Florida sauve la mise ++ La Norvège surclasse l'Italie

Florida égalise au bout du suspense Brad Marchand (à gauche) a inscrit le but en or en deuxième prolongation. Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Florida revient à 1-1 en finale de la Coupe Stanley. Les Panthers ont remporté l'acte II vendredi à Edmonton grâce à un but de Brad Marchand lors de la deuxième prolongation (5-4).

Le Canadien a jeté un froid dans la patinoire de l'Alberta en marquant le but décisif à la 89e minute de jeu. Edmonton avait pourtant arraché l'overtime à 18 secondes de la sirène finale, le vétéran Corey Perry (40 ans) inscrivant le but égalisateur le plus tardif de l'histoire en finale de la NHL.

Les deux formations, qui se retrouvent pour la deuxième année consécutive en finale, s'étaient auparavant rendu coup pour coup, notamment lors d'une première période de feu (5 buts en 13 minutes). Le 3-2 signé Leon Draisaitl en power-play après un numéro de Connor McDavid a notamment fait chavirer les supporters des Oilers.

1-1, puck au centre Les Panthers ont ensuite repris les commandes lors du deuxième tiers suite à des buts de Dmitry Kulikov et de Marchand (en infériorité numérique) et pensaient tenir leur os avant l'égalisation tardive des locaux. Mais contrairement au premier match qu'ils avaient remporté en prolongations, les Oilers ont cette fois courbé l'échine.

En s'imposant à l'extérieur, les champions en titre récupèrent l'avantage de la glace avant d'accueillir les deux prochains matches. Mais tout reste ouvert avant l'acte III prévu lundi à Sunrise. Dans l’histoire de la NHL, 60 finales se sont retrouvés à 1-1 et le bilan est parfaitement équilibré: 30 victoires partout.



Pour rallumer la flamme La Suisse dispute samedi à Salt Lake City le premier match de sa tournée américaine (22h00 en Suisse). Face au Mexique, vainqueur de la Ligue des nations de la Concacaf, elle doit convaincre.

Un cadre presque au complet - seul Ruben Vargas manque à l'appel aux Etats-Unis -, une semaine d'entraînement dans des conditions plus qu'idéales sous le soleil de l'Utah et un adversaire solide: tout semble réuni pour que la Suisse marque enfin les esprits avant le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026 en septembre.

Attention à la "Tri" Au Rice-Eccles Stadium, une arène de 50'000 places chauffée à blanc à chaque apparition des Utes, l'équipe de football américain de l'Université de l'Utah, la Suisse jouera son premier match sur le sol étasunien depuis 2007. Il y a 18 ans, en Floride, la sélection de Köbi Kuhn avait livré deux matches amicaux contre la Jamaïque (victoire 2-0) et la Colombie (défaite 3-1).

Les hommes de Murat Yakin défient, quant à eux, une équipe en pleine forme. Porté par l'attaquant de Fulham Raul Jiménez (34 ans), double buteur en demi-finale et en finale, le Mexique a remporté en mars la Ligue des nations de la Concacaf. La "Tri" s'apprête à disputer la Gold Cup, répétition générale, avec la Coupe du monde des clubs, du Mondial de la démesure qui se tiendra l'été prochain en Amérique du Nord.

Cela ressemble donc à l'adversaire idéal pour soulever un peu d'enthousiasme autour de l'équipe de Suisse. L'automne morose conclu par une relégation en Ligue des Nations et deux matches amicaux pas vraiment mémorables face à l'Irlande du Nord (1-1) et au Luxembourg (3-1) en mars ont presque fait oublier l'euphorie suscitée par l'Euro 2024.

Chez les basketteurs "Les résultats que nous avons obtenus ces derniers temps ne sont clairement pas suffisants", a martelé Granit Xhaka, présent jeudi en conférence de presse. "Nous devons en faire plus, nous devons beaucoup mieux jouer. Le Mexique et les Etats-Unis (réd: que la Suisse affrontera mardi à Nashville) sont deux très bons adversaires pour nous permettre de redresser la barre."

Le capitaine bâlois l'assure, l'ambiance reste excellente au sein de la délégation helvétique, qui a placé ce rassemblement sous le signe du "team building". Mercredi, entre deux entraînements, Murat Yakin et ses joueurs ont ainsi pu visiter les installations de l'Utah Jazz, la franchise de NBA établie dans la cité mormone.

