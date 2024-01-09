Kipyegon sacrée ++ Jason Joseph passe à côté de sa finale

Mondiaux de Tokyo: Faith Kipyegon sacrée pour la 4e fois Quatre titres mondiaux sur 1500 m pour Faith Kipyegon Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON La Kényane Faith Kipyegon (31 ans) a décroché son quatrième titre de championne du monde du 1500 m mardi à Tokyo. En 3'52''15, elle a encore renforcé son hégémonie sur le demi-fond.

Egalement triple championne olympique de la distance, la détentrice du record du monde a mené sa course d'une main de maître, en tête du début à la fin. Elle a devancé sa compatriote Dorcus Ewoi (3'54''92) et l'Australienne Jessica Hull (3'55''16).

Avec cinq titres mondiaux (dont un sur 5000 m), trois titres olympiques et cinq records du monde battus en deux ans seulement (1500 m trois fois, mile, 5000 m depuis battu), Kipyegon continue de réécrire une page entière de l'histoire de l'athlétisme. Jamais personne, hommes et femmes confondus, n'avait autant dominé le demi-fond.

Kerr titré à la hauteur Le Néo-Zélandais Hamish Kerr a confirmé sa domination sur le saut en hauteur. Le champion olympique en titre a ajouté une médaille d'or mondiale à son palmarès. Il a été le seul concurrent à franchir une barre à 2m36, et ce dès son premier essai. Cela a aussi constitué la meilleure performance mondiale de l'année.

Son plus sérieux adversaire a été le Sud-Coréen Sang-Hyeok Woo, qui a décroché l'argent avec 2m34. Le Tchèque Jan Stefala a complété le podium avec 2m31.

Katzberg impérial au marteau Le champion du monde et olympique Ethan Katzberg a conservé son titre au marteau grâce à un jet à 84m70 au deuxième essai. Le Canadien âgé de 23 ans a explosé son record pour devenir le cinquième meilleur performeur de l'histoire de la discipline. Il s'agit même de la meilleure performance mondiale au marteau depuis... 2005.

Le Canadien a dominé le concours puisque trois de ses six lancers lui auraient permis d'être sacré. Katzberg a devancé l'Allemand Merlin Hummel (82m77) et le Hongrois Bence Halasz (82m69), qui àtait déjà 3e aux Mondiaux 2023 et 2e aux JO 2024.



Mondiaux de Tokyo: Jason Joseph passe à côté de sa finale Jason Joseph (à gauche) s'est raté en finale du 110 m haies. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph a manqué son affaire en finale du 110 m haies des Mondiaux de Tokyo mardi. Le Bâlois s'est arrêté avant de franchir la première haie. L'Américain Cordell Tinch s'est imposé en 12''99.

Que de regrets pour Joseph! L'athlète de 26 ans est passé à côté de son sujet pour sa deuxième finale mondiale, deux ans après sa 7e place à Budapest. Pourtant bien parti, il n'a même pas tenté de franchir la première haie, comme tétanisé par l'enjeu. Il n'a pas non plus semblé blessé.

Médaillé de bronze aux Championnats d'Europe de Rome en juin 2024, le Suisse a vraiment manqué une occasion en or de décrocher une breloque historique au lendemain du titre de Ditaji Kambundji sur 100 m haies. Son record de Suisse (13''07), qu'il a atteint à deux reprises cette saison, lui aurait en effet permis de monter sur le podium à Tokyo.

Tinch devant deux Jamaïcains La course a été remportée sans surprise par le grand dominateur de la discipline cette saison, l'Américain Cordell Tinch (12''99). Le 4e meilleur performeur de l'histoire s'est imposé devant les Jamaïcains Orlando Bennett (13''08) et Tyler Mason (13''12).

Jason Joseph avait réussi une belle demi-finale pour se qualifier pour le point d'orgue de cette quatrième journée des Mondiaux japonais. Il avait pris la 2e place de sa demi-finale derrière Tinch en 13''18 malgré un mauvais départ.

