eu la possibilité de prendre l'avantage à la 63e par Griezmann, mais le Français a glissé au moment de sa frappe et le ballon a rebondi sur la transversale de David Raya. Les Londoniens ont eu connu leur meilleure chance à la 87e grâce à Mosquera, mais Oblak a parfaitement paré cette tentative.

Le retour dans une semaine à Londres verra les joueurs de Mikel Arteta certainement plus offensifs et ceux de Simeone attendant le contre pour surprendre et filer en finale contre le vainqueur du duel entre le PSG et le Bayern Munich.



Déjà conquérant, Tadej Pogacar fait coup double Tadej Pogacar trop fort à Martigny Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Tadej Pogacar a remporté la première étape du Tour de Romandie à Martigny après 171 km. Le patron du cyclisme mondial s'est imposé au sprint et enfile le maillot jaune.

Le Slovène a déjà marqué de son empreinte cette 79e édition de la boucle romande, à laquelle il participe pour la première fois. Trois jours après avoir enlevé Liège-Bastogne-Liège pour la quatrième fois, le champion du monde s'est fait plaisir dans la montée vers Ovronnaz, le juge de paix de cette étape.

Une accélération pour décrocher le peloton et voir que seul le Français Lenny Martinez pouvait le suivre. Les deux hommes seront rejoints par Florian Lipowitz et Jorgen Nordhagen et tout s'est finalement décidé au sprint. Et là, il n'y avait pas de Wout van Aert comme à Paris-Roubaix pour ennuyer le boss. En cinq coups de pédale, Pogi a pris deux longueurs d'avance pour enlever sa cinquième victoire de la saison. Pour faire bien, le Slovène a également endossé le maillot jaune.

Le peloton du Tour de Romandie s'amusera jeudi entre le canton de Fribourg avec un départ à Rue et le canton de Vaud avec une arrivée à Vucherens et un circuit qui verra les coureurs passer quatre fois la ligne d'arrivée pour 173 km d'efforts. Il y aura une ascension à Vulliens de 3e catégorie à gravir trois fois.