Samedi, la Suisse aura également un aperçu de l'ambiance qu'elle pourrait retrouver si elle venait à composter son ticket pour la Coupe du monde. Plusieurs dizaines de milliers de supporters mexicains, une communauté très représentée à Salt Lake City, sont attendus dans un stade qui devrait faire le plein.

Exit la défense à 4 ? Reste à savoir quel système Murat Yakin décidera d'aligner face au Mexique, un adversaire que la Suisse n'a plus affronté depuis 1994 (victoire 5-1 à Oakland). Après avoir opté sans grand succès pour une ligne de quatre à l'automne, "Muri" pourrait bien retourner définitivement à une charnière de trois défenseurs, celle des exploits helvétiques en Allemagne l'été dernier.

Denis Zakaria aurait dû figurer dans ce trio avec Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez, mais le Genevois, qui a dû quitter le rassemblement en raison d'une blessure musculaire, devra être remplacé. Au milieu du terrain, Yakin a sans doute envie de voir son capitaine à l'oeuvre au côté du prometteur Ardon Jashari. Les deux gauchers seront-ils associés à Remo Freuler, auteur d'une nouvelle saison complète à Bologne?

Devenu le héros du peuple rossoblù après son but victorieux en finale de la Coupe d'Italie, Dan Ndoye est, lui aussi, attendu au tournant. Avec Breel Embolo en attaque, le Vaudois, qui a affûté ses capacités de finisseur cette saison (9 buts, 6 passes décisives), doit maintenant faire preuve du même instinct de buteur avec l'équipe de Suisse.



Sabalenka - Gauff: une finale pour une première Déjà titrées en Grand Chelem, les no 1 et no 2 mondiales Aryna Sabalenka et Coco Gauff ont rendez-vous en finale de Roland-Garros samedi avec, à la clé, un premier titre sur la terre battue de Paris.

Lauréate de l'Open d'Australie à deux reprises (2023, 2024) et l'US Open (2024), la Bélarusse de 27 ans n'avait jamais fait mieux qu'une demi-finale à Paris, l'an dernier. Mais dès son arrivée porte d'Auteuil, il y a deux semaines, Sabalenka a affirmé se sentir "plus forte que jamais" sur terre battue.

Six rencontres ont suivi, où elle n'a fait que valider ses propos, éliminant notamment la championne olympique à Paris l'été dernier Zheng Qinwen (WTA 7) en quart, puis la triple tenante du titre à Roland-Garros Iga Swiatek (WTA 5) en demi.

"Presque toute ma vie on m'a dit que (la terre battue) ce n'était pas pour moi", s'est souvenue la no 1 mondiale après sa victoire face à la Polonaise jeudi.

Mais après avoir "beaucoup progressé physiquement" et apporté davantage "d'effets" et de "variation" dans son jeu, la lauréate du WTA 1000 de Madrid cette saison a trouvé la recette pour réussir sur ocre.

"Si je parviens à remporter ce trophée, cela signifiera beaucoup", a ajouté Sabalenka. Mais si sa rencontre contre Swiatek, remportée en trois manches après deux premiers sets très accrochés, avait "une allure de finale", elle sait que "le travail n'est pas encore terminé".

Première depuis 2018 Face à elle, Sabalenka retrouvera l'Américaine Coco Gauff dans une opposition entre no 1 et no 2 en finale d'un tournoi du Grand Chelem inédite depuis 2018 et la victoire de la Danoise Caroline Wozniacki face à la Roumaine Simona Halep à l'Open d'Australie.

Empruntée en quart de finale face à sa compatriote Madison Keys (WTA 8), où elle avait concédé la première manche et montré des difficultés au service, Gauff s'est reprise en demi-finale.

Face à la surprise française Loïs Boisson, l'Américaine de 21 ans a été expéditive ne lâchant que trois petits jeux, grâce à un coup droit et un service retrouvé, pour rallier sa deuxième finale à Roland-Garros.

En 2022, elle avait été balayée par Swiatek en 1h08' de jeu, lors de sa première finale en Grand Chelem à 18 ans.

"J'étais très nerveuse et je me voyais perdante avant même que le match n'ait lieu, s'est souvenue Gauff. C'est évident que cette année, j'ai beaucoup plus confiance en moi car j'ai depuis remporté une finale de Grand Chelem" à l'US Open 2023, face à Aryna Sabalenka.