Devant son public, Rachid Muratake n'a pas non plus réussi d'exploit. Le Japonais s'est classé 5e de cette finale (13''18) à laquelle le triple champion du monde en titre américain Grant Holloway, éliminé en demi-finale, n'a pas participé.



Mondiaux: Jason Joseph qualifié pour la finale du 110 m haies Jason Joseph a terminé sa demi-finale comme un boulet de canon. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph disputera la finale du 110 m haies mardi à 15h20 à Tokyo. Le hurdleur bâlois a pris la deuxième place de sa demi-finale (13''18) derrière l'Américain Cordell Tinch.

Comme à son habitude, Joseph a pris quelques longueurs de retard au départ de cette course avant de monter en puissance et rattraper presque tous ses concurrents. Seul Tinch, vainqueur en 13''16 et meilleur performeur mondial de l'année (12''87), a résisté au retour du Suisse.

S'il parvient à réaliser un départ un peu plus rapide et courir au niveau de son record de Suisse (13''07), l'athlète de 26 ans pourrait bien toucher du doigt une médaille. D'autant plus qu'un candidat au podium, l'Américain Dylan Beard, est passé à la trappe lors de la première demi-finale. Grant Holloway, triple champion du monde sortant et champion olympique à Paris, a lui aussi pris la porte.



Mondiaux de Tokyo: Annik Kälin renonce à l'heptathlon Blessée au pied, Annik Kälin ne pourra pas défendre ses chances lors de l'heptathlon. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les Championnats du monde de Tokyo tournent court pour Annik Kälin. Blessée au pied droit dès son premier saut lors de la qualification de la longueur samedi, la Grisonne doit renoncer à l'heptathlon.

"Des examens et une IRM ont révélé une réaction de stress au niveau du talus, une déchirure des ligaments interne et externe, une irritation du tendon tibial postérieur et un gonflement important avec hémorragie dans l'articulation", a annoncé Swiss Athletics mardi dans un bref communiqué.

L'athlète de 25 ans n'avait pas pu retenir ses larmes samedi après s'être blessée. Au Japon, la recordwoman de Suisse de la longueur et de l'heptathlon avait fait le choix de s'aligner sur les deux disciplines et visait une première médaille mondiale en extérieur.



Steve Guerdat à nouveau opéré du dos Steve Guerdat, ici à Saint-Gall en mai dernier sur sa jument Dynamix, doit à nouveau se reposer (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Steve Guerdat se retrouve à nouveau au repos forcé. Le cavalier jurassien a dû être opéré une deuxième fois du dos, a-t-il annoncé lundi sur son site internet.

Son disque intervertébral opéré au début de l'année s'est à nouveau déformé. "On a essayé plusieurs thérapies alternatives afin d'éviter une nouvelle opération, mais malheureusement ça n'a fait que de s'aggraver", a expliqué le triple médaillé olympique de saut d'obstacles.

Le Jurassien de 43 ans participait la semaine dernière au Grand Prix de Spruce Meadows, au Canada, où il a encore pris la 3e place. Il s'est ensuite fait opéré jeudi, une intervention qui s'est déroulée avec succès.

"Je suis maintenant de retour à la maison et me voilà donc à nouveau au devant d'une longue convalescence", a-t-il encore écrit, sans préciser de date de reprise de la compétition.



Mumenthaler: "Un peu tôt pour envisager un podium" Sacré champion d'Europe du 200 m en 2024 à Rome, Timothé Mumenthaler vit à Tokyo ses premiers Mondiaux en plein air. La progression du sprinter genevois est remarquable.

Mais "il est un peu tôt pour envisager un podium" dans un grand événement intercontinental, souligne-t-il. "Je ne sais pas vraiment où j'en suis sur 200 m, car je n'ai pas beaucoup couru cette distance ces derniers", confesse Timothé Mumenthaler (23 ans en décembre), qui a accordé un entretien téléphonique à Keystone-ATS vendredi dernier. Son dernier 200 m en compétition remonte ainsi au 16 août.

