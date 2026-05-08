Jimenez écarté ++ Magnier victorieux

Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni Valverde et Tchouaméni ont écopé d'une lourde amende Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid a infligé une amende de 500'000 euros à Federico Valverde et à Aurélien Tchouaméni, a annoncé le club vendredi.

Les Merengues ont pris cette décision après une altercation entre les deux joueurs ayant causé la blessure de l'Uruguayen.

A deux jours du Clasico contre Barcelone, le club n'a pas infligé de sanctions sportives aux deux joueurs, cette amende "clôturant ainsi la procédure interne" engagée contre eux, précise le Real dans son communiqué. "Les joueurs ont exprimé leurs sincères regrets et se sont mutuellement excusés" ajoute le club.

Si Tchouaméni a participé à l'entraînement vendredi, Valverde est lui forfait pour le Clasico. Il doit "rester au repos entre 10 et 14 jours" en raison d'un "traumatisme crânien", a indiqué le club madrilène jeudi soir.



Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête Alex Jimenez a été écarté de l'effectif de Bournemouth Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Bournemouth a annoncé avoir ouvert une enquête et écarté de son groupe Alex Jimenez. Le joueur espagnol est soupçonné d'avoir envoyé des messages compromettants à une mineure sur les réseaux sociaux.

"L'AFC Bournemouth a pris connaissance des messages circulant sur les réseaux sociaux qui impliquent le latéral droit Alex Jimenez", explique le communiqué. "Le club comprend la gravité de cette affaire et mène actuellement une enquête".

Des captures d'écran diffusées sur les réseaux sociaux dévoilent des échanges entre le joueur, qui fête ses 21 ans vendredi, et une mineure. "Tu es très jolie, un peu petite mais bon, j'aime les filles plus petites, je n'ai jamais été avec une fille de 15 ans", peut-on notamment lire.

Alex Jimenez ne participera donc pas au déplacement des Cherries à Fulham samedi lors de la 36e journée de Premier League, a ajouté le club qui "ne fera aucun autre commentaire pour le moment". Prêté par l'AC Milan, il a joué 32 matches cette saison sous les couleurs de Bournemouth, 6e du championnat et en lutte pour une qualification européenne, qui l'a définitivement acheté en février.



Magnier remporte la 1re étape et se pare de rose Paul Magnier est le premier maillot rose du Giro Image: KEYSTONE/EPA ANSA Paul Magnier a remporté au sprint la 1re étape du 109e Giro d'Italia, vendredi à Bourgas en Bulgarie. Le Français endosse ainsi le premier maillot rose de leader du général.

Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step a réglé sur la ligne un groupe d'une dizaine de coureurs qui ont échappé à une grosse chute collective survenue à 600 mètres de l'arrivée.

Magnier s'est imposé devant le Danois Tobias Lund Andresen et le Britannique Ethan Vernon, alors que l'Italien Jonathan Milan, maillot vert du dernier Tour de France, a pris la quatrième place. Meilleur Suisse, Jan Christen a fini 29e de cette étape.



Vincent Kriechmayr poursuit sa carrière Vincent Kriechmayr ne range pas encore ses lattes Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Vincent Kriechmayr a pris sa décision concernant son avenir sportif. L'Autrichien de 34 ans prolonge sa carrière d'une saison, a-t-il annoncé à la chaîne LT1.

"Ma carrière continue. Je souhaite la prolonger d'une saison, durant laquelle je donnerai encore une fois tout ce que j'ai", a déclaré le vice-champion olympique 2026 du combiné par équipe et double champion du monde 2021 (descente et super-G).

La saison dernière, Vincent Kriechmayr avait remporté ses 19e et 20e victoires en Coupe du monde mais était une nouvelle fois reparti les mains vides lors des épreuves individuelles des Jeux olympiques. Il tentera de décrocher en février 2027 à Crans-Montana une nouvelle médaille mondiale, lui qui en affiche cinq à son palmarès.



Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches Le coach de Thoune Mauro Lustrinelli assistera aux derniers matches de la saison depuis les tribunes. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Mauro Lustrinelli a écopé vendredi de trois matches de suspension en plus de celle déjà actée face à Sion ce dimanche. Le coach de Thoune manquera par conséquent le premier match de la saison 2026/27.

L'entraîneur de l'équipe sacrée championne de Suisse dimanche dernier a été sanctionné au regard de "propos injurieux envers l'arbitre" tenus à la 81e du match à Bâle comptant pour la 35e journée de Super League. Il peut encore faire opposition à cette décision, qui l'empêche d'assister aux dernières rencontres de la saison ainsi que du match de reprise du prochain championnat.