Depuis la Bélarusse a pris sa revanche en demi-finale de l'Open d'Australie 2024 et les deux joueuses sont a égalité dans leurs confrontations en Grand Chelem (1-1), comme sur l'intégralité du circuit WTA (5-5).

Léger avantage cette saison sur terre battue pour Sabalenka, puisqu'elle a battu l'Américaine 6-3, 7-6 (7/3) en finale du WTA 1000 de Madrid, en mai.

Escape game et danse Face à la no 1 mondiale, Gauff s'attend à une rencontre accrochée, car elle sait que Sabalenka "peut réaliser des coups gagnants depuis n'importe quelle zone du court".

"C'est une battante et elle restera dans la rencontre quel que soit le score du match", a ajouté l'Américaine avant leur premier affrontement en tant que no 1 et no 2 mondiales.

Pour se préparer au mieux, Gauff ne misera pas tout sur le tennis. Ayant déjà participé à deux escape games (jeux d'évasions) depuis le tournoi, elle a confié jeudi qu'elle pourrait en faire un nouveau à la veille de la finale, en compagnie de son père, de sa mère et du joueur américain Christopher Eubanks (ATP 105).

"Je pense que ça fait une différence sur le plan mental et ça permet de s'éloigner du sport", a confié la Floridienne.

A priori, elle n'y croisera pas Aryna Sabalenka. Pour décompresser, la Bélarusse a misé sur une battle de danse à distance face à Novak Djokovic, les deux joueurs se répondant par vidéos interposées depuis les quarts de finale.

Un concours dans lequel s'est immiscée Coco Gauff après sa victoire en demi jeudi. Mais samedi après la finale, il ne devrait y avoir qu'une danseuse victorieuse dans les travées du court Philippe-Chatrier.



L'Italie corrigée en Norvège 3-0 en qualifications Erling Haaland et la Norvège ont dynamité l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Lise �serud L'Italie a été largement battue 3-0 par la Norvège d'Erling Haaland. Ceci lors de son premier match de qualifications pour la Coupe du monde 2026, vendredi à Oslo.

Absente des deux dernières Coupes du monde, la Squadra Azzurra a débuté de la plus mauvaise des façons sa campagne pour le prochain Mondial co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

La dernière victoire des Norvégiens en match officiel face aux Italiens remontait à juin 1991. Grâce à ce large succès à domicile, la Norvège, qui avait déjà joué et gagné ses deux premiers matches, conforte sa place de leader du groupe I avec 9 points. Israël, vainqueur en Estonie 3-1 est troisième à trois points.

Seul le premier du groupe se qualifie directement pour le Mondial, le deuxième doit passer par un barrage. Une épreuve qui n'avait pas souri aux Azzurri lors des deux dernières éditions.

Face aux Italiens, champions d'Europe 2021, les Norvégiens ont marqué dès la 14e minute par l'attaquant de l'Atlético Madrid Alexander Sorloth, parfaitement servi par Antonio Nusa.

Passeur, le jeune joueur de Leipzig (20 ans) s'est converti en buteur vingt minutes plus tard. Puis, l'inévitable Erling Haaland a ajouté un troisième but avant la pause (42e).

L'Italie devra impérativement rectifier le tir face la Moldavie, lundi à Reggio Emilia.



Sinner bat Djokovic et rejoint Alcaraz en finale Jannik Sinner en finale à Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Jannik Sinner a rejoint Carlos Alcaraz vendredi pour la finale de Roland-Garros. Le no 1 mondial italien a dominé Novak Djokovic 6-4 7-5 7-6 (7/3).

Le tennisman transalpin va disputer sa troisième finale de Grand Chelem de suite en essayant de viser un quatrième titre après l'Open d'Australie 2024, l'US Open 2024 et l'Open d'Australie 2025.

"Je sais que ça sera dur contre Carlos, mes statistiques ne sont pas bonnes contre lui, on verra bien ce que je serai capable de faire", a commenté Sinner sur le court Philippe-Chatrier.

Le no 1 mondial et son dauphin Carlos Alcaraz (22 ans), la nouvelle grande rivalité du tennis mondial, se sont déjà affrontés 11 fois, avec un avantage pour l'Espagnol, sorti vainqueur à sept reprises dont les quatre dernières confrontations.

Si l'Italien au polo vert avait laissé planer le doute sur son niveau réel à son retour sur le circuit après trois mois de suspension en raison de contrôles positifs à un anabolisant, ses adversaires à Paris ont tous été battus en trois sets.