La raison en est simple: forfait pour le 200 m des championnats de Suisse en raison de crampes survenues le 23 août lors de son sacre sur 100 m, le Genevois avait renoncé à s'aligner sur le demi-tour de piste lors du Weltklasse de Zurich. Pas question de prendre le moindre risque juste avant les Mondiaux.

"Choqué" par ses 10''13 "C'est évidemment dommage de ne pas avoir pu courir à Zurich", glisse-t-il. Regrette-t-il plutôt de ne pas avoir pu s'aligner sur 100 m à Tokyo? "C'est également dommage. J'aurais pu réussir quelque chose sur 100 m. Mais je ne me suis pas montré assez constant sur cette distance cette saison", juge-t-il.

"Ca fait partie du jeu", poursuit Timothé Mumenthaler, qui a pourtant explosé de 13 centièmes son meilleur temps sur la rectiligne en réussissant 10''13 le 21 juin à Genève. Mais qui est resté "loin" de la limite qualificative fixée pour ces joutes nippones par World Athletics (10''00).

Aucune frustration donc de ne pas s'être retrouvé au départ dans la discipline reine. "C'est la première année au cours de laquelle je me concentre avant tout sur le 100 m. Ca reste donc encourageant pour l'avenir", lâche-t-il. "Et j'étais choqué d'avoir couru en 10''13 à Genève, car j'étais en période d'examens", rappelle-t-il.

A Tokyo, cet étudiant en microtechnique à l'EPFL va donc tenter de signer l'exploit sur 200 m. "J'ai couru en 20''27 (le 12 juin à Oslo en Ligue de diamant) et même en 20''05 (le 21 juin à Genève, avec un vent trop favorable) cette saison. Cela montre que j'ai un gros chrono dans les jambes", positive-t-il.

"Cool de pouvoir passer en finale" "Mais pour viser le podium, j'estime qu'il faudra courir en 19''80 ou moins. Ce sont des horizons auxquels j'aspire, mais j'ai encore bien des étapes à franchir avant d'y parvenir", explique le protégé du coach Kevin Widmer. "Ce serait déjà vraiment cool de pouvoir passer en finale", souffle-t-il.

Devra-t-il tout donner dès les séries mercredi, ou pourra-t-il en garder sous la semelle dans l'optique des demi-finales de jeudi? "Ca dépendra du niveau de la série dans laquelle je figurerai, et de moi-même. Si je réussis un bon départ en séries, j'aurai peut-être l'occasion de contrôler un peu", explique-t-il.

Timothé Mumenthaler se dit en forme. Mais il sait que sa tâche s'annonce compliquée: "Kevin (Widmer) estime qu'il faudra courir en 20''30 ou moins pour s'assurer une place en demi-finales, et sous les 20''20 pour aller en finale. Je devrai peut-être tout donner à chaque tour. Mais j'espère bien disputer trois courses."



"Je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible" Ditaji Kambundji: un bonheur fou pour la Bernoise Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Médaille d'or au cou, drapeau suisse sur les épaules, Ditaji Kambundji a fait le tour des médias après son titre mondial sur 100 m haies à Tokyo. Elle a répondu à quelques questions.

Ditaji Kambundji, vous êtes championne du monde depuis un peu plus d'une heure. Que représente ce triomphe pour vous?

"C'est juste incroyable! Je n'étais pas ici en tant que favorite. Tout était possible. Je savais que les cartes étaient redistribuées en finale. Chaque concurrente pouvait gagner, moi y compris."

Vous avez couru en 12''24. Est-ce que vous pensiez pouvoir réussir un tel chrono?

"Oui. Cette saison, j'ai été très constante entre 12''40 et 12''50. Mais je n'avais jamais eu une course dans laquelle j'ai pu tout mettre en place. Mais je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible."