Si la présente décision entre en force, Lustrinelli sera seulement autorisé à assister à la remise du trophée de champion de Suisse au Wankdorf le 14 mai prochain. "La suspension des officiels s’applique uniquement avant et pendant le match", a précisé la Swiss Football League dans un communiqué.



NL: Lugano signe le Finlandais Lassi Thomson jusqu'en 2028 Lassi Thomson a disputé 11 matches avec les Senators lors de la saison écoulée. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Lugano a annoncé vendredi l'engagement de Lassi Thomson en vue du prochain exercice de National League. Le défenseur finlandais a signé un contrat de deux ans jusqu'en 2028.

Agé de 25 ans, le natif de Tampere a été sélectionné au premier tour de la draft NHL de 2019 en 19e position par les Ottawa Senotors. S'il a disputé 30 rencontres pour huit passes décisives avec les Senators, Thomson a surtout évolué en AHL auprès de Belleville Senators (120 points en 264 matches), dont il a porté les couleurs entre 2020 et 2026.

Entretemps, le défenseur a effectué un détour par Malmö en première division suédoise lors de la saison 2024/25, où il a alors terminé meilleur buteur de son équipe avec 20 réussites et treize passes décisives. Il a également remporté le titre de champion du monde M18 avec la Finlande en 2018.



Mondial 2026: Janis Moser sera de la partie avec la Suisse Janis Moser fera partie de l'effectif suisse lors du Championnat du monde fin mai en Suisse. (Archives) Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Janis Moser fera partie de l'effectif suisse au Mondial 2026, a annoncé la Fédération vendredi. Le défenseur de 25 ans intégrera l'équipe après les derniers matches de préparation ce week-end.

Le joueur de Tampa Bay, éliminé au 1er tour des play-off de NHL par les Canadiens de Montréal, rejoindra le groupe mercredi prochain, à deux jours de l'entrée en lice de la sélection de Jan Cadieux face aux Etats-Unis à Zurich. En 79 apparitions avec son club cette saison, Moser a inscrit sept buts et délivré 22 passes décisives.

Lors du tournoi olympique de Milan, il s'était également révélé précieux avec la Suisse en étant impliqué dans quatre réalisations (1 but, 3 assists). Cadieux s'est réjoui de ce renfort de choix dans le communiqué: "Avec JJ, nous gagnons un défenseur polyvalent, endurant et doté d'une grande intelligence de jeu. Il apporte une stabilité et une qualité indispensable à notre défense."



Le Thunder et Detroit enchaînent un deuxième succès Shai Gilgeous-Alexander et OKC ont cueilli un 2e succès de rang. Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings Oklahoma City mène sa série 2-0 après sa nouvelle victoire face aux Los Angeles Lakers 125-107. De son côté, Detroit a encore dominé Cleveland 107-97 jeudi lors des demi-finales de conférence en NBA.

A l'Ouest, comme lors du premier acte remporté 108-90, le Thunder a terminé la rencontre avec 18 longueurs d'avance sur les Lakers. Le MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 22 points pour Oklahoma tout comme Chet Holmgren.

En face, les 31 points d'Austin Reaves et les 23 de LeBron James, qui disputait le 300e match de play-off de sa carrière, n'ont pas suffi.

A l'Est, après son court succès 111-101 lors de la première rencontre, Detroit a récidivé face aux Cavaliers. Meilleur marqueur des Pistons, Cade Cunningham a inscrit 25 points dont 12 dans le dernier quart-temps.



NHL: Les Hurricanes à un succès de la qualification L'ex-Biennois Nikolaj Ehlers a scellé la victoire des Canes lors de l'acte III face aux Flyers. Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Les Huriccanes ne sont plus qu'à une victoire de la qualification pour la finale de Conférence Est de NHL. Carolina a battu les Flyers 4-1 jeudi à Philadelphie et mène 3-0 dans la série.

Invaincue depuis le début des play-off, la meilleure équipe de la saison régulière à l'Est a fait la différence dans le dernier tiers de cet acte III. Désigné meilleur joueur du match, Andrei Svechnikov a inscrit le 3-1 à 5 contre 4 à la 44e, tandis que Nikolaj Ehlers a marqué la 4e réussite de Carolina.