Jusqu'à vendredi soir, la seule confrontation sur terre battue entre Sinner et le Serbe de 38 ans datait de 2021 et ce dernier s'était imposé en deux sets à Monte-Carlo. Huit duels plus tard, le bilan tourne désormais à l'avantage de l'Italien, avec cinq victoires en neuf matches, dont les quatre derniers rendez-vous.

Face à Djokovic, venu à Paris en quête d'un 25e Grand Chelem record, Jannik Sinner n'avait pas de temps à perdre vendredi soir: il a arraché le service du Serbe dès sa première possibilité à 2 jeux partout, grâce à un revers puissant.

Sinner était partout Pourtant en pleine possession de ses moyens depuis le début du tournoi, comme lors de son match contre Zverev, le Serbe a été beaucoup moins incisif en début de match, avec 14 fautes directes dans le premier set.

Le vent qui soufflait sur le court Philippe-Chartier l'a visiblement gêné dans ses amorties, une de ses armes les plus redoutables. Avec autorité, Sinner a conclu la première manche par un jeu blanc, le troisième à ce stade, et 90% de points gagnés sur sa première balle.

Dans le deuxième set, Djokovic a tout tenté pour rester dans le coup, comme ce point magique au bout de 26 échanges à 1-0, avec toute la panoplie de coups qu'offre le tennis.

Sauf que Sinner était partout, écoeurant son adversaire incapable de le déborder, et trouvait toujours le moyen de répondre aux prises de risque du Serbe.

A 4-5, service Sinner pour le set, Djokovic s'est surpassé pour débreaker et recoller à 5-5. Mais l'Italien lui a repris sa mise en jeu et a retrouvé sa première pour valider la deuxième manche.

Le public du Central, romantique, avait beau crier tous les "Nole" du monde, rien n'y a fait dans le troisième set. Sinner a bien offert un dernier frisson aux spectateurs en donnant trois balles de set à Djokovic sur des fautes directes, sans succès.

Un jeu décisif, le premier que dispute l'Italien, que Sinner a abordé avec beaucoup de sérieux pour prévaloir sur un Djokovic visiblement usé par la régularité, la précision et la puissance de son adversaire.

Le Serbe pourra tout de même se consoler en se disant qu'il a maintenu le no 1 mondial 3h16 sur un court, soit 61 minutes de plus que son plus long match du tournoi, contre le Français Arthur Rinderknech au 1er tour.



Jason Joseph s'impose à Rome Jason Joseph a été le plus rapide sur le 110 m haies Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Très belle prestation de Jason Joseph au meeting Diamond League de Rome. Le Bâlois de 26 ans a remporté le 110 m haies en 13''14.

Vainqueur d'un meeting à Langenthal à l'Ascension en 13'22, Joseph a fait mieux en allant chercher la victoire en 13''14. Pas forcément bien parti, le Bâlois a réussi une très belle fin de parcours et un superbe cassé pour battre l'Américain Cordell Tinch à la photo-finish. Et Cordell Tinch n'est rien de moins que le meilleur performeur mondial de l'année en 12''87!

Ce fut plus compliqué pour Angelica Moser à la perche. Championne d'Europe dans ce même stade romain, la Zurichoise a pris la 4e place avec un bond à 4m50 et trois tentatives ratées à 4m65. Une barre que seules trois femmes ont pu effacer. La victoire est allée à l'Américaine Sandi Morris avec une hauteur de 4m80.

Déception pour Simon Ehammer à la longueur. Auteur à Götzis d'un très joli bond à 8m34 lors du décathlon, l'Appenzellois n'a cette fois pas réussi à franchir les 8 mètres. Ehammer a pris la 6e place avec 7m85.



Blessé, Denis Zakaria quitte le rassemblement Denis Zakaria s'est blessé et a dû quitter le rassemblement de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Denis Zakaria quitte la tournée américaine de l'équipe de Suisse. Le Genevois, qui devait être titularisé en défense face au Mexique samedi, a subi une blessure musculaire à l'entraînement.

"C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le voir à l'oeuvre dans cet alignement, a regretté Murat Yakin vendredi en conférence de presse. Nous avions axé l'entraînement de mercredi sur la défense et c'était super. Il se sentait très à l'aise."

Ce n'est pas la première fois que le capitaine de l'AS Monaco subit un contrecoup musculaire en fin de saison. En mai 2024, il avait été touché aux ischio-jambiers et avait passé la majeure partie de l'Euro à se soigner, pour ne disputer que quelques minutes face à l'Angleterre en quart de finale.