Avec cette médaille d'or, vous avez dépassé votre soeur, avec qui vous avez des contacts très proches. Je suppose qu'elle est la première à se réjouir de votre succès.

"Oui, Mujinga est aux anges. On a eu un contact avec elle et notre grand-maman en Suisse. Le soutien de ma famille est énorme. Ils vivent avec, ils vibrent et ils voyagent avec moi. J'ai le meilleur environnement possible pour établir de telles performances."



Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur Fin de l'aventure pour Gerardo Seoane avec Borussia Mönchengladbach Image: KEYSTONE/DPA/DAVID INDERLIED Gerardo Seoane (46 ans) a été limogé de son poste d'entraîneur de Borussia Mönchengladbach. Le technicien suisse était en place depuis un peu plus de deux ans.

Le net revers 4-0 concédé dimanche à domicile contre Werder Brême a été fatal à Seoane. Lundi, le club a annoncé son limogeage et son remplacement provisoire par Eugen Polanski, responsable de l'équipe M21.

Le Borussia reste sur dix matches de Bundesliga sans victoire entre la fin de saison dernière et le début du championnat actuel. L'équipe n'a plus marqué en championnat depuis cinq matches. Cette saison, elle occupe le 16e rang avec un point pris en trois rencontres.

Gerardo Seoane a entamé sa carrière d'entraîneur à Lucerne, avant de diriger les Young Boys avec qui il a été trois fois champion de Suisse (2019, 2020, 2021). Il est ensuite parti au Bayer Leverkusen (juillet 2021-octobre 2022) avant de prendre ses fonctions à Mönchengladbach en juin 2023.



Mondiaux de Tokyo: Armand Duplantis établit un 14e record du monde La barre à 6m30 est franchie par Duplantis Image: KEYSTONE/AP/Pawel Kopczynski Armand Duplantis va toujours plus haut. Le Suédois a battu son record du monde pour la 14e fois en franchissant 6m30 à la perche à son troisième essai lors des Mondiaux de Tokyo.

"Mondo" Duplantis n'en finit pas de repousser les limites de son sport. Le perchiste âgé de 25 ans a ainsi amélioré une fois encore son record du monde, dont il est le détenteur depuis 2020, quand il avait détrôné le Français Renaud Lavillenie en franchissant 6m17.

Dans un scenario similaire à celui des Jeux olympiques de Paris en 2024, où il avait passé 6m25 à son ultime essai, Duplantis a attendu lundi sa troisième tentative pour franchir 6m30, après deux essais très probants.

Fou de joie, il a sauté dans les bras du médaillé d'argent mondial, le Grec Emmanouil Karalis (6m00) et de l'Australien Kurtis Marschall (3e avec 5m95). Il a ensuite retrouvé sa fiancée et ses parents, présents dans les tribunes.

Sacré champion olympique pour la première fois de sa carrière dans ce même stade, vide en raison de la pandémie, en 2021, Duplantis avait affirmé qu'il rêvait de battre le record du monde à Tokyo.



Ditaji Kambundji gagne l'or sur 100 m haies aux Mondiaux de Toyko Ditaji Kambundji franchit la ligne Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Championne du monde! Ditaji Kambundji est allée chercher le plus beau des métaux en finale du 110 m haies des Mondiaux de Tokyo.

Coup de tonnerre incroyable au Japon, Ditaji Kambundji a remporté le titre sur le 110 m haies. Le temps de la Bernoise de 23 ans donne le tournis: 12’’24! Et ça dans une course avec des adversaires de très grand calibre.

Derrière la petite soeur de Mujinga, on retrouve la Nigériane Tobi Amusan, recordwoman du monde, en 12’’29 et l’Américaine Grace Stark en 12’’34. Cette même Grace Stark qui avait devancé Kambundji en demi-finale.