Ehlers, qui a évolué à Bienne en début de carrière, avait déjà ouvert la marque pour son équipe lors de l'acte II lundi, remporté 3-2 ap. Samedi à domicile, les Canes peuvent devenir la première équipe qualifiée pour le dernier carré de la compétition en cas de succès.



Jonas Vingegaard grand favori du Tour d'Italie Jonas Vingegaard est le grandissime favori du Giro qui s'élance vendredi en Bulgarie. Le Danois peut devenir le huitième coureur de l'histoire à gagner les trois grands Tours.

Délesté de la concurrence encombrante de son rival slovène qui le martyrise sur le Tour de France depuis deux éditions, le Danois semble avoir un boulevard devant lui pour son premier Tour d'Italie, tellement le plateau est dépeuplé cette année.

Pogacar, la nouvelle star Paul Seixas, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Joao Almeida, Juan Ayuso, Florian Lipowitz... la liste des absents englobe tous les meilleurs coureurs de classement général de la planète, hormis donc Vingegaard qui avance avec une pancarte énorme au départ vendredi à Nessebar, la "perle de la Mer noire".

Dans le camp suisse, les regards seront tournés vers l'Argovien Jan Christen (UAE), qui fait son retour à la compétition après sa fracture de la clavicule subie lors de Milan-Sanremo en mars. Son frère aîné Fabio (Q36.5) est aussi sur la liste de départ, tout comme Johan Jacobs (Groupama) et les coureurs de Tudor Robin Froidevaux et Fabian Lienhard.



Manzambi envoie le SC Fribourg en finale de l'Europa League Johan Manzambi a inscrit le 2-0 face à Braga lors du match retour de la demi-finale d'Europa League remportée par le SC Fribourg. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le SC Fribourg s'est qualifié pour la finale d'Europa League en battant Braga 3-1 lors du match retour (1-2 à l'aller). L'international suisse Johan Manzambi a inscrit le but libérateur.

Manzambi a inscrit le 2-0 à la 41e minute d'une superbe frappe des seize mètres, un score permettant à son club de disputer la première finale européenne de son histoire. Auparavant, son coéquipier Lukas Kübler avait ouvert la marque à la 19e, profitant des espaces dans la défense d'une équipe de Braga réduite à 10 dès la 6e.

En deuxième mi-temps, Kübler a assuré la qualification des siens en inscrivant le doublé à la 73e. Pau Victor a sauvé l'honneur des visiteurs en inscrivant le 3-1 à la 79e.

Aston Villa écrase Notthingam Le SC Fribourg affrontera Aston Villa le 20 mai prochain à Istanbul. Battus 1-0 à l'aller, les Villans ont écrasé Nottingham Forest 4-0.

Les hommes d'Unai Emery ont fait la différence en deuxième période, d'abord grâce à un penalty transformé par Emiliano Buendia (57e), avant que John McGinn ne parachève le succès des siens avec un doublé (77e/80e). A noter que le Vaudois Dan Ndoye a fait son retour sur le banc de Nottingham, mais n'a pas joué.

En Conference League, Crystal Palace s'est qualifié sans trembler en battant à nouveau le Shakhtar Donetsk 2-1, après son succès 3-1 au match aller. Les Eagles tenteront de remporter une première coupe à l'échelle continentale face au Rayo Vallecano, tombeur de Strasbourg 1-0 lors du match retour (même score à l'aller). La finale aura lieu le 27 mai à Leipzig.



Real Madrid: Valverde souffre d'un traumatisme crânien Federico Valverde (tout à gauche) et Aurélien Tchouameni (à droite) ont eu une altercation lors d'un entraînement du Real Madrid jeudi matin. Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Federico Valverde est forfait pour le Clasico dimanche face à Barcelone, a annoncé le club madrilène. Le capitaine du Real Madrid souffre d'un "traumatisme crânien" après une altercation ce jeudi.

Le milieu de terrain uruguayen "devra rester au repos entre 10 et 14 jours", indique le Real, qui précise qu'"à la suite des événements survenus ce matin lors de l'entraînement de l'équipe première, il a décidé d'ouvrir des dossiers disciplinaires" contre lui et coéquipier Aurélien Tchouaméni, avec qui il aurait eu une dispute.

D'après plusieurs médias espagnols, Valverde, accompagné de l'entraîneur madrilène Alvaro Arbeola, a été admis à l'hôpital près du centre d'entraînement du Real pour se faire poser plusieurs points de suture après avoir été blessé au visage. Les deux joueurs, qui ont eu un premier différend mercredi durant l'entraînement, se sont de nouveau accrochés jeudi durant et après la séance d'entraînement.