Plusieurs alternatives Le sélectionneur bâlois devra donc modifier ses plans pour affronter la "Tri" sur la pelouse en parfait état du Rice-Eccles Stadium. Avec Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann, le revenant Nico Elvedi ou encore Aurèle Amenda, Yakin a l'embarras du choix.

Malgré ce forfait regrettable, "Muri" est plus que satisfait de la semaine passée à s'entraîner sur le campus de l'Université de l'Utah. "Il a fallu deux jours pour s'adapter au changement d'heure (réd: 8h de décalage avec la Suisse) mais nous avons pu travailler dans de superbes conditions", a-t-il apprécié.

Le sélectionneur espère que sa défense tiendra le coup face au Mexique, une équipe "très organisée avec une attaque percutante". "Nous avons visionné leurs derniers matches face au Panama et au Canada. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont remporté la Ligue des nations (de la Concacaf)", a-t-il relevé.



Alcaraz en finale après l'abandon de Musetti Carlos Alcaraz a battu un Lorenzo Musetti qui a dû jeter l'éponge au 4e set Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Le tenant du titre Carlos Alcaraz s'est qualifié vendredi pour la finale de Roland-Garros. Ceci après l'abandon de l'Italien Lorenzo Musetti (7e) en demi-finale.

L'Espagnol de 22 ans menait 4-6 7-6 (7/3) 6-0 2-0 avant l'abandon l'Italien, visiblement gêné à la cuisse gauche. Alcaraz affrontera dimanche le gagnant du match entre le no 1 mondial Jannik Sinner et le Serbe Novak Djokovic (6e).

Après deux manches indécises entre deux joueurs capables de coups gagnants brillants comme de fautes directes évitables, le no 2 mondial a pris le dessus en fin de deuxième set avant le retrait de Musetti au début de la quatrième manche.

Alors que l'Espagnol menait deux sets à un et venait de remporter la troisième manche 6-0, l'Italien de 23 ans s'est dirigé vers le filet à 2-0 en faveur d'Alcaraz pour jeter l'éponge, quelques minutes après s'être fait manipuler au niveau de la cuisse gauche.

Vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome lors d'une tournée sur terre battue prometteuse avant Roland-Garros, Alcaraz a de nouveau dominé Musetti, qu'il avait battu en finale à Monte-Carlo - où l'Italien avait joué blessé - et en demie en Italie.

Vainqueur face à Alexander Zverev en 2024 à Paris, le Murcien de 22 ans n'est plus qu'à une victoire de conserver son titre à Roland-Garros, ce qui n'est plus arrivé depuis Rafael Nadal (2019-2020).

Mais comme lors de trois de ces cinq premiers matches porte d'Auteuil, Alcaraz a laissé échapper un set à l'Italien avant de monter en intensité pour l'emporter face à un adversaire qu'il avait déjà battu à Roland-Garros, en huitièmes en 2023.

Demi-finaliste à Wimbledon l'an dernier, Lorenzo Musetti a échoué à rallier sa première finale en Grand Chelem après avoir été un des joueurs les plus réguliers de la saison sur terre battue (finale à Monte-Carlo, demi-finales à Madrid et Rome).

En début de partie, l'Italien a pourtant écarté deux balles de break avant de profiter d'un coup de moins bien d'Alcaraz à 5-4 pour prendre le service de l'Espagnol et empocher la première manche.

Alcaraz a ensuite pris le service de son adversaire à deux reprises mais Musetti l'a poussé au tie-break réagissant immédiatement à chaque fois. Dans le jeu décisif, Alcaraz a creusé l'écart d'entrée (5-1 au changement de côté) pour se prémunir d'une nouvelle "remontada".

Sur sa lancée, l'Espagnol a alors réglé la mire en coup droit, poussant le Toscan, surement déjà diminué, à la faute à de nombreuses reprises. Après avoir fait venir le kiné en fin de troisième set, Musetti a tenté de poursuivre quelques jeux, avant d'abandonner.



30 joueuses dont Naomi Luyet lundi à Macolin Naomi Luyet: un retour bienvenu en équipe nationale. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pia Sundhage a retenu 30 joueuses pour la première phase de préparation de l’Euro 2025 qui débutera le lundi 9 juin à Macolin. Remise d’une blessure, Naomi Luyet sera de la partie.