Rien de cela en finale. Dès la sortie des starting-blocks, Ditaji Kambundji a parfaitement effacé les premières haies. Son temps de réaction de 0’’146 fut le deuxième plus rapide.

Ce chrono exceptionnel de 12’’24 fait évidemment exploser son record national qui était jusqu’ici de 12’’40. Elle se retrouve donc désormais à seulement 0’’12 de la meilleure marque absolue de Tobi Amusan. Et Ditaji Kambundji n’a que 23 ans!



Ditaji Kambundji en finale du 100 m haies Ditaji Kambundji qualifi閑 pour la finale du 100 m haies des Mondiaux Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Ditaji Kambundji est en finale du 100 m haies des Mondiaux de Tokyo. La Bernoise de 23 ans a pris la 2e place de sa demi-finale en 12''44.

C'est sans trembler que Ditaji Kambundji s'est hissée en finale mondiale. Avec un temps de réaction correct, la Bernoise a pu immédiatement trouver la bonne cadence. Elle avait l'Américaine Grace Stark à ses côtés et s'est battue jusqu'au bout avec elle. Stark l'a emporté en 12''37, mais Kambundji a devancé sans problème la Jamaïcaine Ackera Nugent (12''63).

Toujours sur les haies mais masculines cette fois-ci, Jason Joseph s'est qualifié pour les demi-finales du 110 m haies. Le Bâlois de 26 ans a remporté sa série en 13''27. Joseph a commencé doucement sa course, il a d'ailleurs eu le moins bon temps de réaction, avant d'accélérer pour casser sur la ligne et enlevé cette série devant le Français Wilhem Belocian. Le Bâlois a battu le Tricolore de deux millièmes. Les demi-finales et la finale auront lieu mardi.

Ehammer par les poils Incapable de franchir les 8 mètres (7,98, 7,99 et 7,95 m), Simon Ehammer aura quand même l'opportunité de prendre part à la finale de la longueur. L'Appenzellois a eu chaud puisqu'il termine au 11e rang des qualifications où les 12 premiers sont qualifiés pour la finale de mercredi.

Angelica Moser s'est elle qualifiée pour la finale de la perche sans grande difficulté. La Zurichoise de 27 ans a franchi 4,45 m et 4,60 m dès son premier essai, même si ses sauts n'étaient pas techniquement parfaits. Mercredi, Moser fera partie des candidates à une place sur le podium. Ce serait pour elle la première médaille au niveau mondial en plein air. Il y a un an, elle avait terminé 4e aux JO de Paris.

Ce n'est en revanche pas passé pour Lea Bachmann et Pascale Stöcklin, toutes deux éliminées à 4,45 m.

Engagé en séries du 400 m haies, Julien Bonvin n'a pas réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales. Le Valaisan de 26 ans a pris la 9e et dernière place de sa course (49''53) en calant sur la fin.



L'actu du foot féminin Alisha Lehmann a marqué avec Côme Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Anna Maria Therese Simonsson est la femme du week-end. Avec trois buts marqués en deuxième mi-temps contre YB, la joueuse du Servette a non seulement réalisé un triplé, mais elle a également assuré à son équipe une victoire éclatante contre les championnes en titre. YB, toujours sans victoire en championnat, ressent le départ des internationales suisses Iman Beney et Naomi Luyet, ainsi que la rupture du ligament croisé de leur leader Stephanie Waeber.

LE BUT DU WEEK-END. Gloria Marinelli, de Servette, a couru comme une flèche sur le côté gauche vers le but des Bernoises, a fait une passe à Simonsson, qui a tiré juste après la limite des 16 m. Le but de la Suédoise de 27 ans à la 87e a mis un point final à un match dominé par Servette.

LE POINT AU CLASSEMENT. Après trois matches, Servette et GC sont en tête du classement avec neuf points. Ils sont suivis par Bâle, qui a renoué avec la victoire après le licenciement de la coach Kim Kulig. Derrière, le classement est très serré. Thoune est la seule équipe de Super League à n'avoir encore marqué aucun point.