Valverde évoque un "incident" D'après les médias espagnols, Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni et aurait commis une faute sur le milieu de terrain international français. Les deux joueurs auraient ensuite poursuivi leur altercation dans le vestiaire, où l'Uruguayen a été blessé.

Dans un message posté sur son compte Instagram, Valverde a évoqué un "incident" avec un coéquipier, sans nommer Tchouaméni. "La fatigue de la compétition et la frustration ont fait dégénérer la situation", explique-t-il.

Le titre pourrait se jouer dimanche Le joueur uruguayen explique avoir "accidentellement heurté une table" durant une "dispute". "À aucun moment mon coéquipier ne m'a frappé, et je ne l'ai pas frappé non plus" assure-t-il.

Éliminé en quart de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich et loin du leader Barcelone en Liga, le Real Madrid est sous tension, menacé d'une deuxième année consécutive sans trophée majeur. Le Real se déplace à Barcelone dimanche lors d'un clasico qui pourrait sceller le sort de la Liga. Les Merengue comptent en effet 11 points de retard sur les Catalans, qui remporteront le championnat s'ils ne perdent pas ce match.



EHT: La Suisse s'impose face à la Finlande aux tirs au but Théo Rochette (à gauche) a livré une belle prestation face à la Finlande jeudi. Image: KEYSTONE/EPA/JOHAN NILSSON Les hommes de Jan Cadieux ont entamé leur dernière phase de préparation avant le Mondial à domicile par une victoire. La Suisse s'est imposé 5-4 aux tirs au but face à la Finlande jeudi à Ängelholm..

Après une prolongation à quatre contre quatre, c'est finalement aux tirs au but que se sont départagés les protagonistes de ce festival offensif. Le gardien Leonardo Genoni a été décisif dans cet exercice en ne concédant qu'un seul but, tandis que l'excellent Théo Rochette et Tyler Moy ont permis à la sélection helvète de l'emporter, cinq jours après avoir concédé la défaite 5-3 face à ce même adversaire.

Doublé de Rochette L'arrivée de nouveaux renforts en début de semaine a permis à la sélection de Jan Cadieux de monter en puissance par rapport à leurs précédentes sorties. Volant la vedette aux Suisses évoluant en NHL, c'est d'ailleurs l'un des joueurs ayant disputé la finale de National League jeudi dernier qui a lancé les hostilités.

Le défenseur de Davos Dominik Egli a ouvert la marque après seulement 1'30 en profitant d'un puck traînant devant la cage du portier finlandais Justus Annunen. Auteur d'un doublé (28e/39e à 4 contre 5), l'attaquant de Lausanne Rochette a permis à l'équipe de Suisse d'entamer le 3e tiers avec un but d'avance.

Côté finlandais, ce sont également les joueurs évoluant en National League qui se sont illustrés. L'attaquant de Langnau Saku Maenalanen (46e) comme les joueurs de Genève-Servette Vili Saarijarvi (33e) et Jesse Puljujarvi (28e/51e) ont temporairement frustré Calvin Thurkauf, qui avait inscrit le 4-3 en faveur des Helvètes à la 50e.

Les Suisses affronteront samedi la Suède à 16h pour leur avant-dernier match de préparation. Ils auront alors l'occasion de prendre leur revanche, eux qui se sont lourdement inclinés 8-1 face aux hommes de Sam Hallam vendredi dernier.



Simona Waltert aussi au 2e tour à Rome Simona Waltert est la quatrième Suissesse à rejoindre le 2e tour du tournoi de Rome. Image: KEYSTONE/EPA AAP/LUKAS COCH Simona Waltert a rejoint Belinda Bencic, Rebeka Masarova et Viktorija Golubic au 2e tour du WTA 1000 de Rome. Elle s'est qualifiée jeudi en gagnant un match disputé sur deux jours à cause de la pluie.

La Grisonne de 25 ans (WTA 91), issue des qualifications, a battu l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (57) en trois sets 7-5 4-6 6-1 et un peu moins de trois heures de jeu. Cette partie a débuté mercredi en fin d'après-midi avant d'être interrompue une première fois, puis finalement repoussé au lendemain après la seconde apparition de la pluie sur le Foro Italico.

Au 2e tour, Simona Waltert affrontera l'Américaine Hailey Baptiste (25), tombeuse de Belinda Bencic en 8es de finale du récent tournoi de Madrid.