La future joueuse de Hoffenheim aura l’occasion de convaincre Pia Sundhage de la nécessité de l’intégrer dans la liste des 23 sélectionnées pour l’Euro. Le constat vaut également pour Alisha Lehmann. En manque de temps de jeu avec la Juventus, l’attaquante a été introduite en fin de match mardi à Sion lors de la défaite 1-0 contre la Norvège pour sa grande première cette année en sélection.

"Les semaines à venir seront une nouvelle occasion de se préparer pour l'Euro. Notre priorité sera de donner une nouvelle chance à toutes les joueuses et de leur rappeler l'importance de franchir la prochaine étape", explique Pia Sundhage dans un communiqué. La prochaine étape sera un deuxième camp à Nottwil à partir du 16 juin.

Pia Sundhage devra communiquer sa liste des 23 au plus tard le 25 juin. La Suise disputera son premier match de l'Euro le 2 juillet à Bâle contre la Norvège.



Granit Xhaka face à "son plus grand défi" Manuel Akanji (à gauche) et Granit Xhaka: les patrons de l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Granit Xhaka fait face à "son plus grand défi" depuis son arrivée en équipe de Suisse. Le Bâlois n'a plus beaucoup de temps pour transmettre son leadership à la nouvelle génération.

Les retraites internationales de Yann Sommer, Xherdan Shaqiri et Fabian Schär l'été dernier ont laissé un vide au sein du vestiaire de l'équipe de Suisse. Un vide que Granit Xhaka doit combler.

"C'est sans aucun doute le plus grand défi que j'ai eu à relever depuis mes débuts en équipe nationale", a lancé le capitaine jeudi en conférence de presse. "On a perdu de très grandes personnalités et c'est désormais à nous, avec Manu (réd: Akanji), Ricky (Rodriguez) et Remo (Freuler), les joueurs expérimentés, d'emmener cette nouvelle équipe."

"Montrer l'exemple" Le milieu du Bayer Leverkusen, qui fêtera ses 33 ans en septembre, sait bien que la Coupe du monde 2026, si la Suisse devait y participer, devrait être sa quatrième et dernière. Il entend donc transmettre l'exigence et l'état d'esprit qu'il incarne depuis plus d'une décennie.

"Il s'agit de leur montrer ce que cela signifie de travailler, de se donner à fond, de ne pas perdre sa motivation et, bien entendu, de vouloir gagner", a expliqué Granit Xhaka.

Egalement présent en conférence de presse, Manuel Akanji a appuyé les propos de son capitaine. "C'est évidemment à nous de montrer l'exemple et de prendre les devants vis-à-vis de la nouvelle génération", a estimé le défenseur zurichois. "Et de la même façon que nous avons bien changé Granit et moi depuis notre arrivée en sélection, je suis sûr que les derniers arrivés prendront davantage de responsabilités au fil du temps."

Bâle? Pas tout de suite Granit Xhaka a par ailleurs été interrogé sur sa promesse faite au public du FC Bâle de revenir un jour dans son club formateur, lors d'un hommage rendu à son frère Taulant au Parc Saint-Jacques. Dès cet été? "Non", a répondu le numéro 10 de l'équipe de Suisse.

En revanche, il n'a pas entièrement fermé la porte à un départ de Leverkusen, qu'il a rejoint en 2023 et mené au titre de champion d'Allemagne un an plus tard. "Toute ma famille est très heureuse là-bas, mais dans le football, on ne sait pas forcément ce que l'avenir nous réserve", a-t-il déclaré.



Débuts poussifs pour Ancelotti à la tête du Brésil Le Brésil de Vinicius (à droite) n'a pas trouvé la faille en Equateur. Image: KEYSTONE/AP/Patricio Teran Pour l'effet Ancelotti, il faudra attendre. Le premier match de l'Italien à la tête du Brésil a accouché d'un 0-0 frustrant jeudi en Equateur pour une Seleçao toujours en panne d'inspiration.

Vinicius a beau s'être démené sur son aile gauche, les Brésiliens ont buté à Guayaquil sur la meilleure défense des qualifications pour le Mondial-2026 qui reste invaincue à domicile et n'a encaissé que cinq buts en 15 matches.

"Nous avons fait un bon match sur le plan défensif (...) Notre jeu aurait pu être plus fluide, mais au bout du compte, c'est un bon match nul. Nous sommes satisfaits et confiants pour le prochain match", a déclaré Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre.