LA PROCHAINE JOURNÉE. Le week-end prochain, YB affrontera Aarau. Servette visera une quatrième victoire au Heerenschürli contre le FCZ, tandis que Rapperswil et Saint-Gall s'affronteront dans le derby cantonal. Thoune jouera contre Lucerne et GC contre Bâle.

Les Suissesses à l'étranger ITALIE. Alisha Lehmann a quitté la Juventus cet été pour rejoindre Côme et s'est illustrée ce week-end en Serie A. La Bernoise, qui a joué pour l'équipe de Suisse lors de l'Euro, a disputé l'intégralité du match contre l'Inter et a inscrit le seul but de la rencontre à la 78e. C'est son premier but sous le maillot de Côme.

ITALIE II. Alayah Pilgrim, une deuxième Suissesse, a également convaincu en Italie. La joueuse de 22 ans est entrée en jeu à l'AS Roma après un peu plus d'une heure et a marqué le dernier but du match contre Sassuolo (3-0, 87e).

ANGLETERRE. Lors de son deuxième match avec Manchester City, Iman Beney a été titularisée pour la première fois. Lors de la victoire 2-1 contre Brighton & Hove Albion, la jeune femme de 19 ans a passé une bonne heure sur le terrain, après avoir été remplacée dans les dernières minutes la semaine précédente.

ALLEMAGNE. De nombreuses Suissesses qui ont disputé la Bundesliga ce week-end ont connu une journée compliquée. L'Eintracht Francfort, avec le trio Géraldine Reuteler, Nadine Riesen et Noemi Ivelj, s'est incliné 3-0 à Hoffenheim. Elvira Herzog, gardienne du RB Leipzig, a dû aller chercher trois buts du Bayern dans ses filets. Mais une joueuse a pu se réjouir vendredi soir. L'attaquante de l'équipe de Suisse Svenja Fölmli a marqué le seul but de la rencontre à la 70e pour le SC Freiburg, qui s'est imposé 1-0 contre Cologne.

Le chiffre de la semaine 3947 spectateurs se sont rendus dimanche après-midi au Spitalacker pour assister au premier match à domicile des Young Boys. Les quelque 4000 fans ont sans doute été une petite consolation après la défaite 3-0.



Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026 Dominik Egli de retour à Davos en 2026 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après deux saisons en Suède, Dominik Egli fera son retour en Suisse en 2026. Le défenseur a signé un contrat de six ans avec Davos, comme l'annonce le club sur ses réseaux sociaux.

Le droitier thurgovien de 27 ans n'aura finalement passé que deux saisons à Frölunda. Connu pour ses qualités offensives, Egli revient dans le club qu'il a quitté pour la Suède. Avant d'évoluer à Frölunda, le défenseur de poche (174 cm) avait passé trois saisons dans les Grisons. Il avait inscrit 35 points (7 buts) en 45 matches lors de l'exercice 2023/24.

L'an dernier avec Frölunda il avait réussi 18 points en 38 parties et 5 points (3 buts) en 12 rencontres de play-off.



Salomé Kora en bob à 2 cet hiver Salomé Kora va faire ses débuts en bob à 2 cet hiver Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Salomé Kora change de sport pour l'hiver. Après les Championnats du monde de Tokyo, la sprinteuse rejoindra les pistes de bob en tant que pousseuse d'Inola Blatty, comme l'a confirmé Swiss Sliding.

Blatty était également sprinteuse et coureuse de haies avant de se tourner vers le bob. La Lucernoise de 27 ans a participé à la Coupe d'Europe la saison dernière et a terminé 2e en bob à deux.

Dimanche, Kora avait révélé dans une interview à SRF qu'elle participerait à la saison de Coupe du monde de bob cet hiver. "Mon objectif est de participer aux JO d'hiver. Je me réjouis de cette aventure, a déclaré la St-Galloise de 31 ans.