Toujours pas qualifié Quatrième à trois journées de la fin, la Seleçao espère encore pouvoir valider sa qualification mardi contre le Paraguay à Sao Paulo, mais elle devra aussi dépendre de résultats favorables dans les autres matches.

Venu du Real Madrid, Ancelotti, 65 ans, tente de donner un nouvel élan à des quintuples champions du monde qui enchaînent les prestations indignes de leur rang. Il a remplacé Dorival Junior, limogé fin mars après la raclée historique (4-1) face à l'Argentine, championne du monde en titre.



Indiana renverse Oklahoma City à la dernière seconde Tyrese Haliburton a climatisé la salle du Thunder en réussissant le dernier tir du match. Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Oklahoma City a été terrassé jeudi sur son parquet par Indiana à la dernière seconde. Tyrese Haliburton a marqué le panier décisif pour offrir l'acte I de la finale NBA aux Pacers (111-110).

Après avoir mené toute la partie, et notamment de 15 points à 9 minutes de la sirène, le Thunder a subi un retour improbable des Pacers et devra réagir dimanche lors du match 2, encore à domicile.

Spécialistes des renversements de situation, les Indiana Pacers ont réussi à éteindre une enceinte pourtant bouillante. Comme lors du premier match de la finale de conférence Est contre New York, Tyrese Haliburton a réussi le tir décisif.

Les Pacers ont pourtant longtemps fait croire qu'ils avaient raté leur match en perdant notamment 24 ballons (dont 19 avant la pause) face à la défense féroce du Thunder.

Surtout, le MVP de la saison régulière Shai Gilgeous-Alexander semblait sur un nuage, lui qui a compilé 38 points, 5 rebonds et 3 passes, et avait marqué le premier panier d'un match qui devait être le sien. Mais "SGA" a raté, comme cela lui arrive rarement, un tir à mi-distance qui aurait pu donner 3 points d'avance au Thunder à 11 secondes de la sirène.

Un collectif bien huilé Malgré la tempête, les Pacers n'ont jamais laissé le Thunder s'échapper à plus de 15 points, restant en course grâce à leur adresse de loin (18 sur 39 à 46,2%).

Pascal Siakam (19 points, 10 rebonds), déjà champion avec Toronto en 2019, a aussi tenu le choc, avant que des tirs de loin de Obi Toppin (17 points), Myles Turner (15 points) et Andrew Nembhard (14 points) ne rapprochent Indiana avant le dernier tir d'Haliburton (14 points, 10 rebonds, 6 passes).



Ardon Jashari: l'héritier doit enfin s'affirmer Il a conquis la Belgique, il doit désormais faire sienne l'équipe de Suisse.

Après plusieurs rendez-vous manqués, Ardon Jashari, l'héritier naturel de Granit Xhaka, a l'occasion de devenir un pilier de la sélection helvétique.

Cela fait bientôt trois ans que le Zougois a fait ses premiers pas en équipe nationale. Le sélectionneur Murat Yakin lui avait offert sa première cape à la toute fin d'un match de Ligue des nations face à la République tchèque, en septembre 2022 (victoire 2-1). Trois mois plus tard, il foulait pendant quelques instants la pelouse du stade de Lusail, au Qatar, au terme de la déroute contre le Portugal, en huitièmes de finale de la Coupe du monde (défaite 6-1).

Et depuis... Plus grand-chose. Régulièrement sélectionné mais laissé sur le banc par Yakin, Ardon Jashari faisait face à une concurrence relevée au milieu du terrain. Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria et même Michel Aebischer avaient la priorité sur celui qui n'avait pas encore quitté le FC Lucerne.

Mais son transfert au Club Bruges, l'été dernier, a tout changé. En une seule saison, le natif de Cham est passé dans une autre dimension, au point d'attirer désormais le regard des plus grands clubs européens.

Les fans l'adorent A Salt Lake City, où la Suisse affrontera le Mexique samedi (22h00 heure suisse), Ardon Jashari rembobine le fil de cette première année passée à l'étranger. "Je ne m'attendais pas à être intégré si vite au sein de l'équipe et de la ville", relate-t-il. "Les deux premiers mois ont été un peu compliqués pour moi, dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. Et puis tout s'est enchaîné et j'ai fini par gagner l'amour des supporters."

Le milieu défensif a disputé 52 matches, dont 46 en tant que titulaire, et a soulevé son premier trophée chez les professionnels en remportant la Coupe de Belgique. Il a également crevé l'écran en Ligue des champions, où Bruges a atteint les 8es de finale. Pour couronner sa saison exceptionnelle, il a été désigné meilleur joueur du championnat belge (ainsi que meilleur jeune) et joueur préféré des supporters du "Club".

"On connaissait ses qualités techniques et physiques, mais avec quelle personnalité a-t-il joué cette année!", applaudit Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales. "C'est un joueur qui bonifie le collectif. Tout est plus facile avec lui dans une équipe."

Fier de représenter la Suisse Fourbu par l'enchaînement des matches en Belgique et sur la scène européenne, Ardon Jashari avait renoncé à participer au dernier rassemblement de l'équipe de Suisse en mars. D'aucuns se demandaient alors s'il n'y avait pas un malaise avec le talentueux gaucher, qui avait refusé en novembre 2023 d'honorer une sélection avec les M21, arguant que sa place était avec la première équipe.

"Cet épisode a été clarifié tant de mon côté que du côté de l'ASF", indique le Zougois avec décontraction. "J'ai choisi de jouer pour la Suisse et j'en suis très fier. Je n'ai pas encore pu avoir ma chance, mais je suis certain qu'en travaillant bien, j'aurai un bel avenir en équipe nationale."

Régulièrement comparé à Granit Xhaka, Ardon Jashari se voit-il lui aussi comme le successeur du Bâlois? "Cela me flatte, mais nous sommes deux personnes différentes, tant sur le terrain qu'en dehors", répond le joueur de 22 ans. "Cela dit, il est vrai que j'ai une relation particulière avec Granit, même si je m'entends bien avec tous les joueurs. Nous sommes souvent côte à côte lors des repas."

Un nouveau transfert cet été ? Avant de lui donner les clés, Murat Yakin pourrait bien associer les deux hommes dans l'entrejeu helvétique, le temps que la passation des pouvoirs ait lieu et que Jashari poursuive une progression qui pourrait le propulser plus vite que prévu dans l'un des cinq grands championnats européens.

"Quand on a joué en Ligue des champions contre les meilleures équipes du monde et qu'on a tenu le coup, on doit être capable de passer au niveau supérieur", estime celui qui serait sur les tablettes du Borussia Dortmund et de Manchester City. "Mais je sors tout juste de ma première saison à l'étranger. Alors, si je devais continuer à Bruges, je n'y verrais aucun inconvénient."

Mais ce qui se passera cet été importe peu face à l'évidence: Ardon Jashari doit devenir une figure majeure de l'équipe de Suisse. L'heure n'est plus à l'attente.



L'Espagne rejoint le Portugal en finale Lamine Yamalau duel avec Théo Hernandez. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK La finale de la Ligue des Nations opposera ce dimanche à Munich l’Espagne, tenante du titre, au Portugal. A Stuttgart, la Roja a battu 5-4 une équipe de France qui avait oublié de défendre.

Portés par un Lamine Yamal toujours aussi diabolique, les Espagnols ont su merveilleusement exploiter les largesses des Bleus dans leurs trente derniers mètres. En trois minutes, Nico Williams (22e) et Miquel Merino (25e), sur deux assists de Mikel Oyarzabal, ont donné le ton. Ils ont dévoilé toutes les limites du duo axial formé par Ibrahima Konaté et Clément Lenglet. Les défenseurs de Liverpool et de l’Atlético Madrid ont vraiment été dépassés devant les enchaînements des Champions d’Europe en titre.

Auteur d’un doublé, Lamine Yamal a, bien sûr, répondu présent le soir où il était opposé à Ousmane Dembélé, son grand rival pour la conquête du Ballon d'Or. Mais le joueur du FC Barcelone doit partager les lauriers avec... Unai Simon. Le gardien de l’Athletic Bilbao a, en effet, multiplié les parades face à des Français aussi généreux que naïfs avant de concéder... quatre buts sans que sa responsabilité ne soit engagée.

Introduit peu après l’heure de jeu, Ryan Cherki, qui s’apprête à quitter Lyon, se souviendra à jamais de ces premières minutes sous le maillot des Bleus. Buteur magnifique pour le 5-2 de la 79e, il a délivré deux assists pour illuminer cette fin de match et pour susciter dans le camp français le fol espoir d'une improbable remontada. Didier Deschamps n'a sans doute pas d'autre choix que de lui confier désormais les clés de son équipe. A commencer dès dimanche face à l'Allemagne dans le match pour la 3e place.